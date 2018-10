Caso Cucchi: altri due carabinieri indagati. Uno sarà interrogato

Altri due carabinieri sono indagati nell'ambito degli accertamenti sui presunti atti falsificati seguiti alla morte di Cucchi. Si tratta di Francesco Di Sano, carabiniere della stazione di Tor Sapienza, e di Massimiliano Colombo, comandante della stessa caserma che sarà interrogato la prossima settimana dai pm. Nei giorni scorsi Colombo è stato sottoposto a perquisizione. Francesco Tedesco, il carabiniere imputato di omicidio preterintenzionale che ha accusato gli altri due militari coinvolti nel processo per la morte di Stefano Cucchi, verrà ascoltato entro gennaio in aula e dovrà ribadire le accuse a Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo.

TUTTI IN ALLARME SULLA MANOVRA, LEADER UE AFFILANO LE ARMI

RILIEVI DA FMI-BCE-JUNCKER. CONTE: "MODIFICHE SOLO MARGINALI"

Tutti contro la manovra in italiana: mentre il premier Conte esclude modifiche significative, critiche arrivano da Fmi, Ue e Bce. "L'Italia è in direzione opposta ai nostri suggerimenti" sostiene il Fondo Monetario. Attacca anche Jean Claude Juncker: "L'Italia non rispetta la parola data, così si mette in pericolo la solidarietà europea". All’Eurosummit di giovedì, dove Conte parlerà, cinque o sei leader Ue sarebbero pronti a prendere la parola per ribadire all’Italia la necessità di rispettare le regole del Patto di stabilità. E arriva anche il richiamo di Draghi: "Chi ha debiti segua il patto di stabilità". Di Maio, manca solo la Nasa. Difende il provvedimento il ministro Tria che rassicura: "Rispettiamo le regole Ue". Per il governatore Visco "verso l’Italia c'è attenzione ma non preoccupazione". Lo Spread Btp-Bund chiude in lieve rialzo a 307,5.

YARA: LA CASSAZIONE, CONFERMATE L’ERGASTOLO A BOSSETTI

GIUDICI IN CAMERA DI CONSIGLIO, SENTENZA ATTESA IN SERATA

Non esiste un "ragionevole dubbio" sull'innocenza di Bossetti che "non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo". Così il sostituto pg della Cassazione Mariella De Masellis nella sua requisitoria, davanti alla prima sezione penale, del processo a Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo in primo grado e in appello per l’omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di sopra, nel Bergamasco, ha chiesto la conferma dell’ergastolo. I giudici sono entrati in camera di consiglio e la decisione è attesa in tarda serata.

ALITALIA: SI STUDIA NEWCO CON 15% A MEF MA TRIA FRENA

PARTNERSHIP CON FS, POSSIBILE BIGLIETTO UNICO AEREO-TRENO

Il governo è "compatto" sul dossier Alitalia. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi, Conte: 'allo studio una newco per creare sinergie con Fs'. E Ferrovie presenta una manifestazione di interesse. Possibile biglietto unico treno-aereo. Di Maio auspica una newco con Mef al 15% e Fs partner strategico. "Io non ne ho parlato", frena però il ministro Tria. Risponde il sottosegretario Armando Siri, "la soluzione con il Mef era nel Contratto di Governo, Tria non si stupisca".

STUDENTI IN PIAZZA CONTRO TAGLI,ROGO FANTOCCI SALVINI-DI MAIO

E I DUE SI DIVIDONO: "COSA SCHIFOSA", "MAI REPRIMERE"

Studenti in piazza in numerose città con cortei e sit in per sollecitare un intervento sui costi economici dello studio. Chiedono al governo risposte, e denunciano la mancanza di risorse e provvedimenti concreti per contrastare la precarietà nel mercato del lavoro. A Torino bruciati manichini raffiguranti i due vicepremier e imbrattate loro foto. Salvini, bruciare manichini è una cosa schifosa. Di Maio, "le porte del ministero sono aperte, parliamo. Costruiamo insieme una nuova scuola".

ANKARA HA IL VIDEO CHE PROVA L’UCCISIONE DI KHASHOGGI

RILASCIATO IN TURCHIA IL PASTORE AMERICANO ANDREW BRUNSON

Il governo turco sarebbe in possesso di registrazioni audio e video che provano che il giornalista saudita Jamal Khashoggi è stato ucciso all’interno del Consolato saudita a Istanbul. Washington Post: "si può sentire come è stato torturato". Svolta nello scontro tra Turchia e Stati Uniti. Dopo due anni di detenzione, il pastore evangelico americano Andrew Brunson è stato rilasciato e già nelle prossime ore arriverà negli Usa.

TAFFERUGLI IN VAL SUSA: 16 CONDANNATI, ANCHE LA PROF NO TAV

PENE COMPLESSIVE PER 30 ANNI, TRE LE ASSOLUZIONI

Sedici condanne e 3 assoluzioni hanno chiuso a Torino un processo ad attivisti e simpatizzanti no Tav per tafferugli con le forze dell’ordine il 28 giugno 2015 in una manifestazione in val di Susa. L’ammontare complessivo delle pene inflitte è intorno ai 30 anni di reclusione. A Nicoletta Dosio, storica attivista No Tav, sono stati inflitti 20 mesi e 10 giorni.

BONUCCI E LA CRISI ITALIA, "STIAMO PEGGIO DI UN ANNO FA"

GIORGETTI SCUOTE IL CALCIO, "E' ALL’ANNO ZERO, CAMBIATE"

Sulla crisi di risultati dell’Italia del calcio arriva il monito di Bonucci alla vigilia della sfida di Varsavia per la Nation League: "La retrocessione sarebbe un danno". Il difensore della Juve non la manda a dire: "Anno zero del calcio italiano? No, anno -1, stiamo peggio di un anno fa". Il riferimento è alle parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti: "Abbiamo perso tempo. Nel calcio siamo all’anno zero. Bisogna avere il coraggio di cambiare".