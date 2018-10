Scontro sull'aborto, il Pd sfiducia la capogruppo a Verona

Sale lo scontro sull'aborto a Verona. Il consigliere comunale della Lega Alberto Zelger chiede 'sussidi alla maternita» e dice che l’aborto è 'un delitto abominevolè. Intanto, i consiglieri del Pd in Comune Elisa La Paglia, Stefano Vallani e Federico Benini sfiduciano la capogruppo Carla Padovani e ne chiedono le dimissioni per il voto alla mozione antiabortista. 'Una posizione inaccettabilè, dicono che la rende 'incompatibile con il ruolo di capogruppò. Ma lei replica: 'Molti nel Pd condividono la mia opinione. L’art. 2 dello statuto parla di libertà di coscienzà. Martina: 'Il Pd sulla 194 a tutela delle donne, posizione chiarissimà, dice il segretario Martina.

TENSIONE ITALIA-UE, DI MAIO-SALVINI CONTRO JUNCKER

ARRIVA LO SCONTRINO ELETTRONICO, CONDONO IN 5 ANNI

Alta tensione Italia-Ue. Dopo lo stop ai numeri del Def, Di Maio e Salvini fanno sapere a Bruxelles che il governo 'non arretrà: 'Nessun piano B in caso di spread a 400. Non alzo i toni perchè questa Ue è finità, dice il capo M5s. Stessa linea dal leader della Lega: 'L'Ue dei banchieri sarà licenziata tra sei mesì, attacca. In una intervista al viennese Der Standard, la replica indiretta di Juncker: 'L'Italia non è la Grecia, ma certamente è in una situazione difficile. La Commissione non entra nel merito delle misure, ma spetta ai politici italiani fare in modo che l'Italia resti negli obiettivi di bilancio concordatì. Attesa per la reazione dei mercati lunedì. Nella bozza del decreto fiscale, il nuovo condono che si pagherà in 5 anni e l’addio al vecchio scontrino: quello nuovo sarà elettronico.

MIGLIAIA IN PIAZZA A RIACE PER IL SINDACO ARRESTATO

LUCANO SALUTA COL PUGNO CHIUSO. SALVINI, E IL COLLE?

Migliaia di persone in piazza a Riace per una manifestazione di solidarietà al sindaco Domenico Lucano, arrestato martedì per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 'Il mondo lo adora, l’Italia lo arrestà, uno degli striscioni. Lucano ha salutato il corteo affacciato alla finestra di casa con il pugno chiuso. 'Nessuno è al di sopra della legge dissero il Colle e l'Anm sul caso Diciotti, ora li aspettò. attacca il ministro dell’Interno Salvini. ---.



IL VATICANO CHIUDE IL CASO VIGANO': MAI PIU' ABUSI E COPERTURE

"DIVERSO TRATTAMENTO COLPEVOLI E’ CLERICALISMO INACCETTABILE"

La Santa Sede, in una nota sul dossier Viganò sulle accuse di pedofilia, sottolinea di essere 'consapevole che dall’esame dei fatti e delle circostanze potrebbero emergere scelte che non sarebbero coerenti con l’approccio odierno a tali questioni. Ma, come ha detto Papa Francesco, seguiremo la strada della verità, ovunque possa portarci. Sia gli abusi sia la loro copertura non possono essere più tollerati e un diverso trattamento per i vescovi che li hanno commessi o coperti rappresenta infatti una forma di clericalismo mai più accettabilè.

TRAVOLTO DA UN BUS TURISTICO A ROMA, ERA SULLE STRISCE

INVESTITI E UCCISI A MONZA, ARRESTATA 21ENNE ALLA GUIDA

Stava attraversando sulle strisce con la moglie l’uomo, un vice prefetto di 54 anni, travolto e ucciso da un bus turistico in via Cavour a Roma, due passi dai Fori Imperiali. La donna è rimasta illesa. Ennesima tragedia stradale in pieno centro per il traffico dei bus turistici a Roma. Altro incidente mortale in provincia di Monza e Brianza. Due cittadini marocchini sono stati travolti e uccisi da un’auto guidata da una ragazza di 21 anni, risultata possitiva all’alcol test e poi arrestata con l'accusa di omicidio stradale. Per aver bevuto, poco prima della tragedia ai due nordafricani era stata ritirata la patente.