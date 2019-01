M5S celebra il "reddito", E Di Maio sceglie Banfi per l'Unesco

Alla kermesse M5s che presenta il reddito di cittadinanza, Di Maio annuncia Lino Banfi rappresentante italiano nella commissione Unesco. Ironia delle opposizioni, ma anche dell’alleato Salvini: «E Jerry Calà? E Renato Pozzetto? E Umberto Smaila?». Il ministero poi chiarisce: Banfi farà parte dell’Assemblea della Commissione nazionale italiana per l'Unesco, in sostituzione di Folco Quilici. Pronte le card, ma non per il gioco d’azzardo. Sarà tutto online. Per riscattare la laurea, sconto fino a 50 anni. Grillo: 'Col reddito estirpiamo la poverta». Da Davos Gurria (Ocse) anticipa il taglio allo 0,6% delle stime di crescita italiana. Il ministro Savona nega la possibilità di manovra-bis. Tria vede Vestager all’Ecofin.

CONTE E MOAVERO FRENANO SULLA FRANCIA: RESTIAMO AMICI

PARIGI E BERLINO FIRMANO UN NUOVO TRATTATO, AVANTI INSIEME

Frenata da parte del premier Conte e del ministro degli Esteri Moavero nelle polemiche con la Francia dopo le accuse di Salvini e Di Maio. Conte ribadisce la «storica amicizia con la Francia" che «rimane forte e salda». Moavero sostiene che le frasi di Di Maio sono «parte del dibattito che ci accompagnerà verso le europee». Anche il vicepremier chiarisce: «Nessun attacco al popolo francese. Il dibattito è nelle rivendicazioni dei gilet gialli». Merkel e Macron firmano ad Aquisgrana un Trattato che rilancia quello di amicizia franco-tedesca del 1963. Allarme di Tusk: «Non sia un’alternativa alla collaborazione con l’Ue», poi Juncker corregge: l’unità franco-tedesca è «garante della pace».

CHIUDE IL CARA DI CASTELNUOVO DI PORTO, INSORGE IL PD

TRASFERITI I PRIMI 30 MIGRANTI: E' UNA DEPORTAZIONE

Dopo l’approvazione del decreto sicurezza, il Viminale ha deciso la chiusura, entro il 31 gennaio, del centro richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto e lo spostamento in altre strutture dei circa 500 rifugiati ospitati. Oggi i primi 30 trasferimenti, il parroco chiede di «non trattarli come bestie». Nel pomeriggio «passeggiata pacifica di solidarietà» in paese. Insorge la sinistra, per il Pd «è una deportazione di massa». L’Unhcr chiede di non rimandare in Libia le persone soccorse in mare, Salvini: «La mia risposta è NO». L’Oim: in tre settimane 203 morti nel Mediterraneo, da inizio anno 4.883 arrivi in Europa. La Germania interrompe la partecipazione alla missione Sophia.

BREXIT: CORBYN SFIDA MAY: "SI VOTI SUL REFERENDUM BIS"

L’UE AVVERTE: SENZA ACCORDO BARRIERE FISICHE IN IRLANDA

L'opposizione laburista sfida Theresa May sul piano B per la Brexit con una serie di emendamenti che, se approvati, consentirebbero ai Comuni di votare su opzioni alternative a quella elaborata dalla premier, compreso un ipotetico secondo referendum. May prosegue le consultazioni allargate, la stampa descrive un esecutivo spaccato e ipotizza dimissioni di massa in caso di no-deal. Bruxelles intanto chiede a Londra di «chiarire le proprie intenzioni» e spiega che «in caso di una Brexit senza accordo, in Irlanda ci sarebbero barriere fisiche».

PARLANO DUE NUOVI PENTITI DI MAFIA, BLITZ SULLA CUPOLA

FERMATI IL NIPOTE DI MICHELE GRECO E IL FIGLIO DI LO PICCOLO

Parlano due nuovi pentiti di mafia, scattano i fermi per 7 persone accusate di far parte della ricostituita Cupola di Cosa nostra. Il progetto era stato scoperto a dicembre e aveva portato al fermo di 47 tra presunti boss e gregari. Ci sono anche Leandro Greco, nipote del 'papà Michele Greco, e Calogero Lo Piccolo, figlio del boss ergastolano Salvatore: avrebbero partecipato alle riunioni della Commissione provinciale.

LA CASSAZIONE RIBADISCE: NESSUN NESSO VACCINI-AUTISMO

CONFERMATA L’ARCHIVIAZIONE DELLA DENUNCIA DI DUE GENITORI

La Cassazione ha confermato l’archiviazione - pronunciata dal gip di Milano lo scorso 4 settembre - di una denuncia per lesioni e abuso d’ufficio presentata dai genitori di una bimba con autismo infantile che ad avviso di padre e madre si sarebbe sviluppato a causa delle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la Suprema Corte, non sono «sindacabili in sede penale» le «direttive ministeriali fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici» che hanno escluso il nesso vaccino-autismo e non si configura alcun reato.

PARTE LA CORSA AGLI OSCAR, 10 NOMINATION A LANTHIMOS E CUARON

LA FAVORITA E ROMA IN POLE POSITION, POCHE STAR IN NOMINATION

Sono otto i film nominati nella categoria più importante agli Oscar il prossimo 24 febbraio. Miglior film sarà uno fra Black Panther, BlackkKlansman, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green book, Roma, A star is born e Vice. La Favorita di Lanthimos e Roma di Cuaron hanno ottenuto il maggior numero di nomination, dieci ciascuna. Poche le star star nelle rose per le statuette ai migliori attori ed attrici, spazio alle nuove generazioni. Un’italiana in gara fra i disegnatori di «Spider Man: un nuovo universo» che corre per il miglior film d’animazione. -