Brexit, la May alla prova della fiducia dopo la batosta

Theresa May alla prova della fiducia ai Comuni dopo la batosta sull'accordo con l’Ue sulla Brexit bocciato dal Parlamento con uno scarto di oltre 200 voti. La premier chiede la fiducia per 'attuare la Brexit' rispettando il referendum del 2016. 'Il voto anticipato è la peggiore soluzione possibilè, dice. Corbyn ha accusato la premier di essere 'incapace di accettarè la realtà della sconfitta e le ha chiesto di escludere il no deal e discutere con l’Ue un accordo che mantenga Londra nell’unione doganale. L’Europa avverte: 'L'accordo si rinegozia. Londra dica cosa vuol fare orè. Mano tesa dalla Merkel, almeno sui tempi.

BATTISTI, I PENALISTI DENUNCIANO BONAFEDE PER IL VIDEO

BOTTA E RISPOSTA SALVINI-FRANCIA SUGLI ALTRI LATITANTI

La Camera Penale di Roma annuncia un esposto contro il ministro della Giustizia Bonafede per il video pubblicato ieri sul suo profilo Facebook sulla giornata dell’arrivo di Cesare Battisti in Italia comprese le procedure di fotosegnalamento negli uffici della Questura e quelle relative alle impronte digitali. 'Non risvegliate gli istinti forcaiolì, chiede il cardinale Becciu. Sugli altri ex terroristi latitanti, intanto, botta e risposta Salvini-governo francese. 'Ci ridiano i delinquenti che se la spassano all’estero come è documentatò, dice il ministro. 'Se ha fascicoli su latitanti italiani da noi, ce li dia e saranno esaminati con responsabilita», risponde la ministra Loiseau.

ATTESA PER IL DECRETONE, TENSIONE LEGA-M5S ANCHE SUI PARCHI

IL VERTICE SLITTA A DOMANI. GOVERNO KO SULLA NOMINA AL CIRCEO

Slitta il vertice tra i leader della maggioranza e il premier in vista del varo del decretone con reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni.. Di Maio, Salvini e Conte non si vedranno stasera, ma domani quando è anche previsto (ma non convocato) il Cdm che dovrebbe approvare il testo. Alta tensione, intanto, tra Lega e M5s sui temi ambientali. 'Dal metano alle trivelle, di soli no non si campà, dice Salvini, mentre il governo va sotto in commissione sulla nomina di Antonio Ricciardi alla presidenza del Parco del Circeo avanzata dal ministro dell’Ambiente Costa, del M5s, e respinta dalla Lega.

BOMBA DELL’ISIS AL RISTORANTE IN SIRIA, UCCISI 5 SOLDATI USA

ATTACCO KAMIKAZE A MANBIJ, IN TUTTO 20 MORTI, ANCHE 9 CIVILI

Sarebbe di almeno 20 morti, tra cui 5 soldati americani, il bilancio dell’attentato suicida che ha preso di mira Manbij, nel nord della Siria. L’indicazione di 20 morti e 5 militari statunitensi uccisi viene dal presidente turco Erdogan. Le altre vittime sono miliziani locali filo-Usa e civili. L’attentato, avvenuto nel ristorante 'I principì, nel centro di Manbij, è stato rivendicato dall’Isis.

RISCHIO COLLASSO SULLA E45, SEQUESTRATO IL VIADOTTO

LA DECISIONE DEL GIP PER IL TRATTO TRA TOSCANA E ROMAGNA

E' stato sequestrato e chiuso il viadotto Puleto dell’E45, nei pressi di Valsavignone, in provincia di Arezzo, al confine fra Toscana e Romagna. Il provvedimento preso dal Gip su richiesta del procuratore di Arezzo nell’ambito dell’inchiesta sul cedimento di una piazzola della E45 l’11 febbraio del 2018. Secondo una commissione di tecnici incaricata dal pm, il viadotto sarebbe a rischio collasso.

IL TAR: "I MINISTERI INFORMINO SUI RISCHI DEI TELEFONINI"

IN 6 MESI CAMPAGNA INFORMATIVA SULL'IMPATTO SULLA SALUTE

I ministeri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione, entro sei mesi al massimo, dovranno adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d’uso di telefonini e cordless e sui rischi per la salute e per l’ambiente connessi a un loro uso improprio. L’ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo parzialmente un ricorso proposto dall’Associazione per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog.

BOMBA CARTA DAVANTI ALLA STORICA PIZZERIA SORBILLO A NAPOLI

"ATTACCO ALLA RINASCITA DELLA CITTA". SALVINI: LI' TRA 48 ORE

Una bomba carta è stata fatta esplodere davanti alla storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro storico di Napoli. Danni solo all’ingresso della struttura, ma tanta paura per il boato e soprattutto stupore perchè è stato colpito un brand riconosciuto della città. 'E' un attacco alla rinascita di Napoli, alla legalita», dice il proprietario Gino Sorbillo. A lui la solidarietà del presidente della Camera Fico e del ministro dell’Interno Salvini: 'Sarò lì tra 48 orè, annuncia. Cinque anni fa la pizzeria di via Tribunali 32, dove c'è la sede storica, fu incendiata.