Italia, crolla la produzione industriale. Allarme recessione in Europa

Crolla la produzione industriale a novembre, -1,6% su ottobre e -2,6% su novembre 2017. Profondo rosso per il settore auto, -19,5% sull'anno e -8,6% sul mese. L’Istat stima che la fase di debolezza dell’economia prosegua. I dati negativi anche in altri Paesi provocano l’allarme recessione in Europa, mentre anche negli Usa il rischio sale al massimo degli ultimi sei anni. "Crisi? Faremo il contrario dei governi del Pd: in una situazione internazionale negativa, mettiamo più soldi nelle tasche degli italiani, è l’unica cosa intelligente da fare", dice Salvini. Mentre Di Maio parla di un "nuovo boom economico da anni '60' a partire dalle autostrade digitali".

LA LEGA IN PIAZZA PER LA TAV, ALTA TENSIONE NEL GOVERNO

PRESSING M5S PER MINENNA ALLA CONSOB. FRENA IL DECRETONE

Acque agitate nel governo sulla Tav. In piazza Castello a Torino i Sì alla Torino-Lione, compresa la Lega. "Fanno sorridere", attacca la sindaca Appendino, mentre il ministro Toninelli annuncia per fine mese l’analisi definitiva costi-benefici. Altro tema delicato la nomina del presidente della Consob: pressing del M5S per Marcello Minenna, in campo con una nota i deputati 5S della commissione Finanze. Slitta ancora, intanto, il decretone con reddito e quota 100: "Vogliamo fare le cose per bene", si difende il premier Conte.

SCONTRO NELLA MAGGIORANZA ANCHE SULLA CANNABIS LIBERA

SALVINI, "PROPOSTA M5S NON NEL CONTRATTO, NON PASSERA'"

Nella maggioranza è scontro anche sulla cannabis libera. Dopo il "no" del ministro Fontana, oggi è Salvini che chiude alla proposta di legge del senatore M5S Montero. "Non è nel contratto, non passerà mai", dice il leader della Lega che aggiunge: "qualche parlamentare si preoccupa di legalizzare le canne. Non è una priorità del paese". Centinaio rincara la dose: "Facciano il governo con altri". ma il deputato radicale di +Europa sottolinea: "C'è una proposta alla Camera, se si facesse l'esame senza vincolo di mandato emergerebbe una maggioranza di deputati e senatori favorevoli alla legalizzazione".

ACCOLTO IN APPELLO A TORINO RICORSO DEI RIDER DI FOODORA

"PER LA RETRIBUZIONE VA APPLICATO IL CONTRATTO COLLETTIVO"

La corte d’Appello di Torino ha accolto in gran parte il ricorso di 5 ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. In primo grado le istanze erano state respinte. I giudici hanno sancito il diritto dei ricorrenti ad avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilita per dipendenti del contratto collettivo logistica e trasporto merci. Respinta invece la richiesta di riconoscere la sussistenza del licenziamento discriminatorio. "Non eravamo pazzi quando dicevamo che queste persone avevano dei diritti. I diritti esistono", dicono i legali dei rider.

BUS NELLA SCARPATA, ASSOLTO L’AD DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA

IRA E MINACCE DAI FAMILIARI DELLE VITTIME. OTTO LE CONDANNE

Otto condanne e 7 assoluzioni tra cui quelle dell’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni, e l’ex condirettore della società Riccardo Mollo: è la sentenza del giudice di Avellino nel processo per il bus caduto in una scarpata dell’autostrada A16 nel 2013, che provocò 40 vittime. La condanna più severa, 12 anni di reclusione, è stata comminata a Gennaro Lametta, proprietario del bus. Rabbia dei familiari delle vittime: «Non è giustizia». Dal pubblico che gremiva il tribunale anche minacce al giudice: "Esci, ti aspettiamo".

PARTE IL RITIRO MILITARE DEGLI USA DALLA SIRIA

L’ITALIA VALUTA DI RIAPRIRE L’AMBASCIATA A DAMASCO

Gli Usa hanno cominciato il ritiro militare dalla Siria. L'annuncio è del portavoce della Coalizione anti-Isis. Dal Pentagono hanno spiegato però che è iniziato il ritiro di alcuni equipaggiamenti ma non dei soldati. Nel Paese ci sono 2mila militari americani. Trump ha ordinato la partenza ma il consigliere per la sicurezza ha posto alcune condizioni, come l'eliminazione totale dell’Isis. L’Osservatorio per i diritti umani ha detto che un convoglio di mezzi militari americani ha lasciato la Siria in direzione dell’Iraq. Intanto l’Italia sta valutando "se e in che tempi" riaprire l’ambasciata in Siria.

FARMACI E SOSTANZE VIETATE AL MARITO, LO VOLEVA UCCIDERE

LA DONNA E’ STATA ARRESTATA A CUNEO. L’UOMO ERA IN OSPEDALE

I risultati delle analisi del sangue erano sballati perché la moglie, ogni giorno da quando era in ospedale, mescolava nel cibo e nell’acqua farmaci e sostanze tossiche. Voleva uccidere il marito Laura Davico, 49 anni, arrestata dai carabinieri del Nas di Alessandria per tentato omicidio aggravato. Ancora sconosciute le ragioni di tanto rancore nei confronti dell’uomo, 55 anni, con cui ha avuto due figli, uno ancora minorenne. La donna, che ha confessato, si trova ora in carcere.

PUGLIA E LIGURIA TRA LUOGHI DEI SOGNI 2019 DEL NEW YORK TIMES

TRE LE MASSERIE DIVENTATE BOUTIQUE HOTEL E IL GOLFO PARADISO

Puglia e Liguria nella prestigiosa selezione dei 52 Places to Go del New York Times, rispettivamente al 18/o e 25/o posto. La Puglia è segnalata per le "antiche masserie fortificate, sempre più trasformate in boutique hotel" mentre in Liguria viene segnalato il Golfo Paradiso, "gemma rara e incontaminata tra l'affascinante Portofino e il porto industriale di Genova".