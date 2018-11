Maltempo in Sicilia, due famiglie distrutte: 12 morti

La casa di Casteldaccia dove sono morte nove persone, tra cui due bambini, era abusiva e doveva essere demolita: lo dice il sindaco del paese. Mentre il primo cittadino di Altavilla Milicia parla di "territorio devastato dall’abusivismo. Almeno due lottizzazioni abusive, case fuori legge con fognature che scaricano nel fiume". Il sopravvissuto di Casteldaccia: "Salvato da un albero". Salite a 12 le vittime per il maltempo in Sicilia. Aperta un’inchiesta. A Vicario un 44enne travolto dal fiume. Disperso un medico palermitano mentre va al lavoro a Corleone. Nell’Agrigentino morta una coppia siciliana residente in Germania. In 7 giorni 30 vittime in Italia per il maltempo.

CONTE: 1 MLD PER DISSESTO IDROGEOLOGICO, CDM PER EMERGENZA

SALVINI: SERVONO 40 MLD PER TUTTA ITALIA E STOP TASSE

"C'è una vigile attenzione del governo a operare un piano d’investimenti che riguarderà le infrastrutture materiali e immateriali. Per il dissesto idrogeologico abbiamo messo a disposizione 1 miliardo. Poi ulteriori 50 milioni per le autorità di bacino per regolare i flussi d’acqua". Così il premier Giuseppe Conte, che da Palermo annuncia "nel prossimo consiglio dei ministri discuteremo lo stato di emergenza per le Regioni che l’hanno richiesto e valuteremo le somme disponibili". Salvini nel Bellunese: servono 40 mld per il territorio nazionale. E denuncia la responsabilità "dell’incuria e dell’ambientalismo da salotto che blocca gli interventi". E da Terracina annuncia: "Stop alle tasse per le popolazioni colpite".

POLEMICHE SULLA GIUSTIZIA,"DA RIFORMARE MA SENZA EMENDAMENTI"

MANOVRA AL TEST EUROPA, CON I NODI DI REDDITO E PENSIONI

Non si placano le polemiche sulla riforma della giustizia ed è Salvini a chiarire: è "affare delicatissimo": bisogna riformare bene ma "non a colpi di emendamenti". Giorgetti chiarisce: la questione "nel contratto non è così, ma si troverà una soluzione". E mentre Fraccaro ribadisce le parole del guardasigilli: "La vera bomba sui processi è l’impunità". Il M5S spiega che la platea per il reddito di cittadinanza è stabilita su base Isee e Castelli annuncia che verranno coinvolti sindacati e Caf. Domani appuntamento con l’Europa per la manovra che approda all’Eurogruppo.

MATTARELLA: RIBADIRE IMPORTANZA UE, NAZIONALISMO PORTO' GUERRA

VIGILARE SEMPRE RISPETTO AGLI ERRORI DI UN PASSATO OSCURO

"Nessuno Stato, da solo, può affrontare la nuova dimensione sempre più globale". Il presidente della Repubblica lo afferma nel centenario della fine della Grande Guerra. E da Trieste chiede di "ribadire con forza tutti insieme che alla strada della guerra si preferisce coltivare amicizia e collaborazione, che hanno trovato la più alta espressione nella storica scelta di condividere il futuro nella Unione europea" perché "lo scoppio della guerra nel 1914 sancì in misura fallimentare l’incapacità delle classi dirigenti europee di allora di comporre aspirazioni e interessi in modo pacifico". Ai giovani:"Mantenere attenzione vigile rispetto al periodo oscuro del passato".

STUPRATA UNA MINORENNE IN OSPEDALE DA 5 UOMINI IN INDIA

LA RAGAZZINA ALLA NONNA: "C'ERA UN INSERVIENTE CON ALTRI 4"

Stuprata una minorenne da 5 uomini mentre era nel reparto di terapia intensiva in un ospedale nell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India. Non è un racconto dell’orrore, ma quanto realmente accaduto ad una ragazzina che era stata ricoverata per il morso di un serpente. Alla nonna ha raccontato che a farle del male è stato un inserviente dell’ospedale insieme ad altri 4 uomini mentre era sola nella stanza. La polizia ha preso in custodia un uomo e sta dando la caccia agli altri.

L’IRAN CONTRO TRUMP, BANDIERE USA DATE ALLE FIAMME

PROTESTE PER SANZIONI IN ANNIVERSARIO SEQUESTRO AMBASCIATA

Dopo l’annuncio delle sanzioni, l’Iran sfida il presidente americano con il generale Soleimani che pubblica sul proprio profilo instagram una foto in stile locandina Trono di Spade, con la scritta "Ti affronterò", a replica di quella del tycoon che annunciava l’arrivo delle misure Usa. Migliaia in piazza davanti all’ex ambasciata degli Usa a Teheran e in altre città iraniane, con slogan come "abbasso gli Usa" e "abbasso Israele". Per il 39/o anniversario del sequestro dell’ambasciata Usa, bruciata una bandiera americana e una dello Stato ebraico.

FA ESPLODERE APPARTAMENTO DOPO LITIGIO, LA CONVIVENTE MUORE

NEL SALERNITANO UOMO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI OMICIDIO

Ha versato sul pavimento di casa due taniche di benzina e poi - secondo l’accusa dei carabinieri - ha appiccato il fuoco, che ha provocato un’esplosione nell'appartamento: la convivente è morta dopo ore di agonia in ospedale. E’ accaduto a Sala Consilina, in in una zona periferica del centro del Vallo di Diano. L’uomo, rimasto ferito, arrestato per omicidio volontario premeditato.

MOTO: IN MALESIA ROSSI CADE NEL FINALE, LA SPUNTA MARQUEZ

RIPARTONO LAZIO, TORINO E SASSUOLO. STASERA MILAN IN CAMPO

Marc Marquez ha vinto il gran premio della Malesia. Il campione del mondo MotoGp ha portato la sua Honda al primo posto sul traguardo, precedendo la Suzuki di Alex Rins e la Yamaha di Johann Zarco. A -3 giri dal termine era in testa Valentino Rossi, ma è scivolato. Sesto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso, mentre Andrea Iannone al primo giro. La Lazio ha battuto la Spal 4-1 nell’anticipo. Il Sassuolo sconfigge il Chievo (0-2) e il Torino batte la Sampdoria (1-4).