Manovra: il governo cerca di chiudere, ma le tensioni restano

Il governo all’ultima boa della legge di bilancio e del decreto fiscale, si prova a chiudere nel CdM di stasera, ma dopo una giornata di nuove tensioni fra i due vicepremier. Salvini conferma la pace fiscale, ma Di Maio fa sapere il suo no ai grandi evasori e ai capitali occulti: non è nel contratto, dice. Altri dossier caldi Alitalia, Tap e Rai. Stanotte previsto il Draft budgetary plan a Bruxelles. Giorgetti annuncia che "sulle cose fondamentali si chiude stasera", mentre il leader del Carroccio insiste: "Non ci sentiamo vincolati dalle norme sul deficit pubblico decretate da Bruxelles". E fonti 5Stelle fanno sapere che la misura sulle pensioni d’oro sarà in manovra.

VIMINALE ACCUSA, LA FRANCIA SCONFINA PER RIPORTARCI MIGRANTI

SALVINI ATTACCA MACRON, FARNESINA SI ATTIVA, PROCURA INDAGA

Indagini sul furgone della gendarmeria francese avvistato venerdì dalla polizia italiana a Claviere (Torino), al confine, mentre faceva scendere due uomini - presumibilmente migranti di origine africana - in una zona boschiva, prima di tornare oltreconfine. Il ministro dell’Interno Salvini alza la voce e attacca Macron, la Farnesina chiede chiarimenti a Parigi. La procura apre un fascicolo. Veneto: libri a bimbi immigrati solo con certificati, stesse regole del caso Lodi, saranno valide per tutti i sussidi, nuove polemiche.

BREXIT ORE DECISIVE, MA LONDRA NON TRANSIGE SUL CASO IRLANDA

IL VOTO IN BAVIERA SCUOTE BERLINO, "CI SARANNO CONSEGUENZE"

Trattative frenetiche in vista del vertice Ue a 27 sulla Brexit. Secondo Londra il dossier Irlanda del Nord è un ostacolo sulla strada dell’accordo di divorzio fra il Regno Unito e l’Ue. La May: ci sono pochi nodi da risolvere, ma sono seri, e non sarà accettato un accordo sull'Irlanda del Nord che minacci l’ integrità territoriale britannica. Il voto in Baviera scuote gli equilibri tedeschi, Merkel dice che si va avanti, e invita a recuperare la fiducia, Seehofer non molla. Ma la Spd parla di chiaro segnale che pesa sulla Grosse Koalition e sostiene che dovranno esserci "conseguenze". Esultano i verdi europei.

L’ULTIMO ORRORE SUL REPORTER SAUDITA, "SCIOLTO NELL’ACIDO"

TRUMP CHIAMA IL RE, "SI DICE ALL’OSCURO, FORSE DELINQUENTI"

Inquirenti turchi nel consolato saudita a Istanbul per indagare sulla scomparsa del giornalista dissidente Khashoggi, di cui non si hanno notizie dal suo ingresso nell’edificio il 2 ottobre scorso. C'è l’ipotesi che il suo corpo sia stato sciolto nell’acido, scrive il quotidiano Haberturk. Trump invia Pompeo a Riad e riferisce di aver chiamato re Salman: "Si dice all’ oscuro". Poi evoca l’ipotesi che possa essere stato ucciso da "delinquenti" comuni.

CALCIATRICE SI CANDIDA CON LEGA, LA SQUADRA LA METTE FUORI

AFRO NAPOLI DIVENTA CASO. SALVINI, I RAZZISTI SONO LORO

Diventa un caso la vicenda della calciatrice dell’Afro Napoli United Titty Astarita, fuori rosa dopo aver annunciato la sua candidatura a Marano con una lista civica nell'alleanza di centrodestra insieme a Noi con Salvini. Lo annuncia il club, che si occupa di integrare con il calcio gli italiani e gli immigrati. L’atleta: ho pianto dopo l’esclusione, io sono contro alcune scelte di Salvini, altrimenti mi candidavo con loro. Il leader del Carroccio: "Gli unici razzisti sono i buonisti di sinistra. Tenete la politica fuori dallo sport!".

CONTINUA LA FAVOLA DELLE AZZURRE DEL VOLLEY, E’ GIA' SEMIFINALE

KO ANCHE IL GIAPPONE PADRONE DI CASA. MATTARELLA, STREPITOSE

Dieci su dieci. Ed ora la semifinale. Le ragazze dell’Italvolley fanno la storia, battono le padrone di casa del Giappone 3-2 al tie break ed entrano tra le top four del Mondiale nipponico. Mattarella riceve la Nazionale di Mancini ma ha un pensiero anche per le ragazze della pallavolo: "Un grazie alle azzurre della pallavolo, stanno conducendo uno strepitoso mondiale".

CROLLO PONTE, OK COMMISSIONE TECNICA A RIENTRO SFOLLATI

OPERAZIONI AL VIA DA GIOVEDI'. AUTOSTRADE CONTRO IL MIT

Via libera al rientro degli sfollati nelle case della zona rossa sotto quello che resta del ponte Morandi. La Commissione tecnica ha dato parere favorevole. "Promessa mantenuta - annunciano il presidente della Regione Liguria Toti e il sindaco di Genova e commissario Bucci -. A partire dalle ore 8 di giovedì 18 ottobre, sarà possibile avviare le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak". Autostrade contro il Mit: "sconcerto e sorpresa" per quanto emerso dai verbali della Commissione di inchiesta.

ORA TOCCA A HARRY E MEGHAN, E’ IN ARRIVO UN NUOVO ROYAL BABY

IL PARTO IN PRIMAVERA. I BOOKMAKER, "SE E’ FEMMINA SARA' DIANA"

In arrivo un nuovo Royal baby. Il principe Harry d’Inghilterra e la moglie Meghan Markle aspettano il loro primo figlio. La nascita è prevista nella primavera del 2019. Sarà settimo nella linea di successione al trono britannico. I bookmaker giocano d’anticipo sul toto-nome e si dicono convinti che se è femmina si chiamerà Diana. Ma c'è chi non esclude Victoria.