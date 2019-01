Battisti catturato in Bolivia, l'Italia se lo va a riprendere

Catturato in Bolivia dall’Interpol Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Pac condannato a 2 ergastoli per 4 omicidi. Il governo ha mandato un aereo con uomini dei servizi e della Polizia per riprenderlo da Santa Cruz de la Sierra. Conte ha annunciato che l’ex latitante tornerà direttamente dalla Bolivia, senza passare dal Brasile. Secondo il Viminale sarà a Roma già domani nel primo pomeriggio. Con l’estradizione concessa da La Paz, potrà scontare l’ergastolo, una pena che invece era esclusa da un accordo bilaterale Roma-Brasilia. "Pacchia finita, ora in galera a vita", il primo commento di Salvini. Sollievo di Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso dai Pac e ferito nell’attentato: "E' la volta buona".

TELEFONI E SOCIAL, COSI' E’ SCATTATA LA TRAPPOLA DELL’INTERPOL

GLI ITALIANI NELLA RETE DI PROTEZIONE, AVEVA DOCUMENTI FALSI

Documenti falsi, latitante da dicembre, Battisti comminava in strada, come mostra un video della Polizia prima dell’arresto. Occhiali scuri, ma senza aver camuffato il viso, non ha tentato la fuga. La svolta nelle ricerche dalle intercettazioni disposte dalla procura di Milano, anche perché durante la latitanza l’ex terrorista usava i social e così è stato rintracciato. In corso anche accertamenti sulla rete di protezione di cui ha goduto, nella quale figurerebbero anche italiani.

BRACCIO DI FERRO SULLA TAV, SALVINI PUNTA SUL REFERENDUM

ATTACCO AI SINDACI SUL DECRETO SICUREZZA, "NON LO CAMBIO"

Resta il braccio di ferro nel governo sulla Tav. Salvini punta sul referendum, che ormai Di Maio non esclude. "Con M5s stiamo governando insieme. Se su qualche punto non si trova l’accordo la via del popolo è la via sovrana, la scelta la faranno gli italiani", dice il leader della Lega, aggiungendo che in Italia "servono più energia e trasporti". Quanto ai sindaci che domani saranno ricevuti da Conte sul decreto sicurezza, il ministro va all’attacco: "Se qualcuno fatica a capire, lo aiuteremo: quel testo non si cambia di mezza virgola".

GIOVEDì IL DECRETO, FONDI PER I DISABILI E NORME PER I RIDER

TRIA, "STAGNAZIONE, L’EUROPA DEVE CAMBIARE IL FISCAL COMPACT"

Appuntamento al Cdm di giovedì per il decretone su reddito e quota 100, la conferma arriva da Salvini che rivendica di aver ottenuto i fondi per i disabili. Collegate al provvedimento anche le norme per regolare il lavoro dei rider. In un documento inviato alle parti dal ministero del Lavoro, sono indicati il divieto di pagamento a cottimo, il rimborso spese per le bici e il forfait di fine rapporto. Dopo il crollo della produzione, è allarme sui conti 2019: "Non vedo recessione, ma l’Italia è in stagnazione", dice Tria che chiede all’Ue la modifica del fiscal compact e esclude dimissioni: "Solo se il governo impazzisse".

NUOVA OPERAZIONE PER ANGELA, SI TENTA DI SALVARLE LA GAMBA

CORPO SOTTO LE MACERIE, 4 I MORTI NELL’ESPLOSIONE DI PARIGI

Nuova operazione per Angela Grignano, la 24enne di Trapani ferita gravemente nell’esplosione della boulangerie vicino all’Opera di Parigi. La ragazza è stata portata in un altro ospedale specializzato in chirurgia vascolare. I medici cercheranno di ripristinare il flusso sanguigno nella gamba sinistra devastata dalla deflagrazione, per evitare l'amputazione. Intanto, sono saliti a 4 i morti nella tragedia, un altro corpo è stato trovato sotto le macerie.

SCENDE A SOCCORRERE I FERITI, TASSISTA TRAVOLTO E UCCISO

DRAMMA SULLA MILANO-MEDA, PIRATA DELLA STRADA DENUNCIATO

Si è fermato a soccorrere due fidanzati rimasti feriti in un incidente provocato da un pirata della strada ed è stato investito da un’altra auto che lo ha sbalzato uccidendolo. E' accaduto la scorsa notte a Cesano Maderno, provincia di Monza e Brianza, a un taxista di 47 anni. L’uomo aveva anche indossato il giubbino catarinfrangente, ma non è bastato. L’investitore, un 21enne che sarebbe tornato a casa facendo finta di niente, è stato rintracciato e denunciato.ù

DOPO 2 ANNI DI AGONIA MUORE L’AGENTE FERITA IN ASCENSORE

SISSY TROVATO MAZZA DENUNCIO' ATTIVITA' ILLECITE IN CARCERE

E' morta dopo due anni di agonia la giovane agente di polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza, uccisa da un colpo di pistola alla testa nell’ascensore dell’ospedale civile di Venezia dove era in servizio esterno per verificare la situazione di una detenuta che aveva partorito. Calabrese di Taurianova, Sissy lavorava nel carcere femminile della Giudecca e aveva denunciato attività illecite che si sarebbero svolte nella struttura. Il suo assassino non è ancora stato trovato.

MIGLIAIA DI GAMBERETTI SULLA SPIAGGIA DI ISCHIA, E’ ALLARME

"VIETATO MANGIARLI", INTERVENGONO BIOLOGI E GUARDIA COSTIERA

Migliaia di gamberetti trovati sulla spiaggia di San Montano a Lacco Ameno, uno dei Comuni dell’isola d’Ischia. Scattato l'allarme della Guardia Costiera che indaga sulle possibili cause di un evento all’apparenza inspiegabile. Invitata la popolazione a non mangiare i gamberetti ritrovati, non essendo al momento note le cause di quanto è accaduto. Sul posto biologi della Stazione Zoologica per il prelievo dei campioni.