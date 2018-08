M5S-Lega: è scontro sulle grandi opere

LEZZI A SALVINI, 'AL SUD INFRASTRUTTURE, NON IL TAP' Scontro nel governo sulle grandi opere. A Salvini, che insiste su Tap, Pedemontana e Terzo Valico, oltre che sulla Tav, replica la ministra pentastellata Barbara Lezzi: 'In Italia servono le infrastrutture, in particolare al sud. Strade sicure, ferrovie, scuole, ricerca, università, bonifiche, energia pulita, stop al dissesto idrogeologico. Questi sono gli investimenti che L'Italia aspettà. Sulla Tav, Chiamparino accusa il governo per aver affidato l’analisi costi-benefici 'agli amici della gomma e delle autostrade. Faremo da soli', dice.

CAOS VACCINI, PER LA SCUOLA PUO' TORNARE L’AUTOCERTIFICAZIONE

MILLEPROROGHE VA A SETTEMBRE. REGIONI, RICORSO ALLA CONSULTA Sempre più intricato l’intreccio legislativo sull'obbligo di vaccini per nidi e materne. La norma sul rinvio dell’obbligo di un anno slitterà quasi certamente a settembre con il decreto Milleproroghe, fuori tempo massimo per le iscrizioni. Resta quindi la circolare dei ministri Grillo e Bussetti che prevede l'autocertificazione delle vaccinazioni da parte dei genitori. Intanto, le Regioni sono pronte a ricorrere alla Consulta per conflitto di attribuzioni. Polemica sul web, una mamma no-vax minaccia il virolo Burioni: 'So dove vai al mare. Affoga!'

TERREMOTO MAGNITUDO 7.0 IN INDONESIA, PAURA E VITTIME

COLPITA L’ISOLA DI LOMBOK, AVVERTITO A BALI. 19 MORTI Un sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. L’allarme tsunami è rientrato. Ma la scossa, avvertita anche a Bali, ha provocato panico, il crollo di diversi edifici e costretto i turisti ad abbandonare gli alberghi. Il bilancio è per ora di almeno 19 morti e decine di feriti.

VENEZUELA, FALLITO ATTENTATO CON DRONI-BOMBA CONTRO MADURO

PRESIDENTE INCOLUME, 7 FERITI. ACCUSE ALLA COLOMBIA DI SANTOS Fallito attentato a Caracas contro il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Il capo dello Stato stava parlando in occasione dell’81mo anniversario della creazione della Guardia nazionale quando alcuni droni-bomba sono esplosi ferendo 7 persone. Maduro ha attribuito l’attacco all’estrema destra in collaborazione con 'cospiratorì a Bogotà e Miami. E ha fatto il nome del presidente della Colombia Juan Manuel Santos. La Colombia ha respinto ogni accusa. Il gruppo 'soldados de franelas' che ha rivendicato l’attacco fa capo all’ex agente Oscar Perze, ucciso dalla Polizia a gennaio.

BOSS VUOLE PORTARE LA MADONNA, I CC BLOCCANO LA PROCESSIONE

MILITARI, VISTA LA SCENA, SONO INTERVENUTI. INDAGINI AL VIA I carabinieri sono intervenuti a Zungri per interrompere la processione della 'Madonna della Nevè dopo che un presunto boss della 'ndrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, aveva preteso di essere incluso tra i portatori dell’effige. Alla richiesta si è opposto, però, il Comitato promotore dei festeggiamenti e ne è scaturita una discussione. A tutta la scena hanno assistito i carabinieri che erano in servizio d’ordine sul posto e che hanno immediatamente bloccato la processione.

AEREO D’EPOCA PRECIPITA SULLE ALPI SVIZZERE, 20 MORTI

ERA CARICO DI TURISTI. 'SONO TUTTI SVIZZERO-TEDESCHI' Un aereo d’epoca, che offriva giri turistici sulle Alpi, è precipitato sul Piz Segnas, all’altezza del resort Flims, in Svizzera. Tutte morte le 20 persone a bordo, 17 turisti e 3 membri dell’equipaggio. Tutti svizzeri e austriaci, nessun bambino. Il velivolo apparteneva alla compagnia svizzera Ju-Air ed era stato fabbricato tra il 1921 e il 1952. Volava a 2.540 metri tra il canton Ticino e Dubendorf, nel cantone di Zurigo.

PAOLO MALDINI TORNA AL MILAN, 'PASSO VERSO GRANDE SOCIETA''

L’EX CAPITANO NUOVO DIRETTORE SVILUPPO STRATEGICO AREA SPORT Paolo Maldini torna al Milan come direttore dello Sviluppo strategico dell’Area sport. 'La nomina è un ulteriore segno dell’impegno di Elliott per costruire una solida base per un successo a lungo termine - dichiara in una nota il presidente rossonero Paolo Scaroni - Non sarà facile e ci vorrà del tempo, ma abbiamo obiettivi ambiziosi e l’arrivo di Paolo è un passo importante verso il ritorno al grande Milan'.

DAL NUOTO AL CICLISMO, PER GLI AZZURRI EUROPA TERRA D’ORO

BASTIANELLI VINCE LA PROVA SU STRADA, A MIRESSI I 100 STILE Dal nuoto al ciclismo, l’Europa è terra di conquista per gli azzurri. Tre ori in tre discipline diverse: Marta Bastianelli nella prova su strada di ciclismo, Alessandro Miressi nei 100 stile libero, la coppia Pillielo-Rossi nel tiro a volo.