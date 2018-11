Berlusconi evoca la dittatura. Salvini lo gela

"C'è un’aria di illibertà, siamo in una democrazia illiberale, anticamera della dittatura, se continua così". Silvio Berlusconi parla di M5S al governo al congresso dei giovani di Forza Italia e chiede alla Lega di mollare l’alleato per ricostruire una alleanza di centrodestra. Ma Salvini non raccoglie l’invito: "Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra. Chi parla di rischio dittatura in Italia non ha ben presente che l’Italia sta bene. Spiace che Berlusconi usi le parole che di solito usano i Renzi, le Boldrini e gli Juncker".

M5S ALZA LA POSTA, ABOLIRE IL FINANZIAMENTO AI GIORNALI

BONAFEDE, LEGGE SU CONFLITTO INTERESSE ANCHE PER EDITORI

Il M5S dopo l’assoluzione di Virginia Raggi tiene nel mirino il mondo del giornalismo. Occorre "abolire il finanziamento pubblico all’editoria", sostiene il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. E il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede spiega: "Sicuramente ci sarà una legge sul conflitto di interessi, è una nostra priorità. Una parte riguarderà l'editoria". Per Bonafede "Chi è padrone di un giornale e ha interessi economici rilevanti" può essere portato "a direzionare l'informazione".

GIALLO SU VISITA-LAMPO DI CONTE DA HAFTAR, P.CHIGI SMENTISCE

PALERMO BLINDATA PER IL SUMMIT, ANNUNCIATE CONTESTAZIONI

Giallo su una visita lampo del premier Giuseppe Conte a Bengasi, in Libia, per incontrare il generale Khalifa Haftar. La notizia, rilanciata da alcuni siti libici, viene smentita da Palazzo Chigi. Ma Al Ahram cita un alto responsabile dell’autoproclamato Esercito nazionale libico che afferma come il premier italiano sia volato oggi a Bengasi per discutere con Haftar "gli ultimi sviluppi sulla conferenza di Palerma". Proprio stamattina fonti del Libyan National Army avevano annunciato che il generale non avrebbe partecipato al summit previsto in Sicilia domani e dopodomani, in una città blindata, con contestazioni annunciate.

MORBILLO IN OSPEDALE A BARI, INFEZIONE DAL FIGLIO NO-VAX

OTTO I CASI FINORA ACCERTATI, MA POTREBBERO ESSERCENE ALTRI

Ci sarebbero otto casi di morbillo già accertati nell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. E il contagio potrebbe essere stato innescato dal figlio di genitori no-vax. Lo riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno. Il focolaio epidemico sarebbe scoppiato presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari e segnalato in ritardo. Una bambina di 10 anni, figlia di genitori anti-vaccinisti, potrebbe dunque aver innescato una catena di contagi.

BOTTA E RISPOSTA POLEMICO TRA JUNCKER E SALVINI SUI MIGRANTI

PRESIDENTE UE, GIA' DATA FLESSIBILITA'. MINISTRO, STOP BILANCIO

Botta e risposta Salvini-Juncker sul tema dei migranti. "Possiamo anche bloccare bilanci e attività europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuerà a prendere in giro gli italiani", dice il vicepremier e ministro dell’Interno. "Abbiamo fatto in modo di inserire nella griglia di lettura della flessibilità il costo dell’accoglienza dei migranti in Italia", ribatte il presidente della Commissione europea.

SENZA INTERVENTI A FINE ANNO SCOMPARIRA' IL BONUS BEBE'

FONTANA ANNUNCIA UN EMENDAMENTO, "SARA' NELLA MANOVRA"

Sulla manovra irrompe il caso del bonus bebè, che potrebbe scomparire senza un intervento specifico. Con l’ultima manovra era stato rinnovato per i soli nati del 2018 e per il primo anno di vita, e nell’ultima Legge di Bilancio non c'è traccia di rifinanziamento. il Ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana annuncia però un emendamento governativo per ripristinarlo.

NEL DAY AFTER DELLA SINDACA URNE APERTE PER REFERENDUM ATAC

BASSA L’AFFLUENZA PER LA CONSULTAZIONE, QUORUM LONTANO

Urne aperte oggi a Roma fino alle 20 per il referendum consultivo sulla messa a gara del trasporto pubblico locale della Capitale, promosso dai Radicali. Bassa l’affluenza: alle 16 aveva votato l’8,9% dei circa 2,4 milioni di romani. Sembra lontano il quorum del 33%.

L’INTER TRAVOLTA A BERGAMO, VENTURA SALUTA IL CHIEVO

NUOVA IMPRESA PER BEBE VIO, TRASCINA L’ITALIA A COPPA MONDO

In serie A scivolone dell’Inter a Bergamo. L’Atalanta domina e si impone per 4-1. Stesso risultato a Roma con i giallorossi che regolano la Sampdoria e si rilanciano. Il Chievo fa 2-2 con il Bologna, Ventura ottiene il primo punto della sua gestione ma a sorpresa si dimette. Iachini esordisce con un successo sulla panchina dell’Empoli, 2-1 all’Udinese. Stasera Milan-Juventus. Nuova impresa per Bebe Vio: l’azzurra della scherma paralimpica conduce l’Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un’eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata.