L'allarme di Bankitalia: "Nel 2018 possibile la recessione"

La Banca d’Italia rivede la stima di crescita del Pil 2019 passando dall’1% allo 0,6%, 0,4 punti in meno rispetto a quanto valutato in precedenza. "Le proiezioni centrali della crescita nel 2020 e nel 2021 - si legge nel bollettino economico - sono dello 0,9 e dell’1%, rispettivamente", ma "i rischi per la crescita sono al ribasso". "Gli indicatori congiunturali disponibili suggeriscono che l’attività potrebbe essere ancora diminuita nel quarto": se si verificasse, una simile possibilità - spiega Via Nazionale - sarebbe recessione tecnica. Dopo l’ok al decretone, che andrà in prima lettura al Senato, è in corso a Palazzo Chigi un incontro del premier con Cgil, Cisl e Uil.

RIMBORSOPOLI, CONDANNATI BOSSI JR E NICOLE MINETTI

AL CAPOGRUPPO DELLA LEGA IN SENATO UN ANNO E 8 MESI

Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti, tra i 57 imputati al processo sulla cosiddetta "Rimborsopoli" al Pirellone, tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I due sono stati ex consiglieri della Lega e del Pdl. Inoltre condannato a un anno e 8 mesi Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega in Senato e a un anno e 6 mesi Angelo Ciocca, eurodeputato del Carroccio. Il tribunale di Milano ha condannato a pene tra un anno e 5 mesi fino a 4 anni e 8 mesi 52 dei 57 imputati.

CALENDA LANCIA IL MANIFESTO PER UNA LISTA UNICA PRO-EUROPA

CONTRO IL POPULISMO: SI' DI GENTILONI, MARTINA E ZINGARETTI

"Bene ci siamo. Su http://www.siamoeuropei.it trovate il Manifesto per la costituzione del fronte lanciato insieme a 100 esponenti della politica locale e della società civile. Ora si tratta di aderire e far aderire. Partiamo. L’Italia e l’Europa sono più forti di chi le vuole deboli". Così l’ex ministro Carlo Calenda lancia "il manifesto per la costituzione di una lista unica delle forze civiche e politiche europeiste alle prossime elezioni europee". Ok dell’ex premier Gentiloni: "Indica una strada giusta per fermare il nazional-populismo". Le adesioni anche dei dem Martina e Zingaretti.

MERKEL SI INFORMA SU RIFORME ITALIA, MATTARELLA LA RASSICURA

IL PRESIDENTE ALLA CANCELLIERA, I SALDI ERANO NELLA MANOVRA

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rassicurato la cancelliera Merkel sui saldi dell’Italia. sono quelli contenuti nella manovra. Che è già passata al vaglio della Commissione europea. Markel ha poi sottolineato che con l’Italia lavoriamo «in un clima di fiducia» aggiungendo di apprezzare "lo stile di Giuseppe Conte, molto pacato. Mi concentro su di lui piuttosto che su quello che dicono i singoli ministri".

MATURITA', LA SVOLTA DELLE DOPPIE MATERIE PER LO SCRITTO

AL CLASSICO LATINO-GRECO, ALLO SCIENTIFICO MATEMATICA-FISICA

Nella seconda prova scritta della maturità 2019 debutta la prova multidisciplinare: al liceo classico sono previsti Latino e Greco. Matematica e Fisica allo Scientifico. Il colloquio orale sarà pluridisciplinare. La commissione partirà proponendo agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio. I materiali di partenza saranno predisposti dalle commissioni, nei giorni precedenti.

ATTACCATO UN MAXI-ARCHIVIO, TRAFUGATI 770 MILIONI E-MAIL

UN DATABASE DA 12.000 FILE CON 22 MILIONI DI PASSWORD

Si chiama Collection #1 e secondo alcuni potrebbe rappresentare il più grande archivio di e-mail e password rubate nella storia: una sorta di elenco del telefono, una "master list" degli hacker, con dati rubati a milioni di utenti. Si tratta di un enorme database da oltre 87 GigaByte con più di 12.000 file, in cui sono raccolti 773 milioni di indirizzi e-mail e quasi 22 milioni di password. A renderlo noto l’esperto in sicurezza Troy Hunt, a capo del servizio "Have I been pwned?" con cui si può verificare se i propri account sono stati compromessi.

ARRESTATO UN CARDIOLOGO, ABUSAVA DI PAZIENTI ANCHE MINORENNI

SOSPESE DUE MAESTRE ASILO, IN VIDEO MALTRATTAMENTI AI BIMBI

Un cardiologo ultrasessantenne è stato arrestato dai carabinieri di Urbino per aver abusato di alcune pazienti durante le visite. In nove lo accusano tra cui una 12enne e una 16enne che il medico aveva visitato in ambulatorio, nella zona di Urbino, per rilasciare il certificato di idoneità sportiva. L’uomo, accusato di violenza sessuale, è agli arresti domiciliari. Due maestre di una scuola dell’infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall’insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bambini confermate da video e intercettazioni.

FIGLIO DELLA VENTURA FERITO, 4 CONDANNE FINO A 9 ANNI

NICCOLO', "E' FINITO UN INCUBO, OGGI FATTA GIUSTIZIA"

Condannati a pene comprese tra i 5 e i 9 anni di carcere i 4 giovani imputati per l’aggressione a coltellate, calci e pugni di Niccolò Bettarini, figlio dell’ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura, dello scorso primo luglio davanti alla discoteca "Old Fashion" di Milano. "E' finito un incubo. Giustizia è stata fatta", il commento di Niccolò Bettarini che ha ribadito di voler rinunciare al risarcimento chiesto e pure alla provvisionale di 200 mila. "Non mi interessano i soldi, ma solo che giustizia sia stata fatta".