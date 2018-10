Pil, l'Italia a crescita zero. Nuova lettera dell'Ue sul debito

Dopo tre anni, l’Italia smette di crescere. Il pil è fermo nel terzo trimestre. Il tasso tendenziale di crescita è allo 0,8%, dall’1,2% del secondo trimestre. Non succedeva dalla fine del 2014. Lo spread risale a 310. Duro il commento di Confindustria: 'Se non ci sarà crescita è colpa di questo governo e non di altrì, dice Boccia. Conte: 'Il dato era previsto, per questo faremo una manovra espansivà. Punta sul 2019 anche Di Maio, che attacca il Pd per la Legge di Bilancio 2017. 'Risibilè, replica Padoan. Nuova lettera della Commissione Ue al Tesoro: 'Il debito resta una vulnerabilità crucialè. Risposta per il novembre. In serata nuovo vertice Conte-Tria.

RIBELLI M5S CONTRO IL DECRETO SICUREZZA, INTERVIENE DI MAIO

NUGNES-MANTERO: "NON LO VOTIAMO". CONTE RICHIAMA I FRONDISTI

Alta tensione nella maggioranza al Senato sul decreto sicurezza per il forte malumore dei 5Stelle. 'E' nato male, voglio votare contrò, attacca la senatrice Nugnes che richiama la 'visione originarià del MoVimento. 'Non lo votò, fa eco Mantero. Il via libera è a rischio, tanto che deve intervenire il premier Conte per un richiamo alla 'responsabilita» dei parlamentari M5s. Per stasera è convocata un’assemblea alla quale parteciperà anche Di Maio. 'Non ci fermiamo, polemica di pochì, dice il capogruppo Patuanelli. 'La maggioranza è compattà, taglia corto Salvini.

UNDICI I MORTI PER IL MALTEMPO IN ITALIA, DANNI A SAN MARCO

YACHT DISTRUTTI A RAPALLO, PIER SILVIO BERLUSCONI BLOCCATO A PORTOFINO

Sono almeno undici i morti in due giorni di maltempo in Italia. Vittime di vento, mareggiate, piene dei fiumi. A Venezia l’acqua alta ha danneggiato la Basilica di San Marco: bagnati i mosaici del pavimento di fronte all’altare della Madonna Nicopeia, il Battistero e la Cappella Zen. Allerta per la piena dei fiumi. Disastro a Rapallo, deve decine di super-yacht sono stati schiantati dalla mareggiata sulla scogliera del lungomare. A Portofino, Pier Silvio Berlusconi, famiglia e personale di restano bloccati nel castello Bonomi-Bolchini per la strada provinciale crollata. Allo Stelvio in 180 isolati dalla neve.

BULLISMO A VIMERCATE, PROF AGGREDITA IN CLASSE A SEDIATE

SPENGONO LA LUCE, POI COLPISCONO. IL PRESIDE: LI SOSPENDIAMO

Una professoressa di storia di 55 anni è stata ferita a colpi di sedia, mentre stava facendo lezione nell’istituto secondario superiore Floriani di Vimercate, in provincia di Monza. Ha lesioni guaribili in cinque giorni. L’aggressione in classe è avvenuta all’improvviso. Qualcuno tra gli alunni ha spento le luci dell’aula e altri le hanno scagliato addosso alcune sedie. 'I responsabili saranno sospesi e avviati a un percorso di volontariato. Se non saranno identificati, valuteremo sanzioni per tuttì. Bussetti: 'Dura condanna della violenzà.

TAV, CHIAMPARINO PRONTO A CHIEDERE IL REFERENDUM IN PIEMONTE

TONINELLI: TROVEREMO UN ACCORDO CON LA FRANCIA PER NON FARLA

Un referendum in Piemonte sulla Tav. E’ pronto a chiederlo il presidente della Regione Chiamparino se il governo respingerà il confronto. Linea opposta dal ministro Toninelli: 'Troveremo un accordo con la Francia per non farlà, dice e contesta la tesi secondo cui lo stop costerebbe 2 miliardi di risarcimento danni. 'Straparla quando dice che Macron ha escluso la Tav dalle priorita», replica il commissario Foietta. 'Faremo come per la Tap, ma non so se l’esito sarà lo stessò, dice Conte. No all’opera da Fiom e Cgil di Torino. Sì dagli industriali: 'Spero che Conte sappia assumersi questa responsabilita», dice Boccia.

TRUMP VUOLE ABOLIRE LO IUS SOLI PER I FIGLI DEGLI ILLEGALI

TENSIONE SULLA PITTSBURGH A UNA SETTIMANA DAL VOTO DI MIDTERM

Trump cavalca il tema immigrazione a una settimana del voto di Midterm e annuncia la firma su un ordine esecutivo per mettere fine al diritto costituzionale di cittadinanza per i bimbi nati in Usa di persone che non sono cittadini americani o che sono immigrati illegali. 'Siamo l’unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e il bimbo è un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i relativi beneficì, dice. Tensione sulla visita a Pittsburgh dopo la strage della sinagoga. Il sindaco aveva chiesto di posticiparla, ma il presidente è andato lo stesso. Rischio contestazioni.

ALITALIA ATTENDE FS, NO AL GOVERNO DA GUZZETTI E LUFTHANSA

"NEMMENO UN EURO DA CDP". "PARTNERSHIP, MA SENZA LO STATO"

Alitalia attende l’offerta di Fs, mentre arrivano i no al piano del governo da fondazioni bancarie e Lufthansa, e si chiamano fuori Leonardo e Eni. Guzzetti, presidente dell’Acri (con le fondazioni il 15,9% di Cdp e un voto determinante), dice che 'in Alitalia Cdp non deve mettere un eurò. No allo Stato anche da Lufthansa, che considera 'ancora possibile una partnership', ma non investirà nella compagnia 'insieme al governo italianò. La Cgil chiede un tavolo al ministero per chiarire.

NOMINE RAI, AL CDA LE PROPOSTE DI SALINI. CARBONI AL TG1

SANGIULIANO AL TG2, PATERNITI AL TG3, MAZZA' PER LA RADIO

Giuseppe Carboni al Tg1, Gennaro Sangiuliano al Tg2, Giuseppina Paterniti al Tg3 e Luca Mazzà alla Radio. Sono, secondo quanto si apprende, le proposte di nomina formulate dall’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini inviate ai consiglieri in vista del Cda di domani. Tra le proposte di nomina, si apprende, anche la conferma di Alessandro Casarin alla Tgr, ora direttore ad interim. Attese le proposte per le direzioni delle reti.