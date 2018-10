Maltempo: morti e danni. Emergenza dalla Liguria a Roma

Paura per il maltempo in arrivo in tutta Italia. La sindaca Raggi chiude le scuole domani a Roma. Il governatore del Veneto Zaia mobilita il Servizio Nazionale della Protezione Civile per la previsione 'di scenari riferibili agli eventi di piena del 1966' sui bacini del Piave. Allerta rossa anche in Friuli e in Liguria. Alberi caduti a Roma per il vento forte e la pioggia. Acqua alta a 115 centimetri a Venezia. Pioggia in Lombardia, neve in Valtellina.

DI MAIO-SALVINI VERTICE SULLA MANOVRA, ALLERTA BANCHE

GARAVAGLIA: SISTEMA SOLIDO, MA SE SERVE INTERVERREMO

Vertice Di Maio-Salvini a Palazzo Chigi. Sul tavolo le nomine Rai ('ma se ne occupano Salini e Foà, dice il leader della Lega), la tensione su Tap e Tav, la manovra. 'Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo in sintonià, dice Salvini. Quanto alle banche, il viceministro Garavaglia non anticipa le mosse del governo. 'Siamo convinti che il sistema sia molto solido, quindi che l’intervento non sia necessario e speriamo che la febbre passi presto. Ove fosse necessario intervenire sulle banche, lo si farà e in frettà, afferma.

NO TAP BRUCIANO TESSERE ELETTORALI E FOTO DI POLITICI M5S

MANIFESTAZIONE A SAN FOCA IN PUGLIA: "5STELLE DIMETTETEVI!"

Bruciate tessere elettorali, foto di politici del M5s e simboli del Movimento in una manifestazione di attivisti No Tap a San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce. Tra gli eletti in Salento presi di mira, la ministra del Sud Barbara Lezzi. ' Ci sentiamo traditi da coloro che aveva promesso in campagna elettorale che il gasdotto Tap sarebbe stato bloccato in due settimane, dopo che il governo Conte ha ora avallato invece la costruzione dell’operà, hanno detto. La Lega è soddisfatta: 'La Tap si farà, capitolo chiuso, buona notizià, dice Garavaglia.





MARTINA AL FORUM DEL PD: ANDIAMO OLTRE I NOSTRI CONFINI

CONCLUSO IL MANDATO, DIMISSIONI A GIORNI. ORA BASTA LITI

Maurizio Martina conclude a Milano il Forum del Pd. Il congresso dovrà servire anche per 'andare oltre i confinì dei Dem, dice, un partito che deve tornare ad essere 'radicalè dopo aver avuto 'mancanze e limitì. Il segretario considera concluso il suo mandato di traghettatore e annuncia a giorni le dimissioni. 'Ora non ricominciamo con le litì, dice. Duro contro il governo M5s- Lega. La manovra 'ruba il futuro a giovani e donnè, chi ha votato 5Stelle dovrebbero interrogarsi sul condono. 'Loro attaccano Draghi, noi lo ringraziamò, aggiunge mentre conferma l'opposizione 'nettà al decreto Salvini sulla sicurezza.

IL KILLER DI PITTSBURGH: 'GLI EBREI COMMETTONO GENOCIDIO'

BOWERS HA DETTO AGLI AGENTI CHE 'PER QUESTO DEVONO MORIRE'

'Gli ebrei stanno commettendo un genocidio: devono morire tuttì. Sono le parole che il killer della sinagoga di Pittsburgh, Robert Bowers, ha pronunciato davanti agli agenti di polizia quando si trovava ancora nella sinagoga, secondo i documenti depositati dalle autorità per la messa in stato d’accusa formale. Bowers, che ha ucciso 11 persone e ne ha ferite 6, rischia la pena di morte. Tra i 29 capi d’accusa contro di lui per l’attacco più sanguinoso della storia della comunità ebraica Usa, c'è anche quello di crimine d’odio.

'IL BRANCO MENTI' A DESIREE SUL MIX FATALE PER VIOLENTARLA'

IL DNA DIRA' SE ALTRI L’ANNO ABUSATA, RICERCATO UN ITALIANO

Le avevano assicurato che quel mix di sostanze composto anche di tranquillanti e pasticche era solo metadone. Dall’ordinanza del gip sul carcere per i 3 fermati per l’omicidio di Desirèe Mariottini, emerge che la giovane, in crisi di astinenza, è stata indotta ad assumere le sostanze 'facendole credere che si trattasse solo di metadonè. Ma nella miscela psicotropi le hanno fatto perdere 'la capacità di reazionè consentendo agli indagati di violentarla. L’esame del Dna chiarirà se anche altri l'hanno abusata. Intanto, si indaga sulla rete di pusher degli immigrati. Non è escluso ci siano italiani. Come quello che, secondo testimoni, avrebbe ceduto parte della droga ai 4. ---.