L'Ue boccia la manovra. Salvini: "Attacco al popolo"

La Commissione europea ha respinto il Documento programmatico di bilancio italiano e ne ha chiesto uno nuovo entro tre settimane. 'Non avevamo alternative, Roma viola coscientemente gli impegni con l’illusione di sfuggire alle regole senza conseguenzè, dice il commissario Dombrovskis. Bruxelles vede una retromarcia sulle riforme e stime di crescita ottimistiche: aumenterà il debito. Lo spread risale a 318, la Borsa a -0,86%. Monito di Mattarella: 'Nessuno può sottrarsi agli equilibri di bilancio. Non è rigore astrattò. Salvini: 'Attaccano un popolo, non un governò. 'La manovra non è improvvisata, non ha senso rivederlà, dice Conte da Mosca dove vedrà Putin. Il Tesoro minimizza: 'Era previstò.

DECRETO SICUREZZA, TENSIONE M5S-LEGA SUGLI EMENDAMENTI

OK IN COMMISSIONE AL DL GENOVA, E’ POLEMICA SUL CONDONO

Tensione M5s-Lega sul decreto sicurezza. La Lega insiste: provvedimento prioritario, i capisaldi rimangono tali. Ma il senatore Cinquestelle De Falco non ritira i suoi emendamenti. Provvedimento in aula il 5 novembre. Non c'è accordo fra Lega e M5s anche sulle nomine Rai. Via libera delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera al decreto Genova, da domani in aula. Sì a un emendamento dei relatori secondo il quale il commissario dovrà rispettare le norme antimafia. Polemiche sul condono a Ischia. Intanto Mattarella firma il decreto fiscale: non c'è il carcere per gli evasori.

IL VIMINALE CONTRO LA FRANCIA: TENTA DI RESPINGERE MINORI

EPISODIO IL 18 OTTOBRE. LA CROCE ROSSA, 21 CASI IN VAL DI SUSA

Nuovo capitolo nelle polemiche fra Italia e Francia sul tema dei migranti. Il Viminale accusa Parigi di aver tentato di rimandare in Italia anche dei minorenni, e annuncia verifiche su un episodio avvenuto il 18 ottobre a Claviere. Anche la Croce Rossa fa sapere che dall’inizio dell’anno 21 minori sono stati respinti alla frontiera del Monginevro, tra Italia e Francia. Salvini attacca: 'Chissà se Moscovici sarà scioccato, o riserva il suo turbamento solo per una giusta battaglia come quella del sindaco di Lodi?'. E chiede a Macron un 'esame di coscienzà.

LA FINANZA NELL’EDIFICIO OCCUPATO, TENSIONE CON CASAPOUND

SALTA LO SGOMBERO, IL PD DENUNCIA MINACCE E ATTACCA SALVINI

Polemiche politiche per un blitz della Guardia di Finanza in un edificio di Roma occupato da Casapound, disposto dalla Corte dei Conti. Il Pd afferma che i militanti avrebbero minacciato 'un bagno di sanguè se l’operazione fosse andata avanti, e attacca Salvini che non è intervenuto: 'Faccia sgomberare l’edificio con la stessa solerzia con cui fa passare le ruspe sulle baracche dei poveraccì. La Corte dei Conti chiarisce: nessuna minaccia, ma 'un atteggiamento molto duro di chiusurà.

TROVATE PARTI DEL CORPO DI KHASHOGGI NEL CONSOLATO SAUDITA

SKYNEWS: SFIGURATO E FATTO A PEZZI. RIAD: FAREMO GIUSTIZIA

Parti del corpo del giornalista Jamal Khashoggi sarebbero state ritrovate, nel giardino della residenza del console saudita a Istanbul. Lo riporta Skynews, secondo la quale il reporter sarebbe stato 'sfiguratò e 'tagliato a pezzì. Ma la Procura non conferma e nega l’autenticità di alcune foto del ritrovamento circolate sui social. Il presidente turco Erdogan ha detto in Parlamento che l’omicidio è stato attentamente pianificato da giorni prima della morte. Blitz della polizia turca nella villa di uno dei 15 agenti sauditi sospettati di aver ucciso Khashoggi. Riad assicura: 'Puniremo i responsabilì.

ATTESA PER LA CONSULTA, DECIDE SULL'AIUTO AL SUICIDIO

IL CASO DI CAPPATO CHE ACCOMPAGNO' IN SVIZZERA DJ FABO

E' attesa in giornata la sentenza della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio, che prende spunto dalla vicenda di Marco Cappato, leader dell’associazione 'Luca Coscionì che accompagnò dj Fabo in Svizzera a morire. Tetraplegico dopo un incidente, Fabo aveva manifestato la volontà di ricorrere al suicidio assistito. Cappato è sotto processo di fronte alla corte d’Assise di Milano, che ha inviato gli atti alla Consulta perchè valuti la legittimità dell’articolo del codice penale su istigazione e aiuto al suicidio.

L’ANNUNCIO DI DI MAIO: TROVATA LA QUADRA SU ALITALIA

TRIA CHIEDERA' A BRUXELLES LA COMPATIBILITA' DEL PIANO

Il vicepremier Di Maio annuncia che il governo ha «trovato la quadra» su Alitalia: 'La partnership con FS è il punto di partenza, gli investitori arrivano perchè abbiamo contatti importantissimi e ci sono tantissimi interessatì alla compagnia. Per il commissario di Alitalia, questa oggi 'sta meglio, ma non ancora benè. Il presidente di Fs Castelli chiarisce: 'La nostra offerta non è impegnativà e non c'è una percentuale d’acquisto. Il ministro Tria si è riservato di consultare Bruxelles per verificare il rispetto delle regole Ue.

XI INAUGURA IL PONTE DEI RECORD, 55 CHILOMETRI SUL MARE

IL PIU' LUNGO AL MONDO, HONG KONG E MACAO UNITE ALLA CINA

Il presidente cinese Xi Jinping ha inaugurato a Zhuhai il ponte sul mare più lungo del mondo, che con i suoi 55 chilometri collega le regioni amministrative speciali (Hong Kong e Macao) alla Repubblica popolare cinese. L’opera, iniziata nel 2009 e completata due anni dopo la iniziale consegna del 2016, è un esempio di ingegneria avanzata, tra isole artificiali e tunnel sottomarino, e ha avuto un costo salito a 20 miliardi di dollari, di cui 15,3 miliardi a carico di Hong Kong.