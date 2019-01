Schiaffo di Conte a Parigi: il seggio Onu vada all'Ue

Prosegue il duello fra Roma e Parigi dopo gli screzi dei giorni scorsi sul colonialismo. Da Davos, il premier Conte accusa Parigi di «ambiguità» sul dossier Fincantieri-Stx e attacca su un altro fronte, suggerendo di affidare il seggio permanente della Francia nel consiglio di sicurezza Onu «nel contesto europeo» e non più «a un singolo Paese». La ministra transalpina Loiseau risponde su eventuali «ritorsioni» contro l’Italia: «Non vogliamo giocare a chi è più stupido. Con l’Italia abbiamo molte cose da fare e vogliamo continuare a farle». Alta tensione anche sulla missione Sophia. Salvini avverte: «O cambiano le regole o finisce la missione». Di Maio: «Avanti se gli altri Paesi aprono i porti». Berlino fa sapere che manderà le navi «se ci saranno condizioni per ripristinare il contrasto ai trafficanti».

CONTE A DAVOS ELOGIA IL POPULISMO: EUROPA SIA DELLA GENTE

'IL PIL AL 1,5% NEL 2019'. TRIA, NESSUNA MANOVRA CORRETTIVA

«C'è una parola chiave attorno alla quale abbiamo costruito la nostra visione politica e l’attività di governo, e quella parola è popolo». E’ il messaggio del premier Conte al forum di Davos. Il premier ha sottolineato che «l'Europa che sogniamo è un’Europa del popolo, fatta dal popolo e per il popolo». Per Conte, l’opinione pubblica «sta mettendo in dubbio la validità e credibilità» del progetto europeo. Sui conti, ha dichiarato che il Pil italiano potrebbe crescere fino all’1,5% quest’anno. Per il ministro Tria, l’Italia centrerà gli obiettivi di deficit per il 2019 e non ci sarà bisogno di una manovra correttiva.

OLTRAGGIO A GUIDO ROSSA, UCCISO 40 ANNI FA DALLE BR

MATTARELLA: PRENDERE CHI FUGGE. CHIESTE ESTRADIZIONI A PARIGI

Scritte che celebrano le Brigate rosse e insulti al sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Br il 24 gennaio 1979, sono state coperte dalla Digos di Genova prima della commemorazione della morte, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Il capo dello Stato chiede di «prendere chi è in fuga». E sollecita ad «impedire che forze oscure avvertano nuovamente la tentazione di tornare all’attacco». Il ministero della Giustizia fa sapere: trasmesse alla Francia richieste di estradizione per tutti i latitanti nel Paese.

FONDI LEGA: SALVINI SALVA I DUE BOSSI, CONDANNATO BELSITO

CONFERENZA NO-VAX ALLA CAMERA, POLEMICHE CONTRO M5S E FICO

«Non luogo a procedere» per Umberto Bossi e il figlio Renzo, imputati nel processo d’appello a Milano per appropriazione indebita sui fondi della Lega, dopo che il Carroccio non aveva sporto querela nei loro confronti. Querela presentata invece contro il tesoriere Belsito, condannato a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa, che si sfoga: «Sono rimasto col cerino in mano». Polemica per una conferenza stampa convocata, alla Camera, dalla deputata del M5s Cunial, per presentare i risultati delle analisi sui vaccini commissionate dal Corvelva. Ordine dei medici e opposizioni chiedono a Fico di fermare l’iniziativa.

ARCHIVIATE LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE PER BRIZZI

IL DIFENSORE, SI CHIUDE LA VICENDA APERTA DALLE IENE

«Il gip di Roma Arturi, rigettando l’opposizione delle persone offese, ha emesso decreto di archiviazione delle accuse di violenza sessuale a carico di Fausto Brizzi": lo comunica all’ANSA il legale del regista, Antonio Marino. «Si chiude così definitivamente - commenta - la vicenda relativa allo scandalo delle molestie apertasi con i servizi delle Iene».

LA CGIL SI RICOMPATTA SU LANDINI, COLLA SARA' IL VICE

ACCORDO SUL NUOVO SEGRETARIO. BOCCIA: PATTO PER IL LAVORO

La Cgil trova l’accordo politico ed evita di andare alla conta per l’elezione del nuovo leader con una doppia candidatura. Maurizio Landini, l’ex numero uno dei metalmeccanici della Fiom, sarà il nuovo segretario generale. Vincenzo Colla il suo vice. Affiancato da un secondo vice segretario generale, che sarà una donna. «Ho fatto di tutto per non rompere la Cgil - dice Colla - il segretario sarà il segretario di tutti». Domani il voto. Il segretario di Confindustria Boccia apre al dialogo e ad un «patto per il lavoro».

SIRIA MINACCIA ISRAELE, POSSIAMO BOMBARDARE TEL AVIV

L'AMBASCIATORE DI DAMASCO ALL'ONU: DIRITTO ALL’AUTODIFESA

La Siria potrebbe rispondere all’attacco israeliano all’aeroporto di Damasco con un attacco 'simmetricò allo scalo di Tel Aviv. E’ la minaccia portata avanti dall’ambasciatore di Damasco all’Onu, Bashar Jafaari: «Se il Consiglio di Sicurezza non adotterà misure per fermare l’aggressione israeliana in Siria, Damasco eserciterà il legittimo diritto all’autodifesa». Nuovi raid aerei della coalizione anti-Isis: almeno 20 morti nelal Siria sud-orientale. Scoperta a Raqqa una fossa comune con circa 600 corpi senza vita.