Grillo: "Togliere potere a Mattarella". Ma il M5S frena

La tre giorni di Italia 5 Stelle si chiude con lo show di Beppe Grillo contro il Quirinale. "Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato, riformarlo. Il vilipendio... un capo dello Stato che presiede il Csm, capo delle forze armate". Stop del segretario del Pd Martina: "Il Capo dello Stato non si tocca". Frena il M5S: non vogliamo riformare i poteri del presidente: "Non è nel contratto di governo. E Grillo non riveste ruoli istituzionali". Alla kermesse il premier Conte: "Garante del contratto, arriviamo al 2023"; Casaleggio: "Il Pil non decide il futuro del Paese". Renzi chiude la Leopolda lanciando i Comitati civici contro "i cialtroni che voglio distruggere l’Italia".

DOMANI LETTERA A UE, COLLABORAZIONE MA ORA DEFICIT NON CALA

DI MAIO, 'SPERO CI SARA' CONDIVISIONE, INVESTIAMO SUI DIRITTI'

La lettera che domani sarà consegnata a Bruxelles "racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio" e, spiega Di Maio, dirà "che riduciamo il debito e il deficit investendo nei diritti dei cittadini". E assicura: "Non c'è un piano B, restiamo in Europa per cambiarla". Il vice premier, impegnato anche nella kermesse Italia 5 Stelle, confida che "le spiegazioni, in un lungo contraddittorio, ci possano portare a condividere gli obiettivi" anche se "il deficit non cala".

CASTANER PROPONE INCONTRI SU MIGRANTI. SALVINI, VENGA A ROMA

"RONDA RAZZISTA" A BRINDISI. SCAVALCANO A MELILLA, UN MORTO

"Continueremo a pattugliare i confini, l’Italia ha rialzato la testa". Dopo il respingimento di migranti a Clavier da parte della gendarmeria, Matteo Salvini dispone il controllo dei confini e invita il ministro dell’Interno francese, Castagner a venirne a discutere a Roma. Intanto manda i funzionari del Viminale a verificare la situazione al confine. Due migranti feriti a Brindisi con mazze da baseball da una ronda razzista, mentre una terza aggressione ad un giovane migrante fallita per l'intervento di un passante. Circa 200 migranti sub-sahariani hanno scalato la recinzione che separa l’enclave di Melilla dal Marocco e sono entrati in territorio spagnolo. Uno è morto, forse per un attacco cardiaco, e altri tre sono rimasti feriti.



USA PRONTI A ABBATTERE MISSILI RUSSI CHE VIOLANO TRATTATO INF

GORBACIOV CONTRO TRUMP, "UN ERRORE, UNA RISTRETTEZZA MENTALE"

Gli Stati Uniti sono pronti ad abbattere i missili russi di medio raggio dispiegati in violazione del trattato Inf e che potrebbero colpire i Paesi Nato in Europa, o l’Alaska in America: lo ha detto l’ambasciatrice Usa presso la Nato, Kay Bailey Hutchison. Che accusa "stanno ora costruendo un missile balistico a medio raggio vietato". Il segretario alla Difesa britannico, Gavin Williamson, assicura di essere "pienamente" al fianco degli Usa perché Mosca "si è fatta beffe" dell’ Intermediate Range Nuclear Forces Treaty (Inf). Contro Trump l'ex presidente dell’Urss. Per Gorbaciov "la scelta di uscire dal trattato denota ristrettezza mentale. Un errore".



RIAD ANCORA NEL MIRINO, NON CONVINCE LA VERSIONE SU KHASHOGGI

TRUMP: "E' UN ALLEATO INCREDIBILE". ERDOGAN,"PRESTO LA VERITA'"

Donald Trump critica la versione dell’Arabia Saudita sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi affermando che "ovviamente c'è stato un inganno e ci sono state bugie". Ma allo stesso tempo, in un’intervista telefonica al Washington Post, definisce Riad "un incredibile alleato" degli Stati Uniti e spera che il principe Mohammed bin Salman non sia coinvolto: "Nessuno mi ha detto che è responsabile. Nessuno mi ha detto che non è responsabile. Vorrei non lo fosse". Erdogan martedì rivelerà i dettagli delle indagini turche sulla morte di Khashoggi.

ELEZIONI TRENTINO E ALTO ADIGE: CALA L’AFFLUENZA A BOLZANO

PROVINCE: REFERENDUM PRO LOMBARDIA, AFFLUENZA 9.75% ALLE 12

In calo l’affluenza alle urne per le elezioni provinciali in Alto Adige alle 17, orario della rilevazione del pomeriggio, è del 50,5%. Alle precedenti provinciali del 2013 alla stessa ora era stata del 56,6%, con 210.842 votanti. L’affluenza alle urne per le elezioni provinciali in Trentino alle 17 è del 38,74%. Alla stessa ora alle provinciali del 2013 aveva votato il 38,89% degli aventi diritto. Si tratta dunque di un dato stabile rispetto a cinque anni fa.

DUPLICE OMICIDIO A SESTO FIORENTINO, UCCISI PADRE E FIGLIO

PESTATO DA BUTTAFUORI DI UNA DISCOTECA, GRAVE 18ENNE A FOGGIA

Duplice omicidio a Sesto Fiorentino (Firenze) per una lite tra vicini. Padre e figlio sono stati ammazzati a colpi di pistola da un vicino, Fabrizio Barna di 53anni che è stato è stato arrestato. Un ragazzo è stato trovato ferito gravemente questa notte dai poliziotti di una volante in una piazza di Foggia: il 18enne ha detto di essere stato poco prima pestato dal buttafuori di una discoteca, alla periferia della città.

LA LAZIO VINCE A PARMA, FLOP DI VENTURA ALLA GUIDA DEL CHIEVO

ATTESA PER DERBY MILANO. MOTOGP, MARQUEZ CAMPIONE DEL MONDO

Biancocelesti sbancano il campo del Parma 2 a 0. Ex ct della nazionale delude all'esordio sulla panchina del Chievo che 5-1 con l’Atalanta. Attesa per il derby di san Siro. Marc Marquez si conferma campione del mondo della MotoGp per la terza volta consecutiva, vincendo il Gran premio del Giappone sulla pista di Motegi. Ad Austin, in Texas, Hamilton su Mercedes punta al titolo di campione del mondo di Formula1 per la V volta.