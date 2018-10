Allarme Fitch sulla manovra, il governo punta sugli investimenti

Allarme di Fitch sulla manovra. L’agenzia di rating vede 'rischi considerevoli per gli obiettivi, specie dopo il 2019'. Il governo punta sugli investimenti e chiede alle partecipate di anticipare gli investimenti nel triennio. Cdp annuncia 13 miliardi in più in 5 anni. In Parlamento Tria conferma le stime del Def. La manovra sarà di 36,7 miliardi, con un impatto per il ministro di 0,6% sul pil. Sulla flat tax, Salvini corregge le cifre di Tria. In una nota congiunta il chiarimento che torna alle cifre del Tesoro: 1,7 miliardi, ma in tre anni. Ecco la 'pace fiscalè: flat tax al 15% per chi non ha contenziosi e fa emergere somme fino a 200mila euro che non derivino da attività illecite o frodi fiscali.

CROLLA UN PONTE SULLA STATALE, SARDEGNA DIVISA IN DUE

UNA VORAGINE TRA CAGLIARI E CAPOTERRA PER IL NUBIFRAGIO

Nel Cagliaritano per l’ondata di maltempo è crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, aveva già ceduto provocando una voragine. Allerta arancione in Liguria, chiudono le scuole in alcune zone. Piogge torrenziali a Maiorca con nove morti, sei dispersi e oltre 200 evacuati. Allarme negli Usa per l’uragano Michael, che si rafforza verso la costa del Golfo della Florida.

ALLARME SUL DECRETO GENOVA, CANTONE CORREGGE PALAZZO CHIGI

RILIEVI SU POTERI E RISCHIO MAFIA. TITO: SOLDI NON BASTANO

Allarme del numero uno dell’Anac Cantone sul decreto di Genova. Troppi poteri al commissario e rischio di infiltrazioni mafiose nella ricostruzione. Il Governatore Toti: 'Le risorse non soddisfano le esigenzè. 'Per gli sfollati altri 50 milioni con il decreto fiscalè, annuncia Di Maio secondo il quale 'i 300 milioni per i danni li mette Autostrade e ci sarà la cassa integrazione per i lavoratori della la zona rossa di Genovà. Ad Avellino, il pm chiede 10 anni per omicidio colposo plurimo e disastro colposo per l’Ad di Autostrade Giovanni Castellucci e altri 11 dirigenti, imputati nel processo per la strage del bus in cui il 28 luglio del 2013 persero la vita 40 persone, precipitate dal viadotto 'Acqualongà dell’A16 Napoli-Canosa.

IL PAPA CONTRO L’ABORTO: "E' COME AFFITTARE UN SICARIO"

"PUO' ESSERE TERAPEUTICO O CIVILE ATTO CHE SOPPRIME VITA?"

Durissimo attacco del papa contro l’aborto. 'Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno - dice Francesco - in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare?'. Il pontefice chiede: 'è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?'. Per il pontefice 'è come affittare un sicariò.

UCCISE E BRUCIO' UNA DONNA, A MODENA UN VERO SERIAL KILLER

TRADITO DA UN FRAMMENTO DI UN LIBRO SCUOLA DELLA FIGLIA

Una persona pericolosa, assolutamente priva di controllo e di empatia verso le vittime. Non usa mezzi termini la Procura di Modena per definire Raffaele Esposito, 34enne in carcere per un’omicidio, una violenza sessuale e un tentato sequestro di persona ai danni di tre donne. Il comportamento che emerge, scrivono i pm, 'è quello di un vero e proprio criminale seriale capace di arrivare sino all’omicidiò.

IL REPORTER SAUDITA FATTO A PEZZI CON UNA SEGA A ISTANBUL

UCCISO NEL CONSOLATO E POI PORTATO VIA. USA, MANDIAMO L’FBI

Il giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso 8 giorni fa dentro il Consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato fatto a pezzi con una sega dentro l’edificio da agenti dei servizi di Riad, 'come nel film Pulp Fiction'. I suoi resti nascosti dentro un minivan nero spiega una fonte investigativa turca, citata dal New York Times. Se l’Arabia Saudita lo chiederà investigatori dell’Fbi sono pronti per indagare a Istanbul. E ci sarebbe l’ombra del principe bin Salman sull'omicidio. Fonti informate sull'inchiesta denunciano l'ostruzionismo dell’Arabia Saudita alle indagini.

L’ALGORITMO DI AMAZON PER ASSUMERE DISCRIMINAVA LE DONNE

FALLISCE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA AI CURRICULUM

Fallisce l’intelligenza artificiale nel valutare i curriculum per le assunzioni ad Amazon: l’algoritmo discriminava le donne e l'azienda l’ha dovuto accantonare. E’ successo nel 2017 dopo che per tre anni ci aveva lavorato a Edimburgo un team di esperti con l’obiettivo di automatizzare la ricerca di talenti. Il team è stato sciolto perchè i dirigenti avevano perso fiducia nel progetto.