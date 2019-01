Governo diviso su Diciotti e Salvini: dilemma M5S

L'invito di Salvini, in una lettera al Corriere della Sera, a votare no alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti accende la polemica. Fonti del Viminale fanno filtrare che a bordo della nave della Guardia costiera con a bordo 177 persone soccorse lo scorso agosto, c'era la possibilità che ci fossero infiltrazioni terroristiche e/o criminali, 'anche se la ricostruzione del Tribunale dei Ministri non ne ha tenuto contò. Il vicepremier Luigi Di Maio questa sera vedrà i senatori pentastellati membri della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, alla luce del cambio di posizione assunto da Salvini in merito al voto di Palazzo Madama. E tenterà di convincerli alle ragioni dell’alleanza piuttosto che a quelle dell’ortodossia. Il Pd presenta intanto una nuova denuncia contro il leader della Lega per la vicenda Sea Watch. E la Ue avverte, 'lo sbarco è prioritariò.

BOTTA E RISPOSTA LEGA-5 STELLE SUI NUMERI DELLA TAV

M5S: NESSUNA IRREGOLARITA' DELLA TRENTA SULL'AFGHANISTAN

Botta e risposta Lega-M5S sui costi-benefici della Tav. Per Toninelli, 'i conti di Salvini non corrispondono, e quando avremo l’analisi decideremo nel rispetto del contrattò. Il ministro aggiunge di essersi 'rotto le scatolè di sentirsi dire che lui e il M5s bloccano i cantieri. Immediata la replica del sottosegretario leghista Garavaglia: 'I numeri in favore della Tav sono per noi incontrovertibilì. 'Nessuna irregolarità nell’operato della ministra che ha solo dato seguito a un orientamento che si adegua al mutamento degli scenari politico-militari e che comunque non mette in dubbio il nostro impegno internazionalè. Così in una nota i parlamentari M5s nelle commissioni Esteri sull'Afghanistan.

PENSIONI A QUOTA 100 AL VIA, SI COMINCIA CON LE DOMANDE

DA TASSA BONTA' A RIGOPIANO, SENATO VERSO L'OK AL DL SEMPLIFICAZIONI

L'Inps ha pubblicato oggi un messaggio (in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa) sul decreto che prevede l’anticipo della pensione con la cosiddetta Quota 100 e la presentazione delle domande. Da oggi è possibile presentare la domanda. In dirittura d’arrivo il dl semplificazioni. Cancellata la 'tassa sulla bonta». Ripristinato il taglio al 12% dell’Ires sul no profit, che la legge di Bilancio aveva portato al 24%. Stanziati 10 milioni di euro in favore dei familiari delle vittime del 'disastro di Rigopianò e dei superstiti che hanno subito 'lesioni gravi o gravissimè.

TRIA: BANCHE SOLIDE, SPERIAMO DI NON ENTRARE IN RECESSIONE

OK DI DRAGHI SU DEBITO, NON VUOL DIRE CHE L'ITALIA CORRA RISCHI

'La situazione patrimoniale delle nostre banche è solida e la discesa dello spread rafforzerà questa situazione. Certo, la situazione delle banche risente anche dell’economia reale, speriamo di non entrare in una recessionè: lo afferma il ministro dell’Economia Giovanni Tria. 'Sono d’accordo con Mario Draghi che molto debito pubblico diminuisce la sovranità di un Paese perchè si chiedono prestiti all’estero. Questo non significa che attualmente l’Italia corra dei rischi, siamo determinati a ridurre il debitò, ha aggiunto Tria a Washington.

VENEZUELA, MOSCA ACCUSA WASHINGTON DI VOLERE IL GOLPE

"SOSTENIAMO MADURO". GAFFE DI BOLTON SULLE TRUPPE USA IN COLOMBIA

Attacco frontale da Mosca con il ministro degli Esteri Lavrov che accusa Washington di volere con i suoi alleati il golpe in favore di Guaidò contro il 'governo legittimo di Madurò, per sostenere il quale la Russia farà 'tutto il possibilè. Russia e Cina: 'Illegittime le sanzioni americane a Madurò. La Procura venezuelana chiede che Guaidò non lasci il Paese. E intanto c'è imbarazzo per la gaffe di John Bolton, il consigliere alla sicurezza nazionale di Trump: '5.000 truppe in Colombià, si legge in un appunto immortalato da una foto.

BREXIT: MAY, IL NUOVO VOTO SUL PIANO B ENTRO IL 13 FEBBRAIO

PREMIER SI IMPEGNA A CERCARE DI NEGOZIARE MODIFICHE CON L’UE

Si terrà entro il 13 febbraio il nuovo voto cruciale di Westminster sul piano B per la Brexit che Theresa May si è impegnata oggi a cercare di negoziare con l’Ue, con l’obiettivo di ottenere una modifica per allontanare il contestato backstop sulla questione del confine irlandese. Lo ha detto la stessa premier ai Comuni, precisando di voler tornare in aula anche se il negoziato con Bruxelles dovesse fallire entro il 13.

BIMBO UCCISO: "SONO STATO IO, MA GLI VOLEVO BENE"

LA CONFESSIONE CHOC DEL COMPAGNO DELLA MAMMA

Avevano rotto giocando la sponda del lettino appena comprato. Sarebbe stata questa la motivazione che ha portato il 24enne di Cardito fermato per omicidio volontario e tentativo di omicidio, a picchiare fino a uccidere il bimbo di 7 anni figlio della compagna, e a ferire la sorellina di 8. Questa la confessione dell’uomo dopo un lungo interrogatorio. 'Avevamo fatto sacrifici per comprarlò. L’uomo avrebbe rotto la scopa per rabbia ma non l'avrebbe usata contro i bambini.

INAIL: PIU' INFORTUNI SUL LAVORO NEL 2018, 1.133 MORTALI

DENUNCE IN AUMENTO, ANCHE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI

In aumento le denunce di infortuni e morti sul lavoro nel 2018 presentate all’Inail. Le denunce di infortunio tra gennaio e dicembre sono state 641.261 (+0,9% rispetto al 2017, quando erano state 635.433); di queste, 1.133 con esito mortale (+10,1%, ossia 104 in più rispetto alle 1.029 del 2017).