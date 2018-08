Amazon fa il "postino" senza permesso: multa da 300mila euro

NUOVO RECORD DI APPLE IN BORSA, VALE UN MILIARDO DI DOLLARI Amazon svolge anche attività postali, quali la logistica e la consegna di pacchi o la gestione dei centri di recapito senza titolo autorizzativo. Lo ha verificato l’Agcom, che ha comminato una sanzione complessiva di 300mila euro a tre società del colosso dell’e-commerce. Intanto, Apple supera un nuovo record: Cupertino diventa la prima società al mondo ad avere una capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari, traguardo che ha toccato in Borsa brevemente alle ore 17.48 italiane, per poi ripiegare.

E’ STALLO RAI, FOA RESISTE: 'RESTO E COORDINERO' IL CDA'

ALTOLA' DEL PD: 'PRONTI AD ANDARE DAL CAPO DELLO STATO' Ancora stallo e polemiche sul cda Rai, il cui presidente eletto, Marcello Foa, è stato 'bocciatò in Commissione Vigilanza. Lui resiste e su Fb scrive: «Sebbene molti continuino a provocarmi in ogni modo, io non cederò a queste provocazioni e attenderò con molta serenità e fiducia che l’azionista mi dica cosa sia opportuno fare non nel mio interesse, ma nell’interesse della Rai. Dopo di che io mi adeguerò molto serenamente». Foa intende restare nel Cda da coordinatore. Contro la sua scelta, il Pd fa sapere che intende salire al Colle dal capo dello Stato. E Fnsi-Usigrai si dicono pronti a impugnare gli atti illegittimi.

TENSIONE SUI MERCATI, BALZO DELLO SPREAD, MILANO LA PEGGIORE

DL DIGNITA' VERSO L’OK, SALGONO MULTE PER PUBBLICITA' GIOCHI Torna la tensione sui mercati e lo spread Btp-Bund vola a 250 punti: pesano l’incertezza sulla manovra e i conti italiani. Milano è la peggiore e chiude a -1,73% ma tutta Europa patisce impaurita dall’inasprimento dei dazi. In tarda serata l’ok della Camera al dl dignità, che inasprisce le multe per la pubblicità sui giochi e impone la scritta 'nuoce alla salutè sul Gratta e vinci. Intanto il vicepremier Di Maio, alla vigilia di un possibile vertice di governo sulla manovra di bilancio, valuta la 'copertura totalè dei costi per gli asili nido mentre Grillo ha spiegato che le risorse mancanti per l’entrata in vigore del nomenclatore tariffario previsto dai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza sarebbero pari a circa 600 milioni. Toninelli chiude a una possibile quotazione di Fs.

PAPA CAMBIA IL CATECHISMO, PENA DI MORTE SEMPRE INAMMISSIBILE

LA CHIESA SI IMPEGNA PER LA SUA ABOLIZIONE IN TUTTO IL MONDO La pena di morte è sempre inammissibile. Da oggi è scritto nel catechismo della Chiesa cattolica, per decisione di papa Francesco. Nella nuova versione, 'riscritta' dal card. Ladaria, prefetto per la Dottrina della fede, stabilisce che «la Chiesa insegna, alla luce del Vangelo» e che «la pena di morte è inammissibile perchè attenta all’inviolabilità della persona».

SCIERI: LA VERITA' DOPO 19 ANNI, LO HANNO LASCIATO MORIRE

PER IL PROCURATORE IPOTESI 'NONNISMO', C'E' UN ARRESTO C'è un arresto per la morte di Emanuele Scieri, il 26enne siracusano, parà di leva, trovato morto il 16 agosto di 19 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa della Folgore. Dall’indagine emerge che 'contro Scieri ci sia stata un’aggressione da parte dei 'nonnì anche mentre era a terrà. Lo ha detto il procuratore di Pisa, Alessandro Crini secondo il quale c'era 'il tempo per soccorrere Emanuele e per questo contestiamo l'omicidio volontario. Il giovane è stato lasciato agonizzante a terrà. Tre le persone indagate, uno è militare dell’esercito in servizio.

DAISY, IDENTIFICATI I TRE AGGRESSORI, SONO ITALIANI

AVREBBERO AGITO PER GOLIARDIA, DENUNCIATI PER LESIONI Sono stati identificati dai carabinieri gli aggressori di Daisy Osakue. Si tratta di tre ragazzi italiani, denunciati per lesioni e omissioni di soccorso. La motivazione del gesto sarebbe riconducibile a mera goliardia. I tre giovani, residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, sono stati identificati patendo dall’auto del padre di uno di loro, su cui sono stati ritrovato residui di uovo.

SI AMMALANO DI PERTOSSE, DUE NEONATE MORTE A BERGAMO

BAMBINA ITALIANA UCCISA DA UNA MEDUSA NELLE FILIPPINE Due bimbe nate tra maggio e giugno scorsi, sono morte in terapia intensiva all’ospedale Papa XXIII di Bergamo. Le due avevano contratto la pertosse, che per i neonati nel primo anno di vita è una delle cause più frequenti di decesso. Le madri non si erano vaccinate per questa patologia. E dalle Filippine arriva la tragica notizia di una bambina romana di 7 anni, Gaia Trimarchi, morta in una vacanza per un contatto con una medusa. Gaia, che ha il papà italiano, era nell’isola di Sabitang Laya con la madre filippina, uno zio e un cugino, e stava raccogliendo conchiglie.

OGGI PICCO DEL CALDO, MA ARRIVANO TEMPORALI E BOMBE D’ACQUA

TRAGEDIE ESTIVE IN FRANCIA: MORTI 3 ALPINISTI E 4 CANOISTI Caldo e afa hanno raggiunto l’apice e a partire da domani le temperature resteranno elevate ma nella norma. Intanto temporali e bombe d’acqua stanno creando disagi nel mantovano e in Valtellina dove a causa del maltempo si sono registrate frane che hanno costretto all’evacuazione a Livigno (Sondrio). Nel bellunese un uomo è morto colpito da un fulmine. Tragica giornata estiva in Francia dove sono morti 3 alpinisti sul Monte Bianco e 4 canoisti, tra cui un bimbo, i Corsica.