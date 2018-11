Bruxelles abbassa le previsioni di crescita dell'Italia. Nuova lite con il governo

Nuovo scontro Roma-Bruxelles sui conti italiani. La Commissione Ue taglia le previsioni sul Pil 2018 da 1,3% a 1,1% e lima il 2019 da 1,1% a 1,2%. Riviste al rialzo le stime sul deficit: nel 2018 dall’1,7% all’1,9%, per poi schizzare al 2,9% nel 2019 e al 3,1% nel 2020 "a causa delle misure programmate". Moscovici spiega che le stime potrebbero cambiare se cambia la manovra, dura la replica del governo. Tria parla di "défaillance tecnica della Commissione" e di "analisi non attenta e parziale". "Andiamo avanti con le nostre stime. Ogni altro scenario è inverosimile", scrive Conte su twitter. Richiamo di Mattarella: "L'Italia per crescere deve ispirare fiducia. Lo sviluppo è connesso con l’unità. Rischioso fare calcoli di breve periodo".

COMPROMESSO M5-LEGA SULLA PRESCRIZIONE, IN VIGORE TRA UN ANNO

INSORGONO LE OPPOSIZIONI. PENALISTI IN SCIOPERO, L’ANM VALUTA

Trovato l’accordo fra M5S e Lega sulla riforma della prescrizione: resta nel ddl anticorruzione (in aula alla Camera il 19, voto il 20 e 21), ma entrerà in vigore a gennaio del 2020 quando sarà approvata la riforma del processo penale. Caos in commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera dove le opposizione hanno contestato le modalità del voto. Sciopero dei penalisti dal 20 al 23 novembre; l’Anm attende "di vedere i progetti di riforma" ma Davigo: "Gli effetti quando sarò morto". Ancora nel mirino il portavoce di palazzo Chigi Casalino per un video in cui offendeva i down, lui si difende: "Una bufala". Di Maio annuncia: taglieremo gli stipendi di tutti i parlamentari.

STRAGE A UNA FESTA STUDENTESCA, 13 MORTI IN CALIFORNIA

IL KILLER UN EX MARINE CON DISTURBI MENTALI, SI E’ UCCISO

Tredici persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un locale di Thousand Oaks, a 70 Km da Los Angeles, dov'era in corso una festa studentesca. L’assalitore ha ucciso prima una guardia all’esterno e poi alcuni dipendenti all’interno, prima di fare fuoco sulla folla con una pistola calibro 45. Era un ex marine di 29 anni con disturbi mentali, ma al quale era stata venduta regolarmente l’arma utilizzata per la strage. Il suo corpo è stato trovato all’interno del locale e potrebbe essersi ucciso. E’ la 307/a sparatoria di massa in Usa nel 2018, quando le vittime per arma da fuoco nel Paese sono state oltre 12mila.

TRUMP CACCIA SESSIONS, ORA IL RUSSIAGATE E’ A RISCHIO

IL SOSTITUTO POTREBBE SUPERVISIONARE L’INDAGINE, IRA DEM

A meno di 24 ore dalle elezioni del Midterm, che hanno segnato il ko dei repubblicani alla Camera, il presidente Usa Trump ha silurato il ministro della Giustizia, Jeff Session. Alla base, probabilmente, c'è lo spettro dell’impeachment sul Russiagate che i suoi avversari potrebbero tornare ad agitare con prepotenza. Il sostituto di Sessions (fra i papabili Christie e Bondi), potrebbe supervisionare le indagini, stando a quanto temono i media liberali americani. Il procuratore Mueller intanto accelera sul rapporto finale dell’inchiesta.

NEL DECRETO SICUREZZA LO STOP AI FURBETTI DELLE TARGHE ESTERE

LICENZIAMENTI INGIUSTI, CONSULTA BOCCIA NORMA DEL DL DIGNITA'

Il governo va a caccia dei "furbetti" delle targhe estere. Il ministro Toninelli annuncia che nel decreto sicurezza è stata inserita una norma che vieta a chi risiede in Italia da oltre 60 giorni di circolare con veicoli che non abbiano targa italiana. "Una misura per porre un freno al fenomeno della cosiddetta esterovestizione e bloccare chi, con l’escamotage della targa estera, fino a ieri eludeva il fisco, non pagava né bollo né assicurazione e di fatto anche eventuali multe", spiega. Per la Consulta è incostituzionale una norma del decreto Dignità che stabilisce la determinazione dell’indennità al lavoratore ingiustamente licenziato, ancorata all’anzianità di servizio.

TROVATO IL CORPO DEL MEDICO DISPERSO NEL NUBIFRAGIO A PALERMO

OGGI IL CDM SU STATO DI EMERGENZA E 253 MILIONI STANZIAMENTO

Trovato il corpo del medico palermitano di 40 anni scomparso sabato sera nel nubifragio che si è abbattuto in provincia di Palermo. Il cadavere era a 8 km da dove è stata trovata l’auto del medico, è stato sballottato dalla furia dell’acqua. Oggi il consiglio dei ministri dichiarerà lo stato di emergenza in 11 regioni, con lo stanziamento di 253 milioni per i lavori più urgenti. Nuova allerta meteo in Piemonte e Liguria.

TIM TRATTA CON OPEN FIBER, VERSO L’ACCORDO SULLA FIBRA

IL TITOLO SCHIZZA IN BORSA SULLE VOCI DI POSSIBILE INTESA

Tra Tim e Open Fiber ci sono dialoghi avanzati per un accordo commerciale sulla fibra. Lo chiariscono fonti vicine al dossier spiegando che la trattativa riguarda un maggior ricorso alle infrastrutture Tim da parte di Open Fiber nelle aree remunerative e della possibilità che Tim si serva della rete di Open Fiber in quelle a fallimento di mercato. Il titolo di Tim schizza in Borsa e guadagna fino al 2,8% poi chiude a +1,3%.

FECE PER PRIMA IL COMING-OUT, MORTA DA CLOCHARD A BOLZANO

MARIASILVIA SPOLATO PERSE FAMIGLIA E LAVORO E VISSE IN STRADA

E' morta a 83 anni, in una casa di riposo di Bolzano, Mariasilvia Spolato, la prima donna in Italia a fere coming-out e a dichiararsi gay. Avvenne nel 1972 e dopo la confessione pubblica la donna, che era docente universitaria di matematica, perse il lavoro, la compagna per la quale si era esposta, ed anche i legami familiari e finì a vivere in strada come senzatetto, vagando per le strade di Bolzano, sempre alla ricerca di libri e giornali da leggere, e senza mai rinnegare le proprie scelte.