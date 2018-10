Emergenza maltempo in 4 regioni. Soprattutto al Sud

Il maltempo continuerà a colpire l'Italia anche nelle prossime ore. Allerta arancione in quattro Regioni e allerta gialla praticamente in tutto il Meridione. La protezione civile, spiega una nota del centro Epson Meteo, ha diramato allarmi di «moderata criticità» per rischio temporali in Basilicata e Molise e per rischio idrogeologico anche in Campania e Puglia. Ma da domani le temperature torneranno a salire. Nubifragio nella notte su Palermo, con allagamenti e alberi abbattuti. Scuole chiuse a Pescara. Bomba d’acqua su Capri. E prima neve di stagione in Abruzzo.

L’ITALIA RISPONDE ALLA UE, NON CAMBIEREMO LA MANOVRA

TRIA, NESSUN RISCHIO. LA BORSA IN ROSSO, SPREAD SOPRA 30

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha inviato la lettera di risposta alla Commissione Ue. Nel documento, si afferma che la manovra «non espone a rischi la stabilità finanziaria dell’ Italia nè degli altri paesi dell’Ue», e si assicura che il governo interverrà 'se i rapporti deficit/Pil e debito/Pil non dovessero evolvere in linea con quanto programmatò. Lo spread è tornato a 307 punti e il rendimento sui titoli sopra 3,5%, la Borsa chiude a -0,6%. Conte critica la presa di posizione di Oettinger ('Pregiudizio inaccettabilè) ma si dice disponibile a valutare un contenimento nel corso di attuazione della manovra. Domani il collegio dei commissari discuterà come procedere e determinerà le prossime tappe. Moscovici: 'rispettare le regole comunì, ma l’Ue non vuole aprire 'una crisì.

IL TRENTINO AL CENTRODESTRA, FUGATTI OLTRE IL 46%, BOOM LEGA

IN ALTO ADIGE TRIONFA L’EX CINQUESTELLE, LA SVP NON CROLLA

Il nuovo governatore del Trentino è Maurizio Fugatti (Lega), attuale sottosegretario alla Salute nel governo Conte. E’ stato eletto con il 46,74% dei consensi (124.590 voti, di cui 3.684 solo al presidente). In Alto Adige l’ex M5s Paul Koellensperger ha ottenuto un successo insperato ottenendo il 15,2% con la sua lista civica, seconda forza provinciale alle spalle della Svp che, pur segnando un calo del 4%, ha ottenuto comunque il 41,7%. Lega all’11,1%.

DI MAIO STRETTO DA FRONDA M5S,CERCA NUOVA INTESA CON SALVINI

CENA A TRE STASERA CON CONTE. POLEMICA SU GRILLO E L’AUTISMO

Il vicepremier Di Maio tende una mano all’altro vicepremier Salvini dopo le incomprensioni sul dl fiscale: «Stiamo portando avanti questioni che ci vedono anche a volte non perfettamente d’accordo con un capirci al volo che non era per niente scontato». Sulla stessa linea anche il leader della Lega: «Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e voglio rispettarlo». Stasera cena a tre per stemperare le recenti tensioni di governo fra Conte e i due vice premier. Intanto esplode la polemica su Beppe Grillo, dopo le sue parole sull'autismo al Circo Massimo a Roma.

CAROVANA DEI MIGRANTI VERSO GLI USA, TRUMP VUOLE L’ESERCITO

NAUFRAGIO NEL MAR EGEO: ALMENO DUE MORTI, SI CERCANO DISPERSI

La carovana di migranti partita dal Centro America e diretta verso gli Stati Uniti è cresciuta arrivando ad oltre 7.000 persone, secondo le autorità guatemalteche e messicane. Questo nonostante le minacce del presidente Usa Donald Trump, che ha promesso di inviare l’esercito per proteggere il confine meridionale tra Usa e Messico. Intanto almeno due persone sono morte a seguito del naufragio di un barcone di migranti a largo della costa turca di Bodrum nel mar Egeo, diretto all’isola greca di Kos. Si cercano altri dispersi. Salvini e il caso Claviere: 'In attesa di incontrare il mio collega francese, presidio fisso e verifiche sui respingimenti di Parigì.

CUCCHI, C'E' UN ALTRO CARABINIERI INDAGATO PER FALSO

VERTICI NON COINVOLTI, SI CERCA CHI ORDINO' DI INSABBIARE

C'è il primo ufficiale dei carabinieri indagato nel nuovo filone di indagine per la morte di Stefano Cucchi. Si tratta del tenente colonnello Luciano Soligo che nell’ottobre del 2009 era comandante della compagnia Talenti Montesacro. E’ la terza iscrizione nell’indagine, avviata nel giugno scorso, dove si procede per il reato di falso. Nel procedimento non sono coinvolti al momento i vertici dell’Arma di Roma all’epoca dei fatti. La procura punta a definire la catena gerarchica interna all’Arma che tentò di insabbiare il pestaggio di Cucchi.

MARTE, NELL’ACQUA C'E' OSSIGENO PER SOSTENERE LA VITA

AMBIENTE OSPITALE PER MICRORGANISMI E SPUGNE

C'è ossigeno sufficiente per ospitare la vita nell’acqua salata che si trova nel sottosuolo di Marte, compreso il lago scoperto dal radar italiano Marsis, della sonda europea Mars Express. Lo indica la ricerca del California Institute of Technology (Caltech) pubblicata sulla rivista Nature Geoscience. I calcoli fatti dal gruppo di Vlada Stamenković indicano che l’ossigeno potrebbe sostenere la vita di microrganismi e animali più complessi, come spugne.