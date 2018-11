Scoppia il caso prescrizione, il governo va in fibrillazione

Il ministro Bongiorno accende una nuova miccia: "La sospensione della prescrizione? Al primo grado di giudizio è una bomba nucleare sul processo. Sono molto preoccupata". E a stretto giro il Guardasigilli Bonafede replica: "Sbaglia. La bomba atomica che rischia di esplodere è la rabbia dei cittadini di fronte all’impunità". Tocca al vicepremier Salvini tranquillizzare l'alleato di governo sul reddito di cittadinanza messo in forse dal sottosegretario Giorgetti: "Nessuna polemica con il M5S stiamo lavorando bene e sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere". De Falco e il decreto sicurezza: "Anche Di Maio è a tempo". L’ex premier Matteo Renzi: "Sta andando tutto a carte quarantotto. Torneranno i tecnici".

VENETO IN GINOCCHIO, STRAGE DI ALBERI E FRANE: "APOCALITTICO"

ZAIA, DANNI PER UN MILIARDO. MATTARELLA: "SONO ADDOLORATO"

Una situazione "apocalittica" con una strage di alberi pregiati senza precedenti, frane che isolano località e interrompono strade. Così il Veneto, e il bellunese in particolare, è "sull'orlo del burrone" ha spiegato il governatore Zaia che dice: "Servono soldi, tanti". Il presidente Mattarella ha telefonato al governatore e si è detto addolorato per la devastazione delle valli. Giorgetti, subito un milione di euro per il recupero dei boschi dell’Altopiano di Asiago. Il sottosegretario Bitonci annuncia lo stop agli obblighi fiscali alle popolazioni colpite. Domani Salvini sarà a Belluno, "200 milioni per le popolazioni colpite". Anche in Friuli devastata la seconda foresta per importanza per gli abeti rossi con cui si fanno gli Stradivari.

SI'-TAV IN PIAZZA, "BASTA CON I NO DEI 5S ALLO SVILUPPO"

AD APPENDINO UNA LETTERA CON LE MINACCE DI MORTE

Torino è scesa in piazza per chiedere una città "senza Appendino" tra bandiere sì Tav, vessilli olimpici e slogan contro l’amministrazione 5Stelle. Per dire sì alla Tav non solo cittadini ma anche rappresentanti di aziende del settore meccanico e meccatronico. Intanto la sindaca Chiara Appendino, riceve una lettera di minacce. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata". "Forse uno scherzo di cattivo gusto - commenta Appendino -, io continuerò a svolgere con serenità il ruolo per il quale sono state eletta". Da Di Maio "Massima solidarietà".

DUELLO TRUMP-OBAMA PER LE MIDTERM, DEM SONO "ONDA CRIMINALE"

EX PRESIDENTE IN PRIMA LINEA. TYCOON TEME VITTORIA AVVERSARI

Con la scesa in campo di Obama per le midterm la campagna si è accesa e lo scontro con Trump è al top. "Sono un’onda criminale Bugia dopo bugia, promessa mancata dopo promessa mancata" attacca il tycoon, ma ammette: i democratici potrebbero conquistare la Camera. Barak ribatte netto: "Mente e si inventa le cose. Non ha compassione, questa non è l’America".

"SARA' TURNOVER AL 100% NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

PRESTO IL DECRETO "CONCRETEZZA" APPRODERA' ALLE CAMERE

"Con noi non si taglia. Abbiamo il turnover al 100%. Se nel precedente triennio uscivano 100 persone e ne entravano 25. Da adesso 100 ne entrano 100 ne escono". L’assicura il ministro della P.A. Giulia Bongiorno aggiungendo che "serviranno concorsi rapidi". La prossima settimana "ci sarà il nome del nuovo presidente Istat". Il Ministro dovrà scegliere tra Gian Carlo Blangiardo, Maurizio Vichi, Elisabetta Carfagna, i tre nomi usciti dalla selezione avviata due mesi fa.

AVVOCATO DI ASIA BIBI COSTRETTO ALLA FUGA, "MINACCE DI MORTE"

INTEGRALISTI PROTESTANO CONTRO ASSOLUZIONE DONNA "BLASFEMA"

Saiful Malook, l’avvocato di Asia Bibi, la donna cristiana assolta mercoledì scorso dalla Corte suprema pachistana dall’accusa di blasfemia contro l’Islam, sta lasciando il Pakistan affermando che la sua vita è in pericolo. Il legale, costretto alla fuga per "minacce da parte di una branca di avvocati", è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, con un aereo di linea della compagnia aerea Turkish Airlines proveniente da Istanbul ed è ora diretto ad Amsterdam.

CALA IL MERCATO SMARTPHONE, POCHE INNOVAZIONI E PREZZI ALTI

UTENTI ASPETTANO DI PIU' PER IL CAMBIO, ANCHE QUELLI APPLE

Nel mondo si vendono sempre meno smartphone, chi li possiede ormai aspetta molto di più che in passato prima di cambiarli. Tra le cause del rallentamento i prezzi alti e l’assenza di novità veramente importanti che spingono ad aggiornare i dispositivi. Secondo lo Hyla Mobile, i possessori di smartphone aspettano in media 2,83 anni prima di cambiarlo, due anni fa erano 2,39. Per chi ha un iPhone il periodo sale a 2,92 anni.

MOTOGP MALESIA, MARQUEZ PENALIZZATO, PARTE SETTIMO

L’INTER ASFALTA IL GENOA, 5-0. IN CAMPO ANCHE ROMA E JUVE

Marc Marquez, autore della pole a Sepang, è stato penalizzato di sei posizioni, partirà settimo. Il campione del mondo è stato ritenuto colpevole di aver ostacolato Andrea Iannone, con una "guida irresponsabile" durante le qualifiche. La pole a Johann Zarco e in prima fila Valentino Rossi e Andrea Iannone. Neggli anticipi netta vittoria dell’Inter sul Genoa (5-0 doppietta Galiardini, Politano, Joao Mario e Nainggolan). Oggi in campo anche Roma e Juve.