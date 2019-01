Strage nel Mediterraneo: 170 morti in due naufragi

Ancora morti nel Mediterraneo davanti alle coste libiche. Sarebbero circa 170 i migranti annegati in due naufragi. Tre dei naufraghi salvati ieri da un elicottero della Marina Militare italiana hanno raccontato all’Oim che a bordo del gommone naufragato c'erano 120 persone. Per le autorità libiche sarebbero 50. L’Unhcr parla di un altro naufragio, con 53 morti, nel Mare di Alboran, nel Mediterraneo occidentale ma non ha potuto «verificare in modo indipendente il bilancio delle vittime». Salvini attacca le ong: «Tornano in mare e gli scafisti ricominciano i loro sporchi traffici, le persone tornano a morire». Mattarella, ha espresso «profondo dolore per la tragedia che si è consumata nel Mediterraneo con la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini». Mentre il premier Conte si è detto «scioccato». Polemica tra Salvini e il sindaco di Palermo Orlando.

ALLARME CONTI, AFFONDO GOVERNO SU BANKITALIA E CONFINDUSTRIA

CONTE, "E' TROPPO PRESTO PER PARLARE DI UNA MANOVRA BIS"

Non si fermano le polemiche sulle previsione di crescita, in negativo, rese note ieri da Bankitalia e tacciate dal vicepremier Di Maio di essere «apocalittiche» e venire da un Istituto che «sono anni che non ci prende». Oggi è l’opposizione ad attaccare Di Maio. Se Brunetta si chiede «come spiega Di Maio il boom economico con la recessione», Fratelli d’Italia chiedono se il M5S «voterà la nazionalizzazione di Bankitalia». Pd: «per Di Maio chi dice la verità è un sabotatore». Sulla necessità di una manovra bis risponde Conte da Matera: «E' troppo presto per ragionare di manovra bis». M5s attacca anche Confindustria: Buffagni: «se fa politica le imprese non la finanzino».

IPOTESI RAPIMENTO PER TACCHETTO. FARNESINA, MASSIMO RISERBO

LA PROCURA DI ROMA INDAGA PER SEQUESTRO DI PERSONA

«O è stato rapito o inghiottito da un gorgo dove non si trova più niente», spiega al Mattino di Padova Nunzio Tacchetto, padre di Luca, l’architetto di cui non si hanno più notizie dopo un viaggio in Burkina Faso con l’amica canadese Edith Blais. «La cosa più probabile - sottolinea - è che sia stato rapito, non da jihadistì. La Farnesina sta seguendo con la massima attenzione la vicenda e invita al massimo riserbo. La procura di Roma procede per sequestro di persona. Il premier canadese ieri aveva affermato che Edith Bias sarebbe viva.

30 NOMI DI TERRORISTI SUL TAVOLO DI SALVINI,"VADO DA MACRON"

14 SONO IN FRANCIA. GOVERNO PRONTO A FARE PASSI UFFICIALI

Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell’Interno Salvini. Dei trenta in elenco, 14 sono in Francia. Il governo italiano è pronto a passi ufficiali per chiedere collaborazione ai Paesi che ospitano i latitanti. «Se serve, sono pronto a partire per Parigi per incontrare Macron, pur di riportare in Italia questi assassini», afferma Salvini.

MATERA 2019, CONTE, E’ LA RISCOSSA DELLA CITTA' E DEL SUD

DA OGGI CAPITALE CULTURA. BONISOLI, SARA' UN NUOVO MODELLO

«Questa è la riscossa di Matera e del Sud». Lo ha detto il premier Conte entrando nell’auditorium della Cava del Sole per la cerimonia inaugurale di Matera 2019 dove nel tardo pomeriggio è prevista la presenza del presidente della Repubblica Mattarella. «Questo - ha ribadito - deve essere l’anno della riscossa». Perché «E' una cosa dolorosa e inaccettabile che per venire da Roma a qui bisogna essere in macchina». «Da uomo del Sud - ha aggiunto -, da presidente del Consiglio ho fiducia che dal riscatto di Matera parta il riscatto dell’intero Sud».

MUELLER ROMPE IL SILENZIO E CONTESTA LO SCOOP DI BUZZFEED

LA MINACCIA DI TRUMP, "CON L’IMPEACHMENT CROLLA BORSA"

Il procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller ha contestato l’articolo di BuzzFeed, secondo cui Donald Trump ha ordinato al suo avvocato Michael Cohen di mentire al Congresso sul progetto per una Trump Tower a Mosca. A suo parere l'articolo contiene «descrizioni non accurate». E il tycoon lo ringrazia. Intanto Trump minaccia: «Se volete vedere crollare la Borsa, mettetemi in stato di accusa!». E’ atteso un suo intervento sul Messico e lo shutdown. Secondo i media non dovrebbe dichiarare l’emergenza nazionale ma avanzare una proposta ai democratici per mettere fine allo shutdown, senza rinunciare ai fondi per il muro col Messico.

LE VALANGHE UCCIDONO ANCORA, DUE MORTI IN ALTO ADIGE

UNO SCIAVA FUORI PISTA, L’ALTRO SCALAVA CASCATA DI GHIACCIO

Due i morti sulle montagne dell’Alto Adige. Uno scalatore è stato travolto da una valanga mentre scalava una cascata di ghiaccio in Vallunga, una laterale della Val Gardena. Un giovane di 22 anni invece è morto sotto la valanga che si è abbattuta su monte Spicco, in Valle Aurina. L’incidente è avvenuto durante un fuoripista a 2.400 metri di quota. La vittima è un ragazzo, classe '97, di Valdaora, in Val Pusteria.

CALCIO: ALL’OLIMPICO LA ROMA BATTE IL TORINO 3-2

F1: SCHUMI JR. E GIULIANO ALESI ENTRANO IN FERRARI ACADEMY

La Roma ha battuto il Tonino, 3-2. Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, entra a far parte della Ferrari Driver Academy, il vivaio della scuderia di Maranello per i giovani piloti. Insieme a Schumi jr farà parte della Academy anche Giuliano Alesi, figlio di un altro grande ex delle Rosse, Jean. Tennis Fognini e Giorgi fuori, l’Italia saluta Melbourne. Passano Djokovic e Nishikori.