La furia del maltempo sull'Italia: 5 morti e un disperso

Quattro persone sono rimaste vittime del maltempo che sta colpendo da questa mattina l’Italia intera, e in particolare della caduta di alberi. Nel frusinate colpita in pieno l’auto sulla quale viaggiavano due persone, morti anche un uomo a Terracina, anch’egli si trovava su un auto in transito, e un 21enne a Napoli. Le piogge e il forte vento stanno interessando tutta la Penisola, con Venezia che registra il picco dell’alta marea, a 156 centimetri. A Pompei momenti di paura tra i turisti costretti a lasciare gli scavi a causa del forte vento. Disperso un cercatore di funghi nel Cagliaritano. Prolungata l’allerta rossa in Liguria, dove è crollato un pezzo di diga al porto di Rapallo, e un traghetto ha rotto gli ormeggi a Vado Ligure. Scuole chiuse anche domani in molte città, tra cui Roma.

LA MERKEL ANNUNCIA IL RITIRO DALLA POLITICA DAL 2021

"LASCIO GUIDA CDU, NON MI RICANDIDO, NO AD ALTRI INCARICHI"

'Come cancelliera ho la responsabilità di tutto, per quello che riesce e per quello che non riesce. E’ giunto il momento di aprire un nuovo capitolo: non mi ricandiderò come presidente della Cdu, questo quarto mandato è l’ultimo come cancelliera, non mi ricandiderò al Bundestag nel 2021 e non voglio altri incarichi politicì. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel parlando a Berlino dopo la doppia sconfitta elettorale in Assia e in Baviera. 'L'immagine del governo è inaccettabile, escludo la ricandidatura anche se cadè, ha detto.

LA MANOVRA ARRIVA MERCOLEDI' ALLE CAMERE, "IL TESTO E’ CHIUSO"

FONDO PER RISTORO AZIONISTI BANCHE, FLAT TAX PER RIPETIZIONI

La manovra arriverà in Parlamento mercoledì prossimo, affermano fonti di Palazzo Chigi di M5s e Lega. Il testo è chiuso - spiegano - ed è al vaglio della Ragioneria e del Mef. Arriva un fondo da 525 milioni l’anno per il 2019-2021, che assorbe il fondo della scorsa manovra, per il ristoro degli azionisti di banche poste in liquidazione coatta amministrativa o in risoluzione che abbiano subito un 'danno ingiustò. Si allenta la stretta sulle società partecipate. Bonus per assumere giovani 'eccellenzè. Flat tax al 15% ai prof per le ripetizioni. 4,2 miliardi in tre anni per rinnovo contratti P.A. Assunzione di 1000 ispettori del lavoro. Lo spread Btp-Bund chiude a 296 punti base, in rialzo da stamani quando era sceso sotto 290 ma largamente inferiore ai 309 di venerdì e Piazza Affari corre, sostenuta dalle banche dopo le dichiarazioni secondo cui il governo avrebbe allo studio diverse opzioni per 'sostenerè gli istituti di credito.

TORINO CITTA' NO TAV, CONSIGLIO APPROVA ODG, PD ESPULSO

DI MAIO CHIAMA ALL’UNITA' M5S: "SIAMO SOTTO ATTACCO"

Con 23 voti favorevoli e 2 contrari il Consiglio comunale di Torino approva l’ordine del giorno M5S che esprime contrarietà alla Tav e chiede di sospendere l’opera in attesa dei risultati dell’analisi costi/benefici. Un forte richiamo all’unità del Movimento 'sotto attaccò è arrivato da Luigi Di Maio, all’indomani della protesta in Puglia contro il via libera al gasdotto Tap. Di Maio insiste nel dirsi contrario ad un’opera che ritiene 'non strategicà, mentre il sottosegretario Giorgetti, sulle grandi opere, afferma: 'se devono essere fatte si fannò. Conto alla rovescia sulla Rai, resta il nodo Tg1, mercoledì il cda con le nomine all’ordine del giorno.

MATTARELLA: PLURALISMO E LIBERTA' DI OPINIONI IMPRESCINDIBILI

MONITO ANCHE SU CREDENZE ANTISCIENTIFICHE: "INACCETTABILI"

'Il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un Paese civilè. Il monito arriva dal capo dello Stato Mattarella è non è stato il solo: 'nel tempo della comunicazione immediata, è inaccettabile che, accanto alle tante informazioni liberamente disponibili, si diffondano anche credenze antiscientifiche e illogiche congetture che inducono a comportamenti autolesionistì.

UNA KAMIKAZE SI FA ESPLODERE IN PIENO CENTRO A TUNISI

DAVANTI AL TEATRO MUNICIPALE. SOLO 9 FERITI

E' di nove feriti, otto poliziotti ed un civile, il bilancio dell’attentato suicida compiuto nel centro di Tunisi da una donna di circa 30 anni, sconosciuta alle forze di sicurezza, che ha azionato la sua cintura esplosiva davanti al Teatro Municipale dopo essersi avvicinata ad alcuni poliziotti. 'Atto terroristicò, secondo il portavoce del ministero dell’Interno.

TUMORI, TROVATO IL CODICE DI AUTODISTRUZIONE DELLE CELLULE

VIVE NEL NORD ITALIA IL 95% DEGLI EUROPEI A RISCHIO SMOG

Trovato il codice di autodistruzione delle cellule: in futuro potrebbe diventare la chiave per cure anticancro mirate al punto da 'spingere al suicidiò soltanto le cellule tumorali, senza danneggiare quelle sane. In Europa 3,9mln di persone abitano in aree dove sono superati contemporaneamente e regolarmente i limiti dei principali inquinanti dell’aria. Di queste, 3,7mln, cioè circa il 95%, vive nel Nord Italia, emerge da un rapporto sulla qualità dell’aria dell’Agenzia Ue per l’ambiente.