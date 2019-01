La "Sea Watch" in acque italiane: è scontro con l'Olanda

La nave Sea Watch, con 47 migranti a bordo da una settimana, è in acque territoriali italiane a causa del maltempo, a un miglio da Siracusa. Il ministro dell’Interno pensa ad una denuncia all’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Napoli offre il proprio porto, ma Salvini dice che in Italia non c'è spazio e scrive al governo olandese, visto che l'unità batte quella bandiera, per chiedere che se ne occupi. Secca la replica: 'Non spetta a noi.' E Di Maio sollecita la convocazione dell’ambasciatore dell’Aia. Ma la Procura dei minori di Catania chiede che «possano sbarcare» i minori non accompagnati.

IL NODO TAV INCARTA IL GOVERNO, SCARAMUCCE SALVINI-TONINELLI

IL VICEPREMIER: COMPLETARE L’OPERA. IL MINISTRO: VENGA A PIOLTELLO

Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è «evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione» dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ferroviaria in cui morirono 3 persone e 46 rimasero ferite e osserva che avrebbe voluto vedere Salvini nella zona. Il ministro dell’Interno ribadisce: «i numeri in mio possesso dicono che l’opera va completata, che serve all’Italia, che sono maggiori i costi per sospenderla rispetto ad ultimarla». E Tajani insiste: «La Lega faccia cadere il governo se il M5s non vuole realizzare la Tav».

CONTE: SU SEGGIO ONU PARIGI E BERLINO CI PRENDONO IN GIRO

LA GERMANIA REPLICA: "MA QUELLO E’ DA TEMPO IL NOSTRO OBIETTIVO"

Critiche del premier Conte a Parigi e Berlino, che nel trattato di Aquisgrana firmato nei giorni scorsi indicano come priorità attribuire alla Germania un seggio del consiglio di sicurezza Onu. «Ma non si era detto di darlo all’Europa? - riflette - ma allora ci state prendendo in giro». La Germania replica però che il suo atteggiamento «non è una sorpresa per nessuno», visto che il seggio è da tempo un suo obiettivo. Quanto ad Aquisgrana, «il trattato non è contro altri, ma a servizio dell’Europa».

DECRETONE: IN FAMIGLIA UNA CARD A TESTA CON QUOTA REDDITO

SARA' DIVISO A TUTTI I COMPONENTI MAGGIORENNI DI OGNI NUCLEO

Una card ciascuno, per ogni componente maggiorenne della famiglia, che conterrà una quota del reddito di cittadinanza spettante all’intero nucleo. E’ quanto avverrà a regime, secondo quanto si legge nell’ultimo testo del decretone. Chi beneficerà del reddito di cittadinanza e sottoscriverà il Patto per il Lavoro dovrà usare anche l’assegno di ricollocazione, che «può variare da 250 a 5.000 euro». Previsto poi un doppio sconto per le imprese che assumeranno nel Mezzogiorno: le agevolazioni a chi assume i beneficiari del reddito si aggiungeranno a quelle per contratti stabili ad under35 o disoccupati da oltre 6 mesi.

SCONTRO IN VOLO FRA UN AEREO E UN ELICOTTERO, 5 MORTI

SUL GHIACCIAIO DEL RUTHOR IN VALLE D’AOSTA, ANCHE DUE FERITI

Cinque persone sono morte in uno scontro in volo fra un piccolo aereo da turismo ed un elicottero privato impegnato nel servizio di heliski sul ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta. Due le persone ferite.

VENEZUELA NEL CAOS, L’ONU CHIEDE UN’INCHIESTA INDIPENDENTE

MADURO NON CEDE. GUAIDO': NON SPEGNERE FIAMMA DELLA SPERANZA

Venezuela nel caos dopo l’autoproclamazione di Guaidò, sostenuto dagli Usa. Il presidente dell’assemblea nazionale in un messaggio invita i venezuelani ad «avere fiducia nella nostra azione» e «non permettere che si spenga la fiamma della speranza». Maduro non cede, caccia gli americani dal Paese e chiama in piazza i suoi sostenitori. Gli Usa chiedono per domani un Consiglio di Sicurezza. Il bilancio degli scontri è di almeno 26 vittime, avanza lo spettro della guerra civile. Berlino e Madrid aprono al riconoscimento di Guaidò, il ministro degli Esteri Moavero spiega che «l'Italia si impegna con l’Europa perchè Caracas scelga una via democratica».

RUSSIAGATE, ARRESTATO LO STORICO CONSIGLIERE DI TRUMP

LA CASA BIANCA DIFENDE IL PRESIDENTE, NON C'ENTRA NIENTE

Roger Stone, ex consigliere elettorale informale di Donald Trump, è stato arrestato in Florida: lo ha reso noto l’ufficio del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller. Stone - che è accusato tra l’altro di subornazione di testimone, ostruzione e false dichiarazioni - dovrà presentarsi oggi in tribunale. Stone si è sempre dichiarato innocente. La Casa Bianca prende posizione in difesa di Trump: «Questa storia non ha nulla a che vedere col presidente, il presidente non ha fatto nulla di sbagliato»