Mercati, giornata nera: Piazza Affari -2,4. Spread sopra quota 300

Altissima tensione sui mercati, con le borse europee in rosso e Milano che cede il 2,4%, peggiore in Europa, stacca tutti a causa dell’avanzata dello spread (303). Il differenziale a dieci anni è a quota 305 ai massimi dal 2014, mentre i mercati sono in allarme per la manovra in deficit del governo e per il braccio di ferro con la Ue. Il vicepremier Salvini accusa: 'dietro lo spread ci sono speculatori alla Soros', e assicura: 'il governo va avantì. Per il ministro Savona: 'la crescita italiana può arrivare al 2%' mentre con i vincoli Ue è come andare contro un iceberg'.

SFOLLATI DI VALPOCEVERA IN PIAZZA: "NON RACCONTATE BUGIE"

CROLLO PONTE: ANTITRUST, BENE ESCLUDERE AUTOSTRADE, NON ALTRI

Protesta in piazza oggi a Genova di commercianti e sfollati della Valpocevera, messi in ginocchio dal crollo del ponte Morandi, che chiedono al ministro Toninelli 'non raccontateci bugie. Vogliamo impegni seri e concretì. Intanto dall’Antitrust l'ok all’esclusione della società Autostrade nella ricostruzione del ponte ma, spiega, 'non è giustificazione l’esclusione di tutti gli altri concessionarì. Il segretario generale Filippo Arena dà il via libera ai lavori senza gara, ma solo quelli di 'urgenza e indifferibilità dell’intervento di ricostruzionè. Ma eviti 'in futuro la proroga delle concessionì.

FRONTE SALVINI-LE PEN: ORA LA RIVOLUZIONE DEL BUON SENSO

DI MAIO: NON VOGLIAMO RINNEGARE L’UE. FICO: CORRIAMO DA SOLI

Il leader della Lega Salvini e la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen annunciano che dal risultato delle elezioni Europee di maggio arriverà una 'rivoluzione del buon sensò. E attaccano i 'nemici dell’Europa, Juncker e Moscovici, chiusi nel bunker di Bruxelles'. Ironizza il numero uno di En Marche, Christophe Castaner: Salvini e Le Pen parlamentari europei dal 2004 al 2017 'e il bilancio per l’Europa è zerò. E il presidente Juncker invita a fermare la marcia dei 'populisti stupidì. Di Maio da Berlino: 'mai detto di rinnegare adesione itlia a Uè. Fico da Bruxelles ribadisce no a pregiudizi Italia-Ue e annuncia: 'alle Europee M5s correrà da solò.

IL NOBEL PER L’ECONOMIA AGLI STUDI SU CLIMA E TECNOLOGIA

PREMIATI GLI AMERICANI WILLIAM NORDHAUS E PAUL ROMER

Il Nobel per l’economia è stato assegnato a William D Nordhaus e Paul M. Romer. Il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, il secondo per i suoi studi sull'impatto degli studi sull'innovazione tecnologica nell’ analisi macroeconomica. Sono due economisti statunitensi. Romer è stato chief economist e vicepresidente della Banca Mondiale. Nordhaus è stato consulente economico durante l'amministrazione Carter. Se non si prenderanno provvedimenti per limitare i gas serra, il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi fra 12 anni, nel 2030. E’ lo scenario più grave indicato dal rapporto dell’ONU-IPCC.

MATTARELLA RICORDA: DALL’ITALIA 26 MILIONI DI EMIGRANTI

SALVINI: VOLI DALLA GERMANIA UN PROBLEMA CHE NON ESISTE

Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato oggi che sono circa 26 milioni gli italiani emigrati in circa cento anni, tra il 1876 e il 1975. Una nazione fuori dalla nazionè. Intanto Berlino smentisce vi siano mai stati voli in programma dalla Baviera per riportare migranti in Italia e afferma di non avere 'alcuna preoccupazionè sulla collaborazione con Roma in materia. Il ministro dell’Interno Salvini: 'se la Germania mi dice che questi voli non esistono, neanche il problema esistè.

COLUMBUS DAY, TRUMP DIFENDE L’ESPLORATORE E OMAGGIA L’ITALIA

MA LA CAPITALE DELL’OHIO E ALTRE CITTA' CANCELLANO LA FEST

Nel proclamare il Columbus day, festa diventata controversa negli Usa dopo la guerra contro le statue confederate, Donald Trump celebra 'le conquiste di questo abile esploratore italianò e 'il suo coraggio, la sua forza di volontà, la sua ambizione, tutti valori che amiamo come americanì. Intanto proprio Columbus, capitale dell’Ohio, non celebrerà oggi il Columbus Day, per la prima volta, per mancanza di fondi. Il Columbus day è stato sostituito con l’Indigenous Peoples Day o il Native American Day da vari Stati, tra cui il South Dakota e l'Alaska, e città come Los Angeles, San Francisco e Seattle.

CAPORALATO, FERMANO GIOVANE GAMBIANO E SCATTA LA RIVOLTA

AGENTI AGGREDITI DA 50 MIGRANTI DEL CARA DI FOGGIA

Erano circa 50 gli extracomunitari del Cara di Borgo Mezzanone, a Foggia, che si sono scagliati con calci e pugni contro due poliziotti che avevano fermato per un controllo un cittadino gambiano di 26 anni, poi arrestato perchè aveva tentato di investire gli agenti con l’auto. I due poliziotti hanno riportato ferite giudicate guaribili in 15 e 30 giorni.

GRAVINA CANDIDATO UNICO FIGC: RILANCIAMO INSIEME IL CALCIO

"C'E' GRANDE CONVERGENZA", DICE IL NUMERO 1 DELLA LEGA PRO

Via libera a Gabriele Gravina candidato unico alla presidenza della Figc, dopo il confronto sui programmi in Consiglio di Lega. C'è 'grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega Serie A e 'per rilanciare insieme il calcio italianò. Sancita dunque l’alleanza fra la Serie A e Gravina sostenuto da Lega Pro, Lnd, Aia e allenatori.