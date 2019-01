Il Tribunale dei ministri: "Salvini va processato per il caso Diciotti"

Il tribunale dei ministri di Catania chiede di processare Salvini per la vicenda di nave Diciotti. La procura aveva chiesto l’archiviazione. 'Sono colpevole, ma non si cambia. La politica sui migranti non la fanno i giudicì, dice il ministro. Scontro con l’Anm. Nuovo caso Sea Watch. La nave dell’ong tedesca, con a bordo 47 migranti, naviga verso Lampedusa a causa di un 'ciclone mediterraneo piuttosto raro con onde di 7 metrì. Per Salvini, è una 'ennesima provocazionè.

DRAGHI: INCERTEZZA SULLA BREXIT, CRESCITA A RISCHIO

TRIA A DAVOS: ESCLUDO UNA MANOVRA BIS LEGATA AL PIL

Secondo Draghi: «I rischi per le prospettive» economiche dell’Eurozona «si sono mossi verso il basso». E cita, fra i fattori di rischio «il protezionismo, gli scenari geopolitici, i Paesi emergenti e la vulnerabilità dei mercati finanziari». Allarme del capo della Bce per la minaccia del protezionismo «pesa sulla fiducia economica». La Bce lascia invariati i tassi di interesse. Bruxelles mette in guardia Roma, chiede di rispettare gli accordi con l’Ue. Moscovici sulla crescita in Italia ammonisce: valutare le conseguenze in caso di peggioramento. Tria esclude manovre correttive legate al Pil.

ACCORDO SULLE TRIVELLE. MA LA LEGA AVVERTE: BASTA CON I NO

DECRETONE, OK DELLA RAGIONERIA. REDDITO, 1,5 MLD A STRANIERI

Con l’intesa siglata nella notte fra M5S e Lega potranno andare avanti i «procedimenti relativi al conferimento di coltivazioni di idrocarburi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge». Ma «non è consentita la presentazione di nuove» domande. Salvini: 'Ora basta con i nò. Via libera della Ragioneria al Decretone. Con quota 100 e il blocco dell’età per la pensione anticipata nel 2019 andranno in pensione 290.000 persone in più. Mentre la platea delle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza sarà di 1.248.000 nuclei e tra questi 241.000 dovrebbero essere di soli stranieri.

VENEZUELA NEL CAOS, LO SPETTRO DELLA REPRESSIONE

MADURO CHIAMA LA PIAZZA, 16 I MORTI NEGLI SCONTRI

Sale la tensione in Venezuela dopo l’autoproclamazione di Guaidò in attesa delle elezioni. Mentre l’esercito respinge l'autoproclamazione, Trump lo riconosce ufficialmente, e annuncia l’offerta di «oltre 20 milioni di dollari in aiuti umanitari». Mentre la Francia appoggia Guaidò, l’Ue valuta la sua posizione ma Tajani si schiera con Guaidò. Maduro caccia gli americani dal Paese e chiama il popolo alla mobilitazione e incassa l’appoggio di Erdogan e Assad. La Cina mette in guardia gli Usa: 'Non interferitè. La Russia: «verso l’illegalità e un bagno di sangue». In due giorni 16 morti e 218 arresti.

MATTARELLA: LA SHOAH UN VIRUS PRONTO A RISVEGLIARSI

"GRAVI TRAGEDIE SE LE MAGGIORANZE NEGANO LE DIVERSITA''

La Shoah è un virus pronto a risvegliarsi, dice il presidente della Repubblica Mattarella nella cerimonia per il giorno della Memoria. Occorre vigilare sul riproporsi di 'simboli, linguaggi, vecchi e screditati falsi documenti basati su ridicole teorie cospirazioniste. Segni di un passato che non deve tornare. La storia si spalanca alle tragedie, se fra i popoli la maggioranza nega il diverso. Il male dell’indifferenza va rifiutato, dire no alle minoranze razziste che escono sempre più allo scoperto.

ALEX STA BENE, RIUSCITO IL TRAPIANTO DI MIDOLLO

IL BIMBO HA LASCIATO L’OSPEDALE, 23MILA DONATORI

E' riuscito il trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore al piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex, affetto da una malattia genetica rara. Il percorso trapiantologico «può dirsi concluso positivamente». Alex è «in buone condizioni di salute» e lascerà l’Ospedale. Le cellule del padre, manipolate e infuse nel bambino, a 1 mese dal trapianto «hanno perfettamente attecchito». Sono 23mila i donatori che in due mesi si sono iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo.

CORTE UE SANZIONA L’ITALIA, VIOLATI DIRITTI DI AMANDA KNOX

"PAGHI DANNI MORALI E SPESE". LA RAGAZZA: "SPERO SIA L’ULTIMA"

La Commissione Ue ha aperto una procedura d’infrazione contro l'Italia e altri 14 Stati membri per non essersi conformati alle norme Ue su appalti pubblici e concessioni. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la nuova normativa nel diritto nazionale entro il 18 aprile 2016. La Corte di Strasburgo riconosce che l'Italia ha violato il diritto alla difesa di Amanda Knox nell’interrogatorio del 6 novembre 2007 ma non ha ricevuto prove che confermino i maltrattamenti da parte della polizia.

GIUDICE DI 'FORUM' INCONTRA INDAGATO, SOSPESO DAL PROGRAMMA

NON E’ COINVOLTO NELL’INCHIESTA. LUI, PARLAVO DI UN PROCESSO

Non indagato in un’inchiesta su bancarotta della Procura di Catania, ma intercettato con un indagato sulla creazione di società in Croazia e quindi sospeso. Lo ha deciso la società Corima, che cura la produzione esecutiva di 'Forum', in onda sulle reti Mediaset, che ha sospeso «temporaneamente e in via precauzionale» il rapporto di collaborazione con uno dei 'giudicì del programma, l’avvocato Francesco Foti che contesta la ricostruzione emersa dalle intercettazioni e spiega di «avere raccontato di un processo di cui mi stavo occupando».