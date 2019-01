Salvini vuole mandare la polizia a bordo della Sea Watch

Non si fermano le polemiche per l’atteggiamento di chiusura del Ministro Salvini allo sbarco dei migranti dalla nave della Ong Belga Sea Watch. "Possono indagarmi e minacciarmi, ma io non cambio idea". "Stiamo valutando nelle prossime ore il fatto che si possa salire a bordo per acquisire tutti gli elementi utili per indagare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina le persone che aiutano nei fatti gli scafisti". La Cei si è detta disponibile ad accogliere i migranti minori coinvolgendo la Caritas. A Castelnuovo di Porto famiglie con bimbi accolte dagli abitanti. Critici con la linea di Salvini i magistrati, in diverse inaugurazioni dell’anno giudiziario: "La pietà è morta", hanno detto facendo appello a "tutelare i diritti dei migranti". E da Panama il papa: "Migranti non sono il male sociale".

ULTIMATUM LEADER EUROPEI E UE, ELEZIONI O RICONOSCIAMO GUAIDO'

LA RUSSIA ATTACCA: 'E' GOLPE USA'. MADURO, "LO SCONFIGGEREMO"

Convocare elezioni «eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaidó come presidente del Venezuela. E' l'ultimatum a Maduro di Macron, Sanchez e Merkel. Guaidó ha ringraziato i leader di Germania, Francia e Spagna per il loro «impegno nei confronti del popolo venezuelano». Anche l’Ue chiede che si voti, «o riconosceremo la nuova leadership». E' «Un tentativo di golpe degli Usa": accusa la Russia nel corso della riunione del consiglio di sicurezza dell’Onu. Maduro assicura: «Lo sconfiggeremo». Salvini d’accordo con l’Ue.

DI BATTISTA, PAPA' HA UN LAVORATORE IN NERO, IO SONO INCAZZATO

ANTICIPA LE IENE CHE L’HANNO SCOPERTO. MA ORA VADANO DAL CAV

In una diretta fb, Alessandro Di Battista "autodenuncia" d’aver scoperto che suo padre - contattato dalle Iene - ha ammesso d’avere nella sua ditta un lavoratore in nero. "Mi sono incazzato, in primis perché è una cosa profondamente sbagliata. Mi sono arrabbiato a morte, perché non si fa e perché a noi fanno le pulci su tutto. Specialmente ora che sto tornando a dare una mano al M5S, e sto portando avanti certi temi come il no alla Tav". "Le Iene fanno il loro mestiere - aggiunge -, non me la sono mai presa con loro, lo sapete. Sono andati dal papà di Di Maio e di Renzi, ora dal mio ed è una cosa giusta. Ora però vadano anche da Berlusconi, a chiedere dei finanziamenti effettuati su Cosa Nostra.

GILET GIALLI: SCONTRI ALLA BASTIGLIA, LA POLIZIA REAGISCE

L’ESTREMA DESTRA E I CASSEUR GUIDANO GLI SCONTRI

Violenti scontri sono in corso alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei di gilet gialli di oggi, undicesimo atto della protesta a Parigi. Persone vestite di nero, con il passamontagna, hanno preso d’assalto le strade attorno al quartiere, distruggendo barriere di cantieri e usandole come barricate. La polizia ha reagito a Parigi dopo l’attacco di un’avanguardia di manifestanti guidati - secondo quanto riferito da partecipanti al corteo dei gilet gialli - da elementi di estrema destra e casseur. Una squadra di agenti antisommossa, spalleggiata da pompieri e una gigantesca ruspa, sta sgomberando rapidamente le barricate.

SI TEMONO OLTRE 300 MORTI PER IL CROLLO DELLA DIGA IN BRASILE

NOVE LE VITTIME GIA' ACCERTATE, GLI ALTRI SONO DISPERSI

Può diventare una tragedia epocale il crollo della diga di Brumadinho in Brasile dove si temono che gli oltre dispersi siano morti. La multinazionale brasiliana Vale, proprietaria della diga ha annunciato oggi di non avere notizie di 413 dei suoi dipendenti. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro in un messaggio su twitter ha ammesso che "E' difficile trovarsi davanti a questo scenario e non essere commossi" e promette assistenza alle vittime, contenere i danni, accertare i fatti, garantire la giustizia e prevenire nuove tragedie.

ELICOTTERO CONTRO AEREO: IL BILANCIO FINALE E’ DI 7 MORTI

DECEDUTO IL SECONDO DISPERSO. ARRESTATO IL PILOTA FRANCESE

E' morto il secondo disperso dell’incidente aereo avvenuto ieri sotto il Rutor tra un ultraleggero da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. Il bilancio finale è di sette morti e due feriti gravi. La procura di Aosta ha disposto il fermo di Philippe Michel, di 64 anni, il pilota francese dell’aereo da turismo. Le ipotesi di reato sono disastro aereo colposo aggravato e omicidio colposo plurimo aggravato.

TROVATO MORTO JULEN, IL BIMBO CADUTO NEL POZZO A MALAGA

LO STRAZIO DEI GENITORI, AVEVANO PERSO ALTRO FIGLIO A 3 ANNI

Non ce l’ha fatta il piccolo Julen: i soccorritori l’hanno raggiunto all’1.25 della notte scorsa dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Totalan, vicino a Malaga, ma il bimbo era morto. Il padre del piccolo ha avuto un malore ed è stato soccorso. Avevano già perso l’altro figlio a 3 anni. Il corpo del bimbo era ad oltre 100 metri sotto terra. Decisi tre giorni di lutto.

TENNIS: AUSTRALIA OPEN, MUSETTI VINCE TITOLO JUNIOR

SOFIA GOGGIA TORNA ED E’ SUBITO PODIO, ORA I MONDIALI

Gli Australian Open si colorano d’azzurro. Sui veloci campi in cemento di Melbourne infatti il 16enne Lorenzo Musetti, giovane promessa del tennis mondiale, proveniente da Carrara, ha vinto gli Aus Open versione junior. Dopo l’infortunio di ottobre, Sofia Goggia è subito salita sul podio nel SuperG di Cdm a Garmisch, ottenendo un secondo posto.