"L'Italia via dall'Afghanistan entro l'anno". Scoppia un nuovo caso nel governo

L'Italia via dall’Afghanistan entro l’anno. La Difesa annuncia la fine di una missione lunga e sanguinosa per le Forze Armate: oltre 15 anni e 54 morti tra i soldati italiani. Ma la notizia coglie di sorpresa il ministro degli Esteri e la Lega. "Solo una valutazione della ministra Trenta", secondo fonti del Carroccio. "Lo apprendo ora", si limita a dire Moavero. Ma da Palazzo Baracchini fanno sapere che il ritiro è stato deciso con gli alleati e la Nato ed è collegato all’annuncio americano di un’intesa con i talebani che rappresenta una svolta per l’area.

CASO DICIOTTI, MONITO DELLA LEGA SUL PROCESSO A SALVINI

EMERGENZA SEA WATCH, SALE A BORDO UNA DELEGAZIONE DEL PD

"Processare Salvini è processare il governo". La Lega non usa mezzi termini nel monito sulla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania per il caso Diciotti. Intanto, resta l'allarme per l’emergenza Sea Watch, la nave della ong tedesca con 47 migranti a bordo da oltre 10 giorni davanti alle coste italiane. La Prefettura di Siracusa ha autorizzato a salire a bordo una delegazione del Pd dopo una ordinanza della Capitaneria di Porto che aveva vietato la navigazione per un raggio di mezzo miglio intorno alla nave.

DUBBI DEL COLLE SUL DL SEMPLIFICAZIONI, VIA 62 EMENDAMENTI

TESTO TROPPO ETEROGENEO. RESTANO TRIVELLE E IRES NO PROFIT

Il decreto Semplificazioni sarà asciugato per ragioni di inammissibilità, saltano 62 emendamenti, ne restano solo 23 tra quelli già approvati dalla maggioranza in commissione al Senato. Il Quirinale avrebbe avanzato perplessità sulla natura eterongenea delle norme. Resta confermato il taglio dell’Ires sul no profit, portata al 24% dalla legge di bilancio e ripristinata - almeno temporaneamente - al 12% nel passaggio parlamentare. Salta la stretta anti-Xylella. Confermate le trivelle. Protesta con lancio di fumogeni dei lavoratori Ncc davanti a Palazzo Madama.

DRAGHI, ITALIA CRESCE MENO, MA E’ PRESTO PER UNA MANOVRA

"OCCHIO AL DEBITO, SE E’ TROPPO ALTO DECIDONO I MERCATI"

"L'Italia cresce meno di prima e significativamente meno delle attese", ma 'è troppo presto per dire se servirà una manovra correttivà: lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue. Aggiungendo un monito: "Un Paese perde sovranità quando il debito è troppo alto", perché a quel punto "sono i mercati che decidono", e ogni decisione di policy "deve essere scrutinata dai mercati, cioè da persone che non votano e che sono fuori dal processo di controllo democratico".

PAPA, IL SESSO NON E? UN MOSTRO, EDUCAZIONE NELLE SCUOLE

"IL CELIBATO PER I PRETI NON SARA' OPZIONALE, NON LO FARO""

Sì all’educazione sessuale nelle scuole: "Sesso non è mostro". No invece al celibato facoltativo per i sacerdoti, "Io non lo farò". Papa Francesco ne parla con i giornalisti a bordo dell’aereo che lo riporta a Roma da Panama. "Nelle scuole bisogna dare un’educazione sessuale, il sesso è un dono di Dio per amare. Che poi alcuni lo usino per guadagnare soldi o sfruttare è un altro problema. Ma bisogna dare un’educazione sessuale oggettiva, senza colonizzazione ideologica".

VENEZUELA, GUAIDO' CHIAMA LA PIAZZA E RINGRAZIA I LEADER UE

LA SANITA' AL COLLASSO. L’EUROPA CHIEDE UN SEGNALE A CARACAS

Il leader dell’opposizione venezuelana autoproclamatosi presidente ad interim Juan Guaidó chiama la popolazione a due nuove mobilitazioni e ringrazia Macron, Merkel e Sanchez per le loro dichiarazioni in suo sostegno. Bruxelles: "Lo status quo non è sostenibile, ci aspettiamo un chiaro segnale dalle autorità". Nel paese intanto è emergenza sanitaria, con il tasso di mortalità infantile che schizza ai livelli degli anni '90. Il bilancio delle vittime è di 35 morti nell’ultima settimana.



"DAL 6 ALL’8 FEBBRAIO LA DEMOLIZIONE DEL PONTE MORANDI"

GIU' IL MONCONE OVEST, TUTTA LA CITTA' ASSISTERA' ALL’EVENTO

Ormai è questione di giorni: tra il 6 e l’8 febbraio arriverà la demolizione del moncone del viadotto Morandi di Genova, annuncia il sindaco di Genova, Marco Bucci, commissario per la ricostruzione, precisando che, per dei pezzi più piccoli, la demolizione è già iniziata, ma "quel giorno, penso che ci sarà tutta la città a vedere l’evento".

BIMBO UCCISO A CARDITO, "E' OMICIDIO VOLONTARIO"

SORELLINA IN OSPEDALE, "FERITE RACCAPRICCIANTI"

Omicidio volontario aggravato e tentato omicidio aggravato le accuse al 24enne fermato, compagno della madre del bimbo morto a Cardito (Napoli), e della sorellina, ricoverata nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per le presunte percosse subite. Il primario: raccapriccianti le ferite della sorella, volto tumefatto e sangue sul cuoio capelluto, ferite compatibili con l'ipotesi di percosse.