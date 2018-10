Affondo di Moscovici: "Salviamo l'Europa da Salvini"

'Per la prima volta nella storia, l’esistenza della Ue è minacciata: può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, Salvini, Le Pen o Orban': lo dice il commissario Pierre Moscovici, aggiungendo che 'questi leader sono i nemici delle democrazie aperte e liberali che abbiamo costruito dal 1945 per garantire la pacè. Per Moscovici, inoltre, 'Di Maio e Salvini sono figli delle diseguaglianze, ma questo non giustifica i loro eccessì. 'La marcia dello stupido populismo e del nazionalismo deve essere fermata finchè siamo ancora in tempò, ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. A entrambi risponde il premier Conte: 'Le istituzioni europee siano più populiste, dovrebbero considerare che si è venuta a creare una frattura tra loro e i cittadinì. Le parole di Moscovici sull'Italia xenofoba? 'L'accusa di xenofobia non la commento neppure e la respingo al mittentè.

DI MAIO, SEI ANNI DI GALERA A CHI IMBROGLIA SUL REDDITO

'Ho qui il testo, stasera lo trasmettiamo alle Camerè, afferma il sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, sul Def, mentre prosegue la battaglia a distanza fra Lega e M5s sulle cifre a disposizione per le misure prioritarie. Di Maio, 10 miliardi al reddito di cittadinanza, 7 per la Fornero. Il vicepremier spiega che il reddito 'non dà un solo euro a chi sta sul divano, avranno la giornata impegnata per la formazione e lavori di pubblica utilità, e se imbrogliano si beccano 6 anni di galerà. Fonti Ue fanno sapere che la Commissione aspetta la lettera dell’Italia, con i numeri degli obiettivi di bilancio del prossimo anno. Solo una volta avute le cifre dei deficit nominale e strutturale, Pil e debito, potrà comincerà a fare le sue valutazioni che saranno complete solo quando riceverà anche la bozza della L.Bilancio a metà ottobre. Sarà valutato quindi solo il 2019. Smentita l’esistenza di una lettera Ue all’Italia.

FIRMA DEL COLLE AL DL SICUREZZA, MA "RISPETTO PER LA COSTITUZIONE"

MATTARELLA INVIA A CONTE LE 'RACCOMANDAZIONI' AL GOVERNO

Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge in materia di Sicurezza e Immigrazione inviando contestualmente una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella quale chiede il rispetto della Costituzione ricordando che restano 'fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Statò, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, 'quanto direttamente disposto dall’art.10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italià. Salvini, Mattarella ha firmato, ciapa lì e porta a cà, rispettiamo la Carta ma non siamo fessi.



C'E' IL NOME DEL COMMISSARIO A GENOVA, E’ IL SINDACO BUCCI

'PER IL PONTE DA 12 A 16 MESI. AUTOSTRADE E’ FUORI'

Il sindaco Marco Bucci è il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi. Lo ha annunciato il governatore Toti dopo aver dato il suo parere favorevole al premier Conte. 'Sarà fatto un lavoro di qualità e con il minor tempo possibile, è un impegno verso i genovesì, ha detto il neo commissario. Anticipando le previsioni di tempo Bucci ha parlato di '12, 15, 16 mesi. Per il Governo Autostrade è fuorì. Questa mattina è passato sotto il ponte Morandi il primo treno.

ALTA TENSIONE USA-CINA, 'MICROSPIE IN SERVER APPLE E AMAZON'

L’OCCIDENTE ACCUSA MOSCA PER L’ONDATA DI CYBER-ATTACCHI

La Cina ha usato mini chip per infiltrarsi in circa 30 società tecnologiche americane, incluse Apple e Amazon. Lo riporta Bloomberg BusinessWeek ma Apple e Amazon Web Service smentiscono. L’Olanda accusa la Russia di avere messo a segno un attacco contro l’Opac, l’Agenzia per la proibizione della armi chimiche, e espelle quattro agenti dell’intelligence russa. Accuse alla Russia anche da Gran Bretagna e Australia. Allarme cybercrime, agisce come criminalità organizzata. Clusit, primo semestre 2018 peggiore di sempre, trionfa il malware.

NOEMI, LUCIO MARZO CONDANNATO A 18 ANNI E 8 MESI

LA MADRE: 'NON C'E' NESSUNA SODDISFAZIONE, LEI NON C'E' PIU»

E' stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione Lucio Marzo, il 18enne reo confesso dell’omicidio della sua fidanzata sedicenne Noemi, uccisa il 3 settembre del 2017. Lo ha deciso il Tribunale dei Minorenni di Lecce.La madre:'non c'è soddisfazione di nulla. Mia figlia non c'è piu».

NUOVA MATURITA', DUE SCRITTI E ATTENZIONE AL PERCORSO STUDI

PUNTEGGIO MAGGIORE ASSEGNATO AL CREDITO SCOLASTICO

La maturità cambia. Già era stato stabilito che non saranno requisito di accesso nè la partecipazione alla prova Invalsi, nè lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro. Ora con una circolare del titolare del Miur Marco Bussetti le prove scritte saranno due invece di tre, più l’orale. Vi sarà maggiore attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell’ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico.