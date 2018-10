Governo, non c'è accordo sul decreto fiscale

Non c'è ancora accordo sul decreto fiscale. Lunedì, prima del Consiglio dei ministri del pomeriggio, è previsto un vertice di maggioranza. "In Cdm - afferma Conte - porteremo ovviamente in deliberazione il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio. Sicuramente ci riuniremo anche prima per concordare gli ultimi dettagli. Lasciateci confrontare con l’Ue", aggiunge il premier. La pace fiscale potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25%, spiega il sottosegretario leghista Armando Siri in vista della messa a punto del decreto fiscale collegato alla manovra.

SALVINI IN TRENTINO, BOMBA CARTA CONTRO SEDE DELLA LEGA

VICEPREMIER: FAREMO PARTICOLARE ATTENZIONE AI CENTRI SOCIALI

L'esplosione di una bomba carta ha mandato in frantumi la notte scorsa alcuni vetri della sede della Lega ad Ala in Trentino, tappa odierna del tour elettorale di Matteo Salvini a sostegno del candidato leghista a governatore Maurizio Fugatti. Di fronte alla sede del partito anche la scritta: "Ancora fischia il vento". Il leader del Carroccio accusa: "Sono stati gli anarchici". Poi, durante il tour elettorale, il vicepremier annuncia: "Da ministro dell’interno una particolare attenzione magari la dedicheremo a qualche centro sociale che fa particolarmente casino".

CIRCOLARE DEL VIMINALE TRASFERISCE I MIGRANTI DI RIACE

IL MINISTERO CHIEDE AL COMUNE DI RENDICONTARE LE SPESE

Con una circolare il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti nei centri del Comune calabrese di Riace e ha chiesto al Comune la rendicontazione di tutte le spese sostenute, sollecitando "ad inviare la documentazione". Già dalla scorsa estate il Viminale aveva bloccato alcuni pagamenti per anomalie nella documentazione. Nel 2018 il Comune non ha ricevuto fondi e il 30 luglio scorso il sindaco Mimmo Lucano - ai domiciliari per una inchiesta sulla gestione del "modello Riace" - era stato avvisato della revoca dei finanziamenti diventata ufficiale all’inizio di questa settimana.

ZINGARETTI A PIAZZA GRANDE: "MISSIONE E’ TORNARE A VINCERE"

"DOBBIAMO SALVARE L’ITALIA, IL CAMMINO SARA' LUNGO"

Nicola Zingaretti ha aperto la due giorni di Piazza Grande, l'iniziativa per lanciare la sua candidatura al congresso del Pd e in vista delle primarie, lanciando di fatto un guanto di sfida a Marco Minniti. "Diamo vita a una forza popolare - ha detto il governatore - che metterà in campo una nuova speranza. Tornare a vincere, questa è la nostra missione. Sarà un cammino lungo ma bisogna combattere per voltare pagina, perché si deve salvare l'Italia". Un invito all’unità e all’apertura arriva da Martina: "Gli avversari sono fuori di noi, è questa destra pericolosa".

CUCCHI: GENERALE NISTRI, "E' ORA DI ACCERTARE TUTTE LE CAUSE"

A GENNAIO IN AULA GENERALE TOMASONE, EX COMANDANTE DI ROMA

E' ora di accertare tutte le cause e le dinamiche di quanto è accaduto a Stefano Cucchi, dice il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il generale Nistri. "Forse si è aperto uno spiraglio di luce", precisa, che ora è al vaglio dei giudici. E poi fa sapere che non si guarderà in faccia a nessuno. Intanto il legale della famiglia Cucchi rende noto che il generale Tomasone, comandante provinciale dei carabinieri di Roma all'epoca dei fatti, sarà ascoltato in aula entro gennaio. Salvini: "Si processa con la legge non in altri modi".

PEDOFILIA, IL PAPA TOGLIE LO STATO CLERICALE A 2 VESCOVI

SI TRATTA DEI CILENI FRANCISCO COX E MARCO ANTONIO ORDENES

Papa Francesco ha dimesso dallo stato clericale due vescovi cileni accusati di abusi: Francisco José Cox Huneeus, arcivescovo emerito di La Serena, membro dell’Istituto dei Padri di Schoenstatt e Marco Antonio Ordenes Fernandez, vescovo emerito di Iquique. La "dolorosa piaga degli abusi contro i minori" è stato uno dei temi al centro dell’incontro odierno tra Papa Francesco e il Presidente del Cile Sebastian Pinera.

GIORNALISTA SAUDITA UCCISO, TRUMP PROMETTE PUNIZIONE SEVERA

RIAD RESPINGE ACCUSE, PRESSING DEL SEGRETARIO ONU GUTERRES

Trump promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Riad respinge come "menzogne e accuse senza fondamento" la ricostruzione sulla scomparsa di Khashoggi, sostenendo che è interesse dell’Arabia Saudita proseguire le indagini in collaborazione con la Turchia. Pressing del segretario generale Onu Guterres: "Dobbiamo sapere esattamente cosa è successo e chi è responsabile".



AUMENTANO MALATTIE MASCHILI, MA UOMINI IGNORANTI SU PROSTATA

ARRIVA L’HOLTER DEL RESPIRO, PER MONITORAGGIO PAZIENTI H24

Aumentano le patologie urologiche, dai tumori alla prostata alla disfunzione erettile, ma è molto difficile arginarle visto che troppi maschi non sanno neanche dove si collochi la prostata o addirittura pensano si tratti di un organo femminile. Il 27% del campione non è in grado di posizionare l’organo nel corpo e non sa che potrebbe ammalarsi di tumore. E da un’idea tutta italiana arriva l’'holter del respirò, il primo braccialetto che registra i livelli di ossigeno nel sangue e monitora la funzionalità respiratoria nei pazienti con patologie cardiopolmonari, 24 ore su 24. Sarà disponibile dalla prossima primavera.