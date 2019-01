Westminster vota sulla Brexit, giorno del giudizio per la May

Conto alla rovescia per il voto alla Camera dei Comuni di Londra sull'accordo raggiunto dal governo May con Bruxelles sulla Brexit. Le previsioni di una bocciatura sono unanimi ma i ministri insistono negli appelli ai deputati a far prevalere «l'interesse nazionale». Molti i dubbi sul dopo, col problema di mettere insieme un fronte parlamentare che vada oltre i no e i rinvii e che appare spaccato. Il portavoce del governo fa sapere che la risposta della premier all’esito del voto sarà «rapida», senza chiarire se si dimetterà.

BATTISTI IN CELLA: SONO MALATO, ORA SONO CAMBIATO

INCONTRA DIFENSORE E CAPPELLANO. AGENTI, ERA SPAESATO

Primo giorno in cella ad Oristano per Cesare Battisti che ha incontrato il suo avvocato difensore Davide Steccanella. Per lui anche visite mediche e un colloquio con l’educatore e il cappellano del carcere. Secondo gli agenti che sono stati a contatto con l’ex terrorista, era «stanco e spaesato» e, appena in carcere avrebbe chiesto «in quale parte del mondo mi trovo" sostenendo di essere «malato» e «cambiato». Ancora polemiche sulla presenza di Salvini e Bonafede a Ciampino, il vicepremier ribatte: «Era un mio diritto», poi ribadisce che Battisti «finirà i suoi anni in galera» e chiede alla Francia di «restituire» i terroristi ancora latitanti. Il Guardasigilli, che ha postato un video criticato sui social: 'nessun accanimento ma chi sbaglia pagà.

AUTOCRITICA DI JUNCKER SULLA CRISI: AUSTERITA' AVVENTATA

STRETTA DELLA BCE SUGLI NPL, LE BANCHE CROLLANO IN BORSA

Autocritica del presidente della Commissione Ue Juncker sulle politiche di austerità che, dice in occasione dei vent'anni dell’euro, furono «avventate» e sull'atteggiamento «non abbastanza solidale» nei confronti della Grecia. Duro commento di Di Maio: «Le lacrime di coccodrillo non mi commuovono». Per il Sole 24 Ore, la Bce vuole da tutte le banche una graduale ma integrale riduzione delle sofferenze entro il 2026. Mediobanca calcola un conto da 15 miliardi per il sistema italiano. E i titoli bancari affondano in Borsa. Francoforte chiarisce: già comunicato nel 2018. Salvini: 'Atteggiamento prevaricatorè. Draghi: l’economia è più debole del previsto, serve uno stimolo, in caso di recessione la Bce avrebbe «gli strumenti necessari».

NAUFRAGIO NELL’EGEO, BIMBA "MORTA PER UN RESPINGIMENTO"

CONTE: L’EUROPA FACCIA DI PIU', RISCHIO SERISSIMO CHE FRANI

Una bimba irachena di 4 anni è morta a bordo di un gommone carico di migranti, salvato nell’Egeo dalla guardia costiera turca. Il padre accusa: morta dopo un respingimento da parte della guardia costiera greca. Il premier italiano Conte intanto invita l’Ue a «fare di più» per l’Africa e investire «nel Trust e nei processi di cooperazione» perchè altrimenti «l'Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione». Dalla parte opposta dell’Oceano intanto, una nuova carovana di migranti si muove dall’Honduras agli Usa.

GIOVEDI' IL 'DECRETONE' IN CDM, MARCATURA A UOMO M5S-LEGA

IL 22 DL SEMPLIFICAZIONI, A FEBBRAIO TAGLIO DEI PARLAMENTARI

Sarà esaminato giovedì in Consiglio dei ministri il «decretone» su reddito di cittadinanza e «quota 100». Lo ha annunciato il ministro Fraccaro, mentre restano le tensioni fra M5s e Lega che rilanciano su riforme e legittima difesa. A febbraio approderà in Aula al Senato il ddl costituzionale per il taglio del numero dei parlamentari, mentre slitta l’esame in Commissione del dl semplificazioni che sarà il 22 a Palazzo Madama: non esclusa la fiducia. Domani alla Camera il ddl sul referendum propositivo.

EMERGENZA FREDDO A ROMA, 4 CLOCHARD MORTI IN POCHI GIORNI

MUORE DI MENINGITE A 15 ANNI, REGIONE AVVIA LA PROFILASSI

Il corpo di un clochard è stato trovato nel Parco della Resistenza, a Roma, stroncato dal freddo della notte. E’ il quarto senzatetto deceduto in pochi giorni nella Capitale, il nono da ottobre. La Cei denuncia una «emergenza» e chiede di trovare «soluzioni» a partire da «strutture di ricovero permanenti». Il Campidoglio fa sapere che sono a disposizione 1.661 posti per l’accoglienza. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri al Policlinico Umberto I per meningite, non risultava vaccinato. Subito scattata la profilassi fra parenti e amici.

TERRORE IN KENYA, GLI SHABAAB ATTACCANO UN HOTEL A NAIROBI

GRUPPO ARMATO PRENDE OSTAGGI, "SANGUE OVUNQUE, MOLTI MORTI"

Strage in un hotel di Nairobi, in Kenya, per un attacco condotto da un gruppo armato appartenente agli estremisti somali degli Al Shaabab. Gli assalitori hanno utilizzato un kamikaze e granate per aprirsi la strada poi hanno ingaggiato una sparatoria con le forze di sicurezza e si sono asserragliati nel compound, prendendo numerosi ostaggi. Almeno sette i morti, ma per la polizia «non c'è stato il tempo di contare le vittime» e «c'è sangue dappertutto». Mobilitate le teste di cuoio anti-terrorismo, in campo anche forze Usa e britanniche.