Arriva il decretone: statali a quota 100, via ad agosto

REDDITO, ADDIO AL REI MA NON PER CHI GIA' NE BENEFICIA Un nuovo vertice di maggioranza ha sciolto gli ultimi nodi e trovato le risorse per il decretone, che è atteso in serata dal Cdm. Via libera anche agli stanziamenti per il tfr anticipato per i dipendenti pubblici e per il fondo volo Alitalia. Gli statali già a quota 100 escono da agosto. Con l’arrivo del reddito di cittadinanza, scompare il Rei, ma non per chi già lo percepisce e continuerà a beneficiarne per tutta la durata prevista per il vecchio sussidio. Esulta Di Maio: 'Un giorno importante, ripaga anni di battaglie del M5s'.

CONSOB, L’ACCORDO M5S-LEGA SU MINENNA C'E', LA NOMINA NO

SALVINI, NON E’ ALL’ODG. TRIA SI AUGURA SI FACCIA PRESTO Su Marcello Minenna presidente della Consob c'è intesa Lega-M5s, ma la nomina non è all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, lo dice Salvini sulla proposta del governo che deve essere sottoposta al Quirinale. Il ministro Tria si augura che la decisione arrivi 'prima possibilè. Quanto a Carige, il ministro dice che "il governo auspica una soluzione privata della crisi. La ricapitalizzazione precauzionale è temporanea, appare improprio l’accostamento alla nazionalizzazione".

IL RITORNO DI BERLUSCONI, 'MI CANDIDO ALLE EUROPEE'

'5S-LEGA NON REGGONO, IL FUTURO E’ DEL CENTRODESTRA' Silvio Berlusconi annuncia la sua candidatura alle Europee del 26 maggio: 'Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europà. E sul governo 'L'alleanza gialloverde è innaturale e non credo che riuscirà a reggerè per questo 'il centrodestra unito è il futuro dell’Italia, dell’Europa e del mondo: noi rappresentiamo un’idea liberale della politica che oggi bisogna difenderè.

ULTIMATUM UE ALLA MAY, 'SPOSTI I PALETTI SULLA BREXIT'

LA PREMIER CERCA UN PIANO 'B', NUOVO VOTO IL 29 GENNAIO La Camera dei Comuni britannica dibatterà il 29 gennaio, con un voto finale, su un ipotetico piano B sulla Brexit che il governo May sta cercando di definire dopo la bocciatura dell’accordo raggiunto con l’Ue. La premier sta cercando di concordare la nuova iniziativa con le opposizioni. Ma il leader laburista Jeremy Corbyn le chiede come precondizione la rinuncia a ogni ipotesi di no deal. Dalla Ue l’invito del negoziatore Barnier, 'se il Regno Unito sposterà i suoi palettì per la costruzione della relazione futura con i 27, 'anche noi faremo altrettanto'.

LE GUERRE STELLARI DI TRUMP, ARMI ANTI-MISSILI IN ORBITA

DRONI LASER, SATELLITI, F35. 'NUOVA ERA PER LA DIFESA USA' Una 'nuova erà per la difesa missilistica degli Stati Uniti: a lanciarla è Donald Trump che, parlando al Pentagono, ha illustrato la nuova strategia. 'Abbiamo bisogno di nuove tecnologie per intercettare e distruggere ogni minaccià, ha spiegato il presidente americano affermando l’intenzione di rafforzare le difese anche dallo spazio, con uno spiegamento di armi, inclusi laser e satelliti per intercettare missili nemici.

MIGRANTI SCHIAVI DEI CAPORALI, SEI ARRESTI A LATINA

DOCUMENTO DEL PAPA, 'ANCHE GESU' E’ STATO UN PROFUGO' Centinaia di migranti costretti a lavorare nei campi in condizioni disumane e con stipendi da fame in provincia di Latina. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia che hanno sgominato un’organizzazione specializzata nello sfruttamento del lavoro e nel caporalato. Sei persone sono state arrestate, fra loro anche un sindacalista ed un ispettore del lavoro. Gli stranieri erano costretti a lavorare 12 ore al giorno, con stipendi inferiori della metà a quelli previsti dal contratto. Il Papa: anche Gesù fu profugo, le migrazioni sono un arricchimento per le comunità, ma bisogna debellare la tratta.

SMANTELLATO UN BUSINESS DELLE SALME A BOLOGNA

DUE CARTELLI DI POMPE FUNEBRI, TRENTA ARRESTI Smantellati a Bologna due cartelli di imprese di pompe funebri che controllavano le camere mortuarie dei principali ospedali cittadini riuscendo ad avere il monopolio degli appalti per i servizi funebri. Trenta misure cautelari e le perquisizioni sono state eseguite dai carabinieri che hanno sequestrato un patrimonio di 13 milioni di euro. Gli infermieri agganciavano i parenti dei defunti indirizzandoli alle agenzie funebri e venivano compensati con somme tra i 200 e 350 euro a lavoro.

TIFOSO MORTO, ARRESTATO IL CAPO ULTRA' DELL’INTER

INVOCANO LA SHOAH PER IL MACCABI, MULTA ALL’HAPOEL Uno dei capi della curva nord interista, Nino Ciccarelli, e l'ultrà del Varese Alessandro Martinoli: sono stati arrestati nella nuova svolta delle indagini sulla guerriglia di via Novara del 26 dicembre scorso a Milano che ha portato alla morte di Daniele Belardinelli. La squadra di calcio dell’Hapoel Tel Aviv è stata multata di quasi 6000 euro perchè i suoi ultrà hanno invocato la Shoah in un coro contro i giocatori del Maccabi Tel Aviv nel derby cittadino di campionato di lunedì scorso.