Di Maio contro Draghi: "Avvelena il clima"

Offensiva di Di Maio su Draghi dopo il monito della Bce all’ Italia. 'Avvelena il clima, i ministri tedeschi ci rispettano di piu», dice il leader del M5s sul governatore della Banca centrale europea. la replica: se non fossimo autonomi torneremmo agli anni '70. E Salvini replica indirettamente al presidente Bce e a Dijsselbloem ('Le banche collasserannò) e dice: 'Nessuna banca salterà, le difenderemò. Juncker: dialogherò con Conte. A poche ore dal giudizio di Standard and Poor's, il sottosegretario Siri annuncia che con i Cir, volontari, ci saranno zero tasse per i risparmiatori. Il pil Usa del terzo trimestre 2018 a +3,5% è sopra le attese, ma Wall Street è in forte calo e trascina anche l’Europa con Milano a -0,7%. Spread a 309, banche penalizzate. A Milano due adolescenti inventono uno stupro accusando un uomo di colore.

DESIREE: PRESO IL QUARTO UOMO, BLOCCATO A FOGGIA

FICO: NO ALLE RUSPE, AMORE E COESIONE SOCIALE

E' stato rintracciato il quarto uomo sospettato della morte di Desiree Mariottini. Sarebbe un cittadino del Gambia ed è stato rintracciato a Foggia con 10 kg di marijuana. No alle ruspe, ma più amore e coesione sociale, stando presenti nelle zone difficili, dove nessuno deve restare solo: così il presidente della Camera Roberto Fico, citando l’espressione usata dal ministro Salvini. La madre della ragazza chiede giustizia, mentre il ministro dell’Interno invoca la castrazione chimica e quello della Giustizia Bonafede pensa a un decreto. Nel decreto sicurezza stretta sulle domandde d’asilo. Scontro commissaria Ue-Salvini sui rom: 'nazistì; 'basta sciocchezzè.

INCHIESTA CUCCHI SUI CC: "CAMBIATE LE NOTE SULLA SALUTE"

SALVINI-TRENTA-NISTRI: NON INFANGARE TUTTI I CARABINIERI

'Me le mandò già cambiatè, così il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della stazione Tor Sapienza dove Stefano Cucchi restò per alcune ore, afferma che il tenente colonnello Francesco Cavallo, numero due del Gruppo dei Carabinieri di Roma nell’ottobre del 2009, finito nel registro degli indagati, gli mandò le note che attestavano lo stato di salute di Cucchi alterate. E’ quanto emerge da un’intercettazione contenuta nelle carte che la procura di Roma ha depositato nell’inchiesta sul falso. Intanto, i ministri Salvini e Trenta e il comandante dell’Arma Nistri dicono che l’impegno di migliaia di carabinieri 'non può essere infangato per l’eventuale errore di pochì.

CONTE AI SINDACI PUGLIESI: LA TAP SI DEVE FARE

NON SONO EMERSE ILLEGITTIMITA', SOSTEGNO ALLE COMUNITA'

L'interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili e 'non sono emerse illegittimità sull'impatto ambientalè, secondo la relazione trasmessa dal ministro Costa, quindi la Tap in Puglia si farà. Lo ha detto il premier Conte ai sindaci assicurando 'un’attenzione speciale alle comunità localì.

UN ARRESTO IN FLORIDA PER I PACCHI BOMBA, E’ UN BIANCO

HA 56 ANNI, SUL SUO FURGONE LE FOTO DI DONALD TRUMP

Ha 56 anni e una storia criminale, Cesar Sayoc, il 56enne bianco arrestato a Plantation, in Florida, per i pacchi bomba inviati a esponenti democratici. E’ stato tradito dalle tracce di dna. Sui finestrini del suo furgone figurano diverse immagini del presidente Donald Trump.

ADDIO ALL’'ULTIMO SOPRAVVISSUTO AL RASTRELLAMENTO DI ROMA

LELLO DI SEGNI,92 ANNI. SEGRE: TEMIAMO SPARISCA LA MEMORIA DELLA SHOAH

Morto nella notte Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto al rastrellamento degli ebrei di Roma del 16 ottobre 1943 e alla loro successiva deportazione nei campi di sterminio con i vagoni piombati. Nato il 4 novembre del 1926, arrestato insieme ai suoi cari, venne portato ad Auschwitz-Birkenau. «Man mano che spariscono le persone, temiamo solo che sparisca la memoria», commenta la senatrice a vita Liliana Segre.