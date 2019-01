Allarme Pil, Conte prevede un'ulteriore contrazione

Allarme crescita per l’Italia. 'Mi aspetto un’ulteriore contrazionè, dice Conte alla vigilia dei dati definitivi del 2018. 'Nei primi mesi del 2019 stenteremo, poi il riscattò, dice. Per l’Ufficio parlamentare di bilancio, aumentano i 'fattori di rischio, anche nel brevè. Intanto, è corsa alla pensione con quota 100: quasi 5mila domande arrivate all’Inps e code negli uffici per informazioni. Sul reddito di cittadinanza agli stranieri, dubbi di costituzionalità dei tecnici di Camera e Senato.

SI SBLOCCA IL CASO SEA WATCH, LO SBARCO A CATANIA

DICIOTTI, LA GIUNTA SENTIRA' SALVINI ENTRO 7 GIORNI

Si sblocca il caso Sea Watch. A breve lo sbarco a Catania. I 47 migranti saranno accolti dall’Italia e da altri sei Paesi europei. Sul comportamento di Salvini nella vicenda Diciotti, intanto, prima riunione della Giunta del Senato. Il ministro sarà sentito entro 7 giorni e resta l’unico 'interlocutorè, anche se Conte, Di Maio e Toninelli hanno annunciato una memoria in cui si assumono la responsabilità collegiale delle decisioni. 'Nessun pericolo per il governo, confido nel voto dell’intero Senatò, dice il leader della Lega.

L’UE GELA LA MAY, L’ACCORDO SULLA BREXIT NON E’ NEGOZIABILE

JUNCKER: NO DEAL PIU' VICINO DOPO IL VOTO DI IERI A LONDRA

La Commissione Ue gela Londra sulla Brexit. 'Il dibattito e il voto ai Comuni non cambia che l’accordo di divorzio non sarà rinegoziato. Resta il solo e il migliore possibile, lo abbiamo detto a novembre, ribadito in dicembre e poi a gennaiò. Così il presidente Juncker al Parlamento europeo. Il voto, aggiunge, 'ha acuito il rischio di un’uscita non ordinata e dobbiamo prepararci per tutti gli scenari, anche i peggiorì come il no deal.

GUAIDO' RESPINGE IL DIALOGO DI MADURO, VENEZUELANI IN PIAZZA

TRUMP CHIAMA IL LEADER DELL’OPPOSIZIONE. L’ITALIA E’ CON L’UE

Guaidò respinge il dialogo offerto da Maduro. Il presidente del Parlamento che ha assunto i poteri dell’esecutivo ha chiamato i venezuelani in piazza in tutto il Paese per chiedere 'la fine dell’usurpazionè, un 'governo di transizionè e 'elezioni liberè. Trump ha confermato al telefono il suo sostegno al capo del Parlamento venezuelano. 'L'Italia si riconosce pienamente nella dichiarazione dell’Ue per elezioni libere, democratiche e trasparentì, dice al Senato il ministro degli Esteri Moavero.

PONTE MORANDI, 10 NUOVI INDAGATI. ALTRI 5 VIADOTTI A RISCHIO

LE ACCUSE SONO DI FALSO SUI CONTROLLI PER LE ALTRE STRUTTURE

Ci sono dieci nuovi indagati nell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Sono tecnici e dirigenti di Aspi e Spea. L’accusa è di falso in procedimento connesso ai controlli sugli altri cinque viadotti in stato critico tra cui il Paolillo in Puglia e Pecetti e Sei Luci a Genova. Nuovo blitz della Guardia di Finanza per acquisire documenti nelle sedi di Autotrade e Spea e negli uffici dell’Ufficio tecnico sicurezza autostrade, a Genova, Milano, Bologna, Firenze e Bari. 'Non ci sono rischi per la sicurezza dei cinque viadottì, dice l’Aspi.

BIMBO UCCISO A CARDITO, "COLPITI CON CALCI, PUGNI E SCOPA"

"HO PERSO LA TESTA". CONVALIDATO IL FERMO PER OMICIDIO AGGRAVATO

'Ho colpito i bambini con calci e pugni ed anche con il manico della scopa. Ho perso la testa, sono distruttò. Davanti al gip del Tribunale di Napoli Nord, il 24enne Tony Sessoubti Badre in carcere a Poggioreale per l’omicidio del figlio di 7 anni della compagna e il tentato omicidio della figlia di 8, ammette la propria piena responsabilità chiarendo anche alcuni dettagli ancora controversi: 'ho perso la testa, la madre ha cercato di fermarmì. Il gip convalida il fermo, omicidio aggravato.