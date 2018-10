Ronaldo respinge le accuse di stupro: "Abominevole"

'Attendo con ansia il risultato di eventuali indagini e processi, nulla pesa sulla mia coscienza. Nego fermamente le accuse emesse contro di me. Lo stupro è un crimine abominevole che va contro tutto ciò che sono e tutto ciò in cui credo. Mi rifiuto di alimentare lo spettacolo mediatico creato da persone che cercano di promuovere solo se stessè. Così Cristiano Ronaldo commenta la notizia delle accuse a suo carico negli Usa.

DEF, FRENATA SUL DEFICIT: A 2,1% NEL 2020, A 1,8% NEL 2021

MOSCOVICI, AFFONDO SULL'ITALIA. DI MAIO: NIENTE SPESE IMMORALI

Il rapporto deficit/Pil sarà fissato al 2,4% nel 2019, poi scenderà al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021. E’ quanto emerge dal nuovo vertice di governo. Nuovo affondo di Moscovici: come gli ungheresi 'anche gli italiani hanno optato per un governo euroscettico e xenofobo che, sui migranti e sul bilancio, sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europeì. Gli risponde Salvini: Moscovici parla a vanvera, Italia non razzista. La frenata sul deficit viene definita 'un buon segnalè da Moscovici, che però richiama l’Italia alle regole Ue. Savona esclude qualsiasi possibilità di default del debito. Scende la tensione sui mercati con lo spread che chiude in calo a 283 punti base. Di Maio puntualizza sul reddito di cittadinanza: sarà usato per beni essenziali 'erogato su una carta e questo non permetterà l’evasione o spese immoralì. Ipotesi di un avvio solo in via sperimentale nel 2019.

CONFINDUSTRIA CRITICA, RISCHIO PIU' TASSE SENZA SOSTENIBILITA' BOCCIA: RIFORMA DELLE PENSIONI NON FARA' ENTRARE I GIOVANI

Se non ci saranno 'coperture credibilì e un 'secondo pilastro che garantisca sostenibilità, crescita e lavorò le misure promesse con il 'contrattò di Governo potrebbero 'portare a più tasse in futuro e ad aumentare il tasso di risparmio già oggì. E' l’analisi degli economisti di Confindustria che prevedono ancora una frenata della crescita. 'Credere che la riforma delle pensioni faccia automaticamente entrare i giovani nel mercato del lavoro è un errorè, ha detto Vincenzo Boccia.

SFOLLATI CONTRO IL DECRETO GENOVA, CONGELATA TRANCHE FONDI

ATTESA PER IL COMMISSARIO, RIAPRE LA FERROVIA SOTTO IL PONTE

Congelata, per ora, la seconda tranche dei contributi a fondo perduto agli sfollati di Ponte Morandi su cui Autostrade, Regione Liguria, Comune di Genova e cittadini avevano avviato una trattativa. Secondo uno degli esponenti del comitato di sfollati, 'è evidente che si stanno chiudendo i rubinetti. Il nostro timore è che siano a rischio anche gli indennizzi sulle casè. Si aspetta il nome del commissario. Bucci, contattato? No comment. Domani riapre la ferrovia sotto il Morandi.

LUCA TRAINI CONDANNATO A 12 ANNI DI CARCERE A MACERATA

FRASI RAZZISTE A UN IMMIGRATO, POI BOTTE E LA RAPINA

Dodici anni di reclusione per le accuse di strage aggravata dall’odio razziale e porto abusivo d’arma. E’ la condanna inflitta dalla Corte d’assise di Macerata nei confronti di Luca Traini, 29 anni, autore della sparatoria contro migranti del 3 febbraio scorso. Oltre alla pena, che coincide con la richiesta della Procura, l’imputato dovrà scontare poi anche tre mesi di libertà vigilata e dovrà risarcire le parti civili con somme da quantificare in sede civile. Un uomo della Costa d’Avorio è stato rapinato e picchiato da quattro giovani che durante l'aggressione lo hanno offeso con frasi razziste, ieri sera a Dinegro, quartiere a ridosso del centro di Genova.

"TRUMP HA ELUSO LE TASSE", INDAGA LO STATO DI NEW YORK

AL VAGLIO DELLE AUTORITA' LE CARTE DELL’INCHIESTA DEL NYT

Lo stato di New York vuole vederci chiaro sulle accuse di elusione fiscale mosse dal New York Times a Donald Trump e ha deciso di indagare per approfondire la questione. Il Dipartimento per la tassazione e le finanze vuole accertare se davvero il tycoon negli anni '90 abbia aiutato i genitori ad aggirare il fisco per ereditare più soldi del dovuto. 'Il fallimentare Nyt ha fatto qualcosa che non ho mai visto primà, twitta Trump.

DUE CASI DI COLERA A NAPOLI, DI RITORNO DAL BANGLADESH

MAMMA E BIMBO NEL CASERTANO. OSPEDALE, TUTTO SOTTO CONTROLLO

Sono stati registrati a Napoli due casi di colera, in una donna e nel figlio di due anni, immigrati residenti a Sant'Arpino e rientrati da poco dal Bangladesh: lo rende noto l’ospedale Cotugno, dove sono ricoverati. 'I contatti familiari sono stati individuati. La situazione è del tutto sotto controllò, assicura il commissario straordinario dell’azienda ospedaliera, Antonio Giordano. Si tratta dei primi casi in Italia dal 2008, secondo i dati Ecdc.

PREMIATA LA CHIMICA 'VERDE', NOBEL A ARNOLD, SMITH E WINTER

RICONOSCIMENTO ANCHE A UNA DONNA, QUINTA IN OLTRE UN SECOLO

Il Nobel per la Chimica 2018 è stato assegnato agli americani Frances H. Arnold e George P. Smith e al britannico Sir Gregory P. Winter. La Arnold è la quinta donna nella storia del Nobel a ricevere questo riconoscimento, che premia la scoperta dei 'registi dell’evoluzionè, come gli enzimi alla base di reazioni chimiche vitali, e con essa le numerose ricadute positive per tecnologie e processi di trasformazione amici dell’ambiente.