Trump a Conte: "Su immigrati e confini l'Italia fa un fantastico lavoro"

«Sono molto d’accordo con quello che state facendo sull' immigrazione legale e illegale": lo ha detto Donald Trump ricevendo Giuseppe Conte alla Casa Bianca. Il tycoon ha aggiunto che il premier «sta facendo un fantastico lavoro». Nella sua visita a Washington il presidente del consiglio puntava ad ottenere il sostegno del presidente Usa, ad una 'cabina di regia permanentè tra Usa e Italia nel Mediterraneo per la lotta al terrorismo, più sicurezza e immigrazione. L’Italia conta sull'appoggio degli Usa per la Conferenza sulla Libia che si terrà in Italia. ---.

ATLETA DAISY OSAKUE AGGREDITA, "OBIETTIVO RAGAZZA DI COLORE"

DI MAIO: NON STRUMENTALIZZARE IL RAZZISMO CONTRO IL GOVERNO

La primatista italiana under 23 di lancio del disco, Daisy Osakue, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un’auto in corsa, nella notte a Moncalieri. Secondo i carabinieri l’azione non è riconducibile a motivi razziali. Ma lei non ha dubbi: 'l'hanno fatto apposta, volevano colpire una ragazza di colorè. Il vicepremier Di Maio: 'non strumentalizzare, Se si usano questi episodi per andare contro il governo non si sta affrontando il problema del razzismò. Il ministro Salvini ricorda che negli ultimi tre giorni la Polizia ha arrestato 95 immigrati.

SENEGALESE DENUNCIA INSULTI ALLA ASL: "NON E’ IL VETERINARIO"

"NON C'E' STATO ALCUN PESTAGGIO", LA DIFESA DEI DUE DI APRILIA

'Qua non c'è il veterinariò: si è sentito rispondere così alla Asl di Giulianova, un senegalese dal 2000 in Italia, sposato con un’italiana, che era andato a rinnovare il libretto sanitario. 'Non c'è stato alcun pestaggio, tantomeno a sfondo razzialè è invece la difesa dei due cittadini di Aprilia che ieri sera si sono messi all’inseguimento di un auto culminato con la morte di un marocchino che era a bordo della macchina in fuga. Il Presidente della Repubblica, Mattarella ha ribadito oggi la necessità di «una battaglia contro ogni forma di schiavitù, vecchia e nuovà. In un tweet il papa scrive 'Ascoltiamo il grido di tanti fratelli sfruttati per traffici criminali: non sono merce, sono persone".

GIORGIA MELONI SI SCHIERA, VOTEREMO PER FOA PRESIDENTE RAI

MA TAJANI CONFERMA IL NO DI FI, E’ SBAGLIATO IL METODO

Giorgia Meloni annuncia il voto favorevole di FdI in commissione per Foa Presidente. «Il Pd ha parlato di lottizzazione sulla Rai, dopo quello che ha fatto Renzi. E’ veramente ridicolo. Il loro comportamento ci ha convinto a votare Marcello Foa presidente Rai». Una decisione che non smuove FI. «Votare no alla Rai - precisa il vicepresidente Tajani - non ha nulla a che vedere con l’alleanza di centrodestra, non ha nulla a che vedere con le giunte di centrodestra». Usigrai e Fnsi, in una lettera ai componenti del cda Rai, definiscono «una palese violazione di legge» l’indicazione da parte del governo del presidente.

ILVA, DI MAIO: "MIGLIORAMENTI NON ANCORA SODDISFACENTI"

ARCELORMITTAL: "OTTIMISTI SU ACQUISIZIONE PRIMA POSSIBILE"

'I miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale non sono ancora soddisfacentì. Così Di Maio, al termine del tavolo sull'Ilva. Le modifiche illustrate da ArcelorMittal, che si dice «ottimista su una acquisizione il prima possibile» prevedono l'impegno di raggiungere, entro il 2023, 'una riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata di acciaio liquido pari al 15% rispetto ai dati del 2017'. Polemiche per il metodo usato con il maxi tavolo alla quale erano sedute 62 sigle: Martina (Pd), Taranto e lavoratori meritano rispetto. Bernini (FI), Di Maio crea 'ammuinà per non decidere.

OLTRE 400 EMENDAMENTI ALLA CAMERA PER IL DL DIGNITA'

DI MAIO: LA FIDUCIA DIPENDE DAL CLIMA IN PARLAMENTO

Oltre 400 gli emendamenti presentati alla Camera al dl dignità. 'Siamo orgogliosi di avere portato in Aula questo provvedimento - dice il relatore al decreto, Davide Tripiedi - ma diciamo no all’ostruzionismo di chi vuole portare le pretese e le richieste delle lobby'. Sull'eventuale utilizzo della fiducia sul provvedimento non si sbilancia il ministro dello sviluppo economico Di Maio: «Credo che dipenda molto dal clima che si genererà in Parlamento, per ora io non credo ce ne sia bisogno».

ARRIVA LA SETTIMANA ROVENTE, FINO A 40 GRADI IN MOLTE CITTA'

IN GERMANIA VENDEMMIA ANTICIPATA PER LE TEMPERATURE RECORD

Inizia una settimana rovente, la più calda dall’inizio dell’estate, con tanta afa e temperature che sfioreranno i 40 gradi. L’intensa ondata di caldo avvolgerà tutta Italia, almeno fino al primo weekend di agosto, ma la canicola si farà sentire soprattutto nelle città facendo scattare i bollini rossi in quelle più roventi: mercoledì saranno ben 8 le città italiane contrassegnate con il bollino rosso.