Il picco del caldo sulle vacanze. Tir a fuoco sulla A4

CITTA' BOLLENTI MA MEGLIO DAL WEEKEND. MIGLIAIA FERMI PER ORE Arriva il picco del caldo dell’estate. Domani bollino rosso in 18 città. Da venerdì piccola attenuazione con l’emergenza in 12 capoluoghi. Meglio nel weekend. Temperature record sulle vacanze ma anche disagi per chi viaggia. Un tir è andato a fuoco sulla A4 a Capriate San Gervasio, provincia di Bergamo, dopo lo scontro con un auto. Code di oltre 10 chilometri per ore, un incubo per migliaia di automobilisti. Chiamate al 118, interventi della Protezione civile. Il Noaa, l’Agenzia Usa per l'atmosfera e gli oceani, l’ancia l’allarme clima: nel 2017 la CO2 ha raggiunto livelli record.

RAI, FOA BOCCIATO DALLA VIGILANZA, SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI

FOA BOCCIATO DALLA VIGILANZA, DI MAIO PENSA AL PIANO B Foa bocciato dalla Vigilanza (solo 22 voti a favore invece dei 27 necessari). Sul nome del futuro presidente della Rai scontro Salvini-Berlusconi. Non è bastato un incontro segreto di prima mattina al San Raffaele di Milano dove l’ex premier è di nuovo ricoverato. 'Non voteremo mai Foà, dice il leader azzurro. 'Fi ha scelto il Pd per provare a fermare il cambiamento alla Raì, replica l’ex alleato della Lega. Ma anche Di Maio frena sull'idea di confermare Foa: 'Se c'è un’intesa, bene. Altrimenti si trovi un’alternativa. Il governo non può ignorare il voto della Vigilanzà. L’interessato si 'rimette alle decisioni dell’azionistà, cioè il ministero del Tesoro. Proprio a Tria Fi chiede ora di indicare un nuovo nome.

IL CONI VARA LE OLIMPIADI DELLE 3 CITTA', MILANO FRENA

AUT AUT DEL GOVERNO, SOSTENIAMO I GIOCHI SOLO SE UNITI Il Coni approva all’unanimità la candidatura di Milano, Torino e Cortina unite per le Olimpiadi invernali del 2026. Ma restano i malumori. Dopo le riserve di Torino, lo stop di Milano. 'Non c'era chiarezza ieri, non c'è oggi. Siamo disponibili solo come sede di gara, non per la governancè, lamenta il sindaco Sala. Dal sottosegretario Giorgetti l’aut aut del governo: 'Sosteniamo la candidatura solo se che le 3 città sono unitè.

A UN ITALIANO LA MEDAGLIA FIELDS, UN NOBEL PER LA MATEMATICA

NON ACCADEVA DA 44 ANNI. 'GIOIA ENORME,STIMOLO PER IL FUTURO' Assegnata all’italiano Alessio Figalli, 34 anni, la medaglia Fields, il maggiore riconoscimento mondiale per la matematica, pari al Nobel. Romano, Figalli ha studiato nella Scuola Normale di Pisa. Dal 2016 è docente al Politecnico di Zurigo e, dopo 44 anni, è il secondo italiano a ricevere questo premio, istituito nel 1936 e assegnato dall’Unione Matematica Internazionale. Lui: 'Una gioia grandissima, un grande debito di riconoscenza per l'Italia e uno stimolo per il futuro delle mie ricerche. Nelle mie equazioni i segreti delle nubi'.

DECRETO DIGNITA' VERSO IL PRIMO SI', LITE SULL'ARTICOLO 18

TONINELLI PRONTO A FERMARE LA TAV, TENSIONE CON CHIAMPARINO Decreto dignità verso il primo sì, quello della Camera. Il voto domani. Scontro in aula sullo stop alla proposta di tornare all’ articolo 18, vota contro anche il M5s. 'Impegni disattesì, attacca il Pd. 'Ipocriti, hanno massacrato il mercato del lavorò, replica il relatore Tripiedi del M5s. Tensione anche sul fronte della Tav. Per il ministro Toninelli, il governo può valutare e poi fermare l’opera. 'Parole stucchevolì per il governatore del Piemonte Chiamparino. A Roma il ministro dell’ Economia francese Lemaire, che vede Di Maio e Tria. 'Apettiamo la posizione ufficiale dell’Italia. Siamo pazientì, dice.

AQUARIUS TORNA IN MARE, 'NON PORTEREMO MAI MIGRANTI IN LIBIA'

FINITA L’ODISSEA DELLA SAROST. SALVINI, 'IN DUE MESI -30MILA' Torna in mare la Aquarius, la nave di soccorso noleggiata da Sos Mediterranee e gestita Medici senza frontiere, protagonista del primo scontro tra ong e governo italiano e finita a Valencia dopo aver salvato oltre 600 migranti. 'Saremo sentinella civile, finchè non sarà un posto sicuro non sbarcheremo mai nessuno in Libià, dicono i volontari. Si conclude intanto l’odissea della nave tunisina Sarost, attraccata a Zarzis con 40 migranti a bordo dopo oltre due settimane in mare. In due mesi, 30mila arrivi in meno in Italia sul 2017, i dati del ministro Salvini.

SKINHEAD ITALIANI RECLUTAVANO MERCENARI, 6 ARRESTI

L’ITALIANO SANDRINI DALLA TURCHIA, 'MI UCCIDERANNO' Blitz del Ros, mandato di arresto per 6 persone con l’accusa di reclutare mercenari per andare a combattere all’estero. In particolare con le forze filorusse nella regione del Dombass, in Ucraina. Arrestati due operai e un ex ufficiale, altri 3 sono stati irreperibili. Le indagini nell’area skinhead ligure. Il Site, che monitora il jihadismo sul web, pubblica fotogrammi di un video in cui compare Alessandro Sandrini, bresciano scomparso in Turchia nell’ottobre del 2016, in tuta arancione e sotto la minaccia delle armi. 'Non ce la faccio più, loro sono stufi, mi ucciderannò, dice. Il padre: 'Non può essere lasciato morire'.

E’ FATTA, HIGUAIN E CALDARA AL MILAN, BONUCCI TORNA ALLA JUVE

RISOLTI GLI ULTIMI NODI DELLA MAXI OPERAZIONE FRA I DUE CLUB

E’ definita la maxi operazione fra Milan e Juventus, che porterà in rossonero Higuain e Caldara, e in bianconero Bonucci. Come confermano fonti vicine alla trattativa, gli ultimi ostacoli sono stati superati. Higuain si trasferirà al Milan in prestito per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni. Bonucci e Caldara saranno scambiati, entrambi con una valutazione da 40 milioni. Bonucci domani rientrerà in Italia dagli Stati Uniti.