L'Italia è in recessione. Di Maio: "Colpa dei governi passati"

L'economia italiana nel quarto trimestre 2018 ha registrato una contrazione dello 0,2%. E’ il secondo trimestre consecutivo di calo. L’Italia è così entrata in recessione tecnica, peggiore risultato da 5 anni. Lascerà, secondo l’Istat, un’eredità negativa sull'economia del 2019 ma il premier Conte dice "è un fattore transitorio" e le Ue non ci chiederà una manovra-bis. I dati sul Pil 2non stanno intaccando il recupero di fiducia dei mercati finanziari nel debito italianO", dice il ministro dell’Economia Giovanni Tria. Boccia chiede di reagire perché "a gennaio avremo un rallentamento superiorE". Preoccupati i sindacati. Furlan (Cisl):"Rischi per occupazione". Opposizioni all’attacco: governo riferisca alla Camera.

LA SEA WATCH ATTRACCA A CATANIA. SALVINI, IRREGOLARITA'

PERMESSO UMANITARIO ANNULLATO, SI SUICIDA A TORTONA 25ENNE

Abbraccio fra i 47 migranti a bordo all’arrivo della Sea Watch nel porto di Catania. "Siamo contenti che il calvario sia finito per i nostri ospiti - dice la Ong - l’Europa li accolga e permetta loro di vivere come meritano". Partono accertamenti sulla nave, indagini di routine. Equipaggio e comandante sentiti a bordo. Salvini,risultano irregolarità. Un’associazione presenta un esposto contro il ministro dell’Interno il quale si dice al lavoro per sigillare le acque dell’Italia alle Ong. Tortona: permesso di soggiorno umanitario annullato, 25enne nigeriano suicida sotto un treno.



DICIOTTI: SALVINI, PROCESSO SAREBBE UN’INVASIONE DI CAMPO

IL PREMIER, PARLARE DI IMMUNITA' DEL VICEPREMIER E’ UN FALSO

La giunta per le immunità sentirà Salvini entro 7 giorni. Conte, parlare di immunità Salvini è un falso, è strafalcione giuridico, il quesito è se agì o no per l’interesse dello Stato. Salvini al M5S: chi legge le carte avrà le idee chiare, ognuno voti secondo coscienza, atto politico che rifarei, il processo sarebbe invasione di campo.

VENEZUELA: DI STEFANO, L’ITALIA NON RICONOSCE GUAIDO'

PER L’EUROPARLAMENTO PERO' E’ IL PRESIDENTE LEGITTIMO

Di Stefano (M5S): "l’Italia non riconosce Juan Guaidó perché siamo totalmente contrari al fatto che un Paese o un insieme di Paesi terzi possano determinare le politiche interne di un altro Paese". Intanto via libera dalla miniplenaria del Parlamento Ue alla risoluzione che riconosce Guaidó come presidente legittimo ad interim del Venezuela. Gli eurodeputati esortano l’Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e gli Stati membri a fare altrettanto fino a nuove elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili per ripristinare la democrazia. Lega-M5S si sono astenuti al voto dell’Eurocamera. Il leader dell’opposizione cerca l’appoggio dei militari con cui ha incontri segreti. "A Maduro resta poco tempo per continuare ad usurpare", afferma.

USA: ONDATA RECORD DI GELO POLARE, ALMENO DIECI I MORTI

IN ITALIA UNITA'CRISI PROTEZIONE CIVILE PER NEVICATE AL NORD

Sono almeno dieci le vittime del maltempo negli Stati Uniti dove le regioni del Midwest e della costa orientale sono nella morsa del gelo con temperature che hanno raggiunto quasi i 40 gradi sotto lo zero in città come Chicago e Minneapolis dove l’ordine delle autorità è di restare a casa. A New York e Washington la colonnina del mercurio in mattinata segna i 14 gradi sotto lo zero. Ad aumentare la percezione del freddo i venti e le correnti del vortice polare. Tantissimi i disagi per i trasporti e negli aeroporti. Maltempo anche in Italia. Unità di crisi Protezione Civile per nevicate al nord. Allerta arancione in E-R per piogge e vento.

CLOCHARD CARBONIZZATO, IL GIUDICE NON CONDANNA I RESPONSABILI

L’UOMO ERA STATO UCCISO A VERONA SENZA MOTIVO

Sentenza sospesa e messa alla prova per il 17enne unico imputato per l’omicidio di Ahmed Fdil, il senzatetto marocchino di 64 anni morto carbonizzato la sera del 13 dicembre 2017 a Santa Maria di Zevio (Verona) all’interno dell’auto che l’uomo aveva trasformato nella sua abitazione. Oggi al tribunale dei Minori di Mestre il giudice Maria Teresa Rossi ha emesso l’ordinanza che dispone l’affidamento in prova per il giovane, sospendendo il processo per tre anni.

G.GRILLO, TAGLI SANITA'? DEVONO PASSARE SUL MIO CADAVERE

DA INIZIO STAGIONE 39 MORTI DI INFLUENZA, 191 CASI GRAVI

"Per fare tagli alla spesa sanitaria devono passare sul mio cadavere. Sarebbe folle". Lo ha detto il ministro della Salute Grillo, in merito all’allarme lanciato dall’Ufficio parlamentare di bilancio secondo cui si rischiano tagli per disinnescare le clausole Iva. Salgono a 39 le persone decedute da ottobre ad oggi a causa dell’influenza, mentre 191 sono state quelle ricoverate in terapia intensiva tra cui 4 donne in gravidanza. Lo riporta FluNews-Italia, il bollettino dell’Iss.

SIRIA, SEIMILA CONDANNE A MORTE IN 4 ANNI DI DOMINIO ISIS

3.691 ERANO CIVILI, FRA CUI 128 MINORI-BAMBINI E 180 DONNE

Più di seimila condanne a morte, per impiccagione, decapitazione e defenestrazione per mano dello Stato islamico in Siria in quattro anni e mezzo di dominio di ampi territori del paese in guerra: lo riferisce l’Osservatorio nazionale diritti umani in Siria, che ha documentato 6.209 esecuzioni di civili, miliziani rivali, soldati governativi in 55 mesi. 3.691 erano civili: fra loro 128 minori tra cui bambini, e 180 donne.