Salvini: "Bassa natalità? Una scusa per importare migranti"

E APPOGGIA LA MAY SULLA BREXIT. PAPA: LA TRATTA NUOVA SCHIAVITU' 'Un Paese dove non nascono bambini è destinato a morire. In gioco 'c'è la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra identita» e la sinistra sta usando la bassa natalità come una 'scusà per 'importare migrantì. Così Matteo Salvini al Times. Nuova denuncia del papa contro la tratta di persone. Una nuova schiavitù che colpisce uomini, donne e bambini, un 'vergognoso criminè da contrastare con fermezza. Tunisi ha autorizzato l'attracco a Zarzis per motivi umanitari della nave commerciale Sarost 5, con a bordo 40 migranti, che da oltre due settimane attendeva l’ok allo sbarco dopo il rifiuto di Malta. E sulla Brexit, Salvini dice alla May: 'O ti imponi o la Ue ti truffa. Premier Uk dovrebbe essere più dura'.

BUFERA RAI,FOA DIVIDE SALVINI E BERLUSCONI CHE CONFERMA IL NO

LAGANA','NON SIAMO LOTTIZZATI NE' PARASSITI'. ROMAGNOLI LASCIA E' scontro sulla figura del nuovo presidente Rai Foa designato dal governo a capo dell’azienda televisiva pubblica. Berlusconi, alleato della Lega, attacca e al momento conferma il suo no al presidente indicato dal governo. In Vigilanza c'è la conta. Foa si difende, 'non sono belzebu». Intanto Laganà, nuovo consigliere di Amministrazione Rai reagisce alle accuse del 'governo che minaccia rastrellamenti per scovare chissà quale razza di delinquenti tra i dipendenti Raì: '"Noi non siamo nè lottizzati nè parassitì. Il direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli, lascia l’azienda: 'la politica non c'entrà ma 'chi mi ha designato non c'è piu».

DI MAIO NON CHIUDE SULLA TAV E APRE IL CONFRONTO SUL GASDOTTO

MAXI TAVOLO ILVA. MA I SINDACI SI SFILANO,'E' UNA SCENEGGIATA' Il governo Salvini-Di Maio alla prova delle grandi opere. L’Alta velocità Torino-Lione e il Tap in Puglia alzano la tensione tra gli alleati e scatenano le opposizioni. Mentre il premier Conte vola negli Stati Uniti e tra i dossier ha anche il nodo Tap, i suoi vice premier sono alle prese con due diverse visioni. Il leader M5s vuole la revisione della Tav e stretto tra due fuochi cerca una exit strategy aprendo al Tap. Pd e FI attaccano. Nuova grana sull'Ilva: il tavolo sarà disertato dai sindaci di Taranto e area: 'è una sceneggiatà, 'convocate sigle pseudo associative e comitatì. Ma il ministro replica: 'non è un club privatò.

TORNA LIBERA LA 17ENNE PALESTINESE SIMBOLO LOTTA AD ISRAELE

RILASCIATO STREET ARTIST ITALIANO ARRESTATO A BETLEMME 'La resistenza continuerà finchè l’occupazione non sarà stata rimossà. Parla così l’attivista 17enne palestinese Ahed Tamimi giunta al suo villaggio cisgiordano, tornata libera dopo otto mesi di detenzione per aver schiaffeggiato due soldati israeliani. La ragazza è divenuta simbolo della lotta palestinese. E proprio mentre realizzava un murale su di lei sulla Barriera di difesa nella zona di Betlemme è stato arrestato dalle autorità israeliane lo street artist Jorit Agoch, di origini olandesi ma residente da alcuni anni nel comune flegreo di Quarto (Napoli). In serata è stato rilasciato.

TROVATO MORTO AVVELENATO IL CANE-EROE DI AMATRICE

SALUTO DEL PROPRIETARIO SU FB, 'LASCI VUOTO INCOLMABILE' E' morto, avvelenato, Kaos, il cane-eroe di Amatrice, Norcia e Campotosto. Rinaldo Sidoli, responsabile comunicazione della onlus Animalisti Italiani: pronti a denunciare. Intanto il proprietario dell’animale, l’aquilano Fabiano Ettorre, saluta il suo compagno a quattro zampe su Fb in lacrime: 'non ho parole, non riesco a comprendere un atto così orribilè. E lo saluta scrivendo 'hai lasciato un vuoto incolmabile'.

MILITARE IN SERVIZIO A PALAZZO GRAZIOLI SI UCCIDE

DAVANTI CASA BERLUSCONI, TERZO CASO SOLDATI 'STRADE SICURE' Il caporal maggiore Enrico De Mattia, dell’operazione 'Strade Sicurè, si è tolto la vita ieri a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi. Il giovane, di Angri (Salerno), proveniente dal 1/o Reggimento Granatieri di Sardegna, sarebbe entrato in un bagno del palazzo portando con sè la pistola d’ordinanza e si sarebbe sparato in testa. E il terzo suicidio tra i militari in servizio 'Strade sicurè. Dall’esercito, che assicura trasparenza sulla tragedia, filtra l’ipotesi che l'estremo gesto abbia avuto origine in 'motivi sentimentali'.

ARRIVA IL CALDO TORRIDO, MOLTE CITTA' DA BOLLINO ROSSO

LA PIU' LUNGA DELL’ESTATE. SI TOCCHERANNO I 40 GRADI Sarà estate vera, anzi torrida, la prossima settimana, forse 'la più forte e duraturà di quest’anno. Con un’ondata di caldo afoso in arrivo e temperature tropicali 'l'estate fa ora sul seriò, spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com che annuncia un anticiclone africano che per giorni porterà i termometri a punte di 37-38 gradi al Centro-nord e picchi superiori in Sardegna; qualche grado in meno al Sud. Potrebbe scattare il bollino rosso per Torino, Milano, Brescia, Verona, Rovigo, Bolzano, Pordenone, Ferrara, Mantova, Bologna, Firenze, Grosseto, Perugia, Roma, Frosinone e Nuoro.

F1, GP D’UNGHERIA: VITTORIA DI HAMILTON, SECONDO VETTEL

RAIKKONEN TERZO, SONO DUE LE FERRARI SUL PODIO Lewis Mercedes, su Mercedes, ha vinto il Gp d’Ungheria, 12/a prova del mondiale di Formula 1. Il leader della classifica, partito in pole, ha preceduto il rivale per il titolo, Sebastian Vettel, secondo, e l’altro ferrarista Kimi Raikkonen, terzo. La Formula 1 si è fermata poco prima del Gp per commemorare il presidente della Ferrari, Sergio Marchionne scomparso.