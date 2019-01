Emergenza migranti: barcone in avaria al largo della libia, contatti tra Roma e Tripoli

«Presto non riuscirò più a parlare perché sto congelando». E’ il drammatico racconto delle telefonate che Alarm Phone sta ricevendo in queste ore dai migranti in avaria su un barcone al largo di Misurata. «Sono nel panico - scrive il sistema di allerta -, il nostro staff sta cercando di calmarli, ma nell'ultima ora abbiamo sentito più volte persone urlare. La situazione è disperata». Sul barcone ci sarebbero 100 persone e ci potrebbero essere dei morti. Palazzo Chigi: "Contatti con la Libia perché salvi il barcone. Trafficanti approfittano del mare calmo". Salvini: "Meno persone partono, meno persone muoiono. Gli scafisti comprano armi e droga, non voglio essere loro complice". E dalla nave di Sea Watch che ha salvato 47 migranti fanno sapere: "Nessuno si è ancora assunto il coordinamento dell’operazione". Il dolore del Papa.

DI MAIO: MACRON SFRUTTA L’AFRICA. SERVONO SANZIONI EUROPEE

SALVINI RINCARA LA DOSE: LA FRANCIA OSPITA TERRORISTI

Di Maio torna ad attaccare il presidente francese Macron sui migranti: "Prima ci fa la morale e poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i paesi africani", le "sue colonie". "L'Ue dovrebbe sanzionare queste nazioni come la Francia". Anche Salvini è critico con Parigi: "Con la Francia ho un po' di conti aperti perché ospita da troppi anni terroristi, assassini e delinquenti fuggiti dall’Italia. Farò tutto il possibile perché scontino i loro ergastoli nelle patrie galere. Lezioni non ne prendo da nessuno, tanto meno da Macron".

LEADER M5S,CON NOI ANDRANNO IN PENSIONE UN MILIONE DI PERSONE

E SUBITO 10000 NAVIGATOR PER IL REDDITO. ANM CONTRO SALVINI

Di Maio non vuol parlare di manovra bis "perché noi crediamo nelle misure che abbiamo appena approvato, mandiamo in pensione un milione di persone con quota 100 e aiutiamo 5 milioni di persone con il reddito di cittadinanza". L’Associazione nazionale magistrati bolla come "inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura" le parole del ministro Salvini a proposito del decesso di un cittadino tunisino durante un arresto. Da Avezzano, Di Maio ha annunciato che saranno assunti "subito 10 mila navigator" "con un contratto per la collaborazione con l’agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro".

DONNA CARBONIZZATA, EX AMANTE MARITO AMMETTE, L’HO UCCISA IO

INTERROGATA NELLA NOTTE NEGA PERO' DI AVER BRUCIATO IL CORPO

Chiara Alessandri, la donna di 44 anni fermata perché sospettata di avere ucciso a Erbusco, nel Bresciano, la moglie del suo ex amante, Stefania Crotti, ha confessato il delitto. Il corpo era stato trovato venerdì sera carbonizzato, ma Alessandri nega di averlo bruciato. Il suo difensore ha spiegato che le due si sono incontrate, ma che la sua assistita "non aveva intenzione di uccidere. Non aveva premeditato nulla".

FRONTE ANTI-MAY PUNTA A RINVIO BREXIT, IRA DOWNING STREET

AUTOBOMBA A DERRY DOPO LE TENSIONI CON L’IRLANDA DEL NORD

Il fronte anti-May prepara una mozione per imporre il rinvio della Brexit, ma Downing Street mette in guardia contro ogni "manovra parlamentare" destinata potenzialmente a suo dire sabotare il divorzio dall’Ue. "Il popolo britannico ha votato per la Brexit ed è cruciale che i politici ne rispettino il verdetto", ha ammonito, respingendo ogni"tentativo" di impedire al governo di garantire "un’uscita ordinata". Unanime la condanna di esponenti politici nordirlandesi di ogni orientamento per l’autobomba esplosa ieri a Derry (cittadina dell’Irlanda del Nord che gli inglesi chiamano ancora Londonderry) dinanzi a un condominio.

SCINTILLE DI GUERRA TRA ISRAELE E SIRIA, ACCUSE RECIPROCHE

SALE LA TENSIONE, ATTACCHI SVENTATI DA ENTRAMBE LE PARTI

Le forze armate siriane affermano di avere fatto fallire un attacco aereo di Israele nel sud della Siria. Un’esplosione è stata sentita nelle vicinanze della strada al-Motahalik al-Janobi a sud di Damasco. L’Iron Dome, il sistema di difesa antimissili israeliano, ha intercettato un razzo lanciato contro le Alture del Golan. Netanyahu: Il nostro obiettivo è "danneggiare l’arroccamento dell’Iran in Siria e colpire chi prova a danneggiarci".

GIAPPONE: MUORE A 113 ANNI L’UOMO PIU' ANZIANO AL MONDO

RECORD RICONOSCIUTO DAL GUINNESS. AMAVA I DOLCI E IL SUMO

Si è spento all’età di 113 anni Masazu Nonaka, l’uomo più anziano al mondo, un record che era stato riconosciuto appena l'anno scorso dal Guinness dei primati. Nonaka proveniva dalla regione più a nord dell’arcipelago. l’Hokkaido, ed era nato il 25 luglio 1905 nella città di Ashoro, dove assieme alla famiglia gestiva uno stabilimento termale.

SERIE A: ZAPATA, MURIEL e QUAGLIARELLA, TANTI GOL D’AUTORE

STASERA BIG MATCH NAPOLI-LAZIO. HIGUAIN VICINO AL CHELSEA

Tre i protagonisti indiscussi dei gol della 20/ma giornata del campionato di serie A, Duvan Zapata, Luis Muriel e Fabio Quagliarella. Una giornata doc dei cannonieri: prima i 5 gol di della punta dell’Atalanta, Zapata, inflitti al Frosinone, 0-5, poi nella sfida tra Fiorentina e Sampdoria, finita 3-3, con due doppiette dell’altro colombiano Muriel e dell’eterno Quagliarella. Pareggio tra Spal e Bologna finita 1-1. Attesa per il match serale Napoli-Lazio. Sempre più vicino al Chelsea, Gonzalo Higuain non giocherà domani contro il Genoa.