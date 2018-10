La disoccupazione risale oltre il 10%. Calano i posti fissi

La disoccupazione torna a salire a settembre e tocca quota 10,1%, registrando 34mila occupati in meno rispetto ad agosto e 207mila in più su settembre 2017. Risale anche la disoccupazione giovanile al 31,6%: tra i 15 e i 24 anni lavorano 1.019.000 persone (+6mila su agosto) mentre i disoccupati sono 470mila. Diminuiscono i dipendenti permanenti: a settembre i lavoratori con contratto dipendente a tempo indeterminato si riducono di 77mila unità su agosto e di 184mila su settembre 2017. Aumenta l'età media dei lavoratori: +333mila over 50 al lavoro rispetto a settembre 2017, -154mila quelli nella fascia tra 35 e 49 anni. Di Maio: è il colpo di coda del Jobs Act.

Botta e risposta tra il governatore di Bankitalia Visco e il ministro Tria. 'Se lo spread resta a lungo alto ci saranno conseguenze per banche e famigliè, avverte Visco. Per Tria, davanti a una situazione peggiore della 'Grande Depressione degli anni '30', 'non possiamo permetterci il costo del non deficit'. Sergio Mattarella avverte: 'equilibrio dei conti e risparmio vanno tutelatì. Guzzetti alza le barricate sulla Cdp, «non è il pronto soccorso delle aziende in crisi». La manovra intanto è arrivata al Quirinale, tra un mese il primo voto in Aula alla Camera. La nuova bozza contiene 108 articoli, contro i precedenti 115. Arriva la centrale per la progettazione delle opere pubbliche. Per quelle Regioni che non tagliano i vitalizi di presidenti e consiglieri regionali saranno ridotti dell’80% i trasferimenti.

FORSE DI 2 PERSONE LE OSSA TROVATE A VIA PO, CACCIA AL DNA

Un primo esame delle ossa trovate nella sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma, conferma che si tratterebbe di un corpo di donna. L’evidenza emergerebbe dall’esame delle ossa del bacino. Ma non viene esclusa l’ipotesi che le ossa possano appartenere a due persone diverse. I reperti scoperti da quattro operai, che saranno ascoltati per chiarire dinamiche e tempi di rinvenimento. La famiglia di Emanuela Orlandi chiede a Procura e Santa Sede «come mai il ritrovamento è stato messo in relazione con la scomparsa di Emanuela o Mirella Gregori». Se si riuscirà ad estrarre il Dna dai resti trovati basteranno 7-10 giorni per capire se sono effettivamente quelli di Emanuela. Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, incontra i pm. La sorella di Mirella Gregori: spero che sia lei.

RAI: VIA LIBERA AI DIRETTORI DEI TG, INIZIA L’ERA SALINI

Via libera del Cda della Rai alle nomine nei Tg proposte dall’Ad Fabrizio Salini: 5 i voti a favore, contraria Rita Borioni. Nuovo direttore del Tg1 è Giuseppe Carboni, alla guida del Tg2 va Gennaro Sangiuliano, al Tg3 Giuseppina Paterniti, alla Radio Luca Mazzà, direttore della TgR Alessandro Casarin.

ASIA BIBI ASSOLTA DALL’ACCUSA DI BLASFEMIA, PAKISTAN INSORGE

La Corte suprema del Pakistan assolve Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia nel 2010, dopo essere stata arrestata nel suo villaggio dopo la denuncia di altre donne di fede musulmana per blasfemia. E il Pakistan insorge, con la protesta dei partiti di ispirazione islamica che ha indotto il premier Khan a lanciare un appello alla calma, sottolineando che sono state lanciate minacce di morte contro i giudici che hanno emesso il verdetto.

ALITALIA, OFFERTA DA EASYJET PER LA COMPAGNIA "RISTRUTTURATA" TRIA, DA FS VALUTAZIONE AUTONOMA. DI MAIO: OGGI SI CHIUDE

La low cost inglese EasyJet ha ribadito oggi «la propria manifestazione di interesse per una Alitalia ristrutturata». Oggi scadono i tempi per la presentazione delle offerte. Luigi Di Maio annuncia «un grande cambiamento, si rispettano i tempi. Fs è uno dei soggetti che ha presentato offerte, ora si aprono le bustè. Sul destino dell’ex compagnia di bandiera interviene anche Giovanni Tria: «le Fs sono indipendenti, il cda valuta autonomamente».

BATTISTI SFIDA BOLSONARO: "UN FANFARONE, NON MI PUO' ESTRADARE"

'Bolsonaro può dire quello che vuole, io sono protetto dalla Corte Suprema. Le sue sono solo parole, fanfaronate. Lui non può fare niente, io per la giustizia sono protettò. Cesare Battisti in una intervista esclude di essere preoccupato per la possibilità di estradizione. In giornata era già intervenuto il suo avvocato per smentire che Battisti fosse scomparso: «E' a San Paolo e tornerà a Cananeia, dove risiede, nei prossimi giorni".