Crescita, l’Fmi taglia le stime dell'Italia per il 2019: dall’1% allo 0,6%

Come già Bankitalia, l’Fmi taglia la crescita italiana 2019 dall’1% di ottobre allo 0,6%. E con il nodo spread-banche, la situazione italiana, con la Brexit, viene posta al primo punto fra i principali fattori di rischio. Ma il ministro Tria, d’accordo in questo con Salvini, attacca: 'è l’Fmi che con le sue politiche rappresenta un rischiò. Di Maio: 'non ci scoraggiano, indietro non si tornà. Il fondo avverte anche che una Brexit senza accordo avrebbe un impatto di 5-8 punti percentuali. La May insiste: niente referendum bis, e apre su backstop e garanzie a Parlamento.

PARIGI ATTACCA DI MAIO E CONVOCA L’AMBASCIATRICE ITALIANA

OMS CONTRO I LUOGHI COMUNI: I MIGRANTI NON PORTANO MALATTIE

Scontro con Parigi dopo le parole del vicepremier Di Maio sull'Africa con l’attacco a Macron e sull'impoverimento delle colonie africane. 'Sono ostili e senza motivo visto il partenariato della Francia e l’Italia in seno all’Uè, nota Parigi, che convoca l’ambasciatrice italiana. Rapporto Oms: quello che 'i migranti portano le malattiè è un falso mito, così come lo è che siano sempre più numerosi. Il Viminale: sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno in 155. L’anno scorso erano stati 2.730. Ieri 393 soccorsi in Libia. L’Unhcr: illegale mandarli indietro.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI, TAGLIO REDDITO PER FONDO IMU-TASI

LE REGIONI: "CHIARIRE TEMPI, RISCHIO TSUNAMI CENTRI IMPIEGO"

Torna a 300 milioni il fondo Imu-Tasi, ma 90 dei 110 milioni per recepire le richieste dei Comuni arrivano da un taglio al Fondo per il reddito di cittadinanza che scende a 5,89 miliardi. Così un emendamento al dl Semplificazioni presentato dai relatori in commissione al Senato. Allarme dalle Regioni: 'chiarire tempi e modalità sull' attuazione del reddito, o si rischia lo tsunami per i centri per l’impiegò. Salta sanatoria spiagge, anche Lega ritira proposta. Stasera assemblea Cinquestelle, domani megaevento M5s a Roma sul reddito con Conte.

A CAGLIARI IL CENTROSINISTRA TOGLIE IL SEGGIO AL M5S

VINCE FRAILIS. CALENDA: IL MANIFESTO NON E’ UN’AMMUCCHIATA

Il candidato del centrosinistra Frailis vince le suppletive per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera con il 40,4% delle preferenze e prende il posto di Mura, espulso dal M5S e poi dimessosi. Battuti il candidato M5s Luca Caschili (28,9%) e quello del centrodestra Daniele Noli (27,8%). Nel Pd Martina commenta: «Uniti si vince». E Renzi esulta: «Il palloncino populista prima o poi si sgonfia». Calenda: il manifesto non è un’ammucchiata, no a LeU e a Forza Italia.

ISRAELE COLPISCE L’IRAN IN SIRIA, TEHERAN MINACCIA

DOPO IL RITIRO USA, ARRIVANO AL PETTINE TUTTI I NODI

Israele attacca obiettivi militari iraniani in Siria, in risposta al razzo terra-terra iraniano verso una località sciistica israeliana sul Monte Hermon. Immediata la replica di Teheran: 'vi distruggeremò. E il premier israeliano risponde: 'chi minaccia di distruggerci ne subirà le conseguenzè. Sempre più alta la tensione tra Iran e Israele, coinvolti direttamente e indirettamente diversi attori locali e stranieri, inclusi Russia e Stati Uniti. Solo un mese fa, gli Usa hanno annunciato di volersi ritirare, alterando forse gli equilibri e accelerando la dinamica del conflitto.

LA TERAPIA GENICA NUOVA SPERANZA PER I BAMBINI TALASSEMICI

ADDIO TRASFUSIONI PER TRE PICCOLI, STUDIO RAFFAELE-TELETHON

La terapia genica è efficace per curare la Beta talassemia, soprattutto nei pazienti più giovani. Uno studio del San Raffaele di Milano con Telethon, pubblicato su Nature Medicine, su 9 soggetti di diversa età - 3 adulti sopra i trent'anni, 3 adolescenti e 3 bambini sotto i sei anni - tutti con forme di beta talassemia gravi e dipendenti dalle trasfusioni, ha permesso di ottenere in 3 dei 4 pazienti più giovani la totale indipendenza dalle trasfusioni di sangue. Nei 3 pazienti adulti si è ottenuta una significativa riduzione della loro frequenza.

ADDIO AL RE DEI WAFER, E’ MORTO ARMIN LOACKER

LA STORICA AZIENDA ERA STATA FONDATA DAL PADRE

Morto per un malore a 78 anni Armin Loacker, il re dei wafer. L’ azienda omonima fu fondata nel 1925 dal padre Alfons, e si è evoluta da piccola pasticceria a marchio conosciuto in tutto il mondo. Due stabilimenti, uno sul Renon sopra Bolzano e uno nel Tirolo austriaco. Mille dipendenti, un volume d’affari di 330 milioni di euro, oggi è guidata dai figli di Armin, Andreas e Martin Loacker, e dal nipote Ulrich Zuenelli. Nel 2017 sono stati prodotti 876 milioni pezzi. Sul podio dei paesi che consumano più wafer Loacker, dopo l’Italia, l’Arabia Saudita e la Corea del sud.