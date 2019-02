Salvini al cantiere Tav: "Andiamo avanti". Scontro con i 5 Stelle

Nuova tensione nella maggioranza sulla questione Tav. Il vicepremier Salvini a Chiomonte visita il cantiere dell’opera e sottolinea: «Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti». Ma gli M5s non ci stanno: «Salvini provoca, bisogna fermare i cantieri e comunicare alla Francia che non si farà», dicono da Torino. «Il progetto deve andare avanti fino in fondo», puntualizza intanto la ministra francese dei Trasporti, Elisabeth Borne. Proteste da attivisti No Tav.

ALLARME PIL. CONTE: IL 2019 SARA' BELLISSIMO, RIPRESA INCREDIBILE

I TIMORI DI CONFINDUSTRIA. SPUNTA SAVONA PER LA CONSOB

«Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019». Così il premier Conte in un’intervista a «Povera Patria» su Raidue, commentando i dati sull'economia. Anche il ministro dell’Economia rassicura: «Ci sono tutte le condizioni per la ripresa» e «tendo a escludere la necessità di una manovra correttiva». Il Centro studi di Confindustria però vede nero e sostiene che l’Italia «perde colpi ipotecando il 2019» e «la probabilità di una crescita annua poco sopra lo zero è alta».Lo spread schizza sopra 260 punti per chiudere a 258. Intanto spunta l’ipotesi di Paolo Savona per la Consob. Il suo nome circola insistentemente in queste ore nei palazzi romani.

VENEZUELA: ITALIA UNICO DEI 28 A BLOCCARE LA PROPOSTA DELL’UE

E GUAIDO' AVVERTE: NIENTE DIALOGO PER SALVARE MADURO

L'Italia è stato l’unico Paese dei 28 a bloccare una proposta di compromesso Ue sul Venezuela con cui si accettava il ruolo di Guaidò come presidente ad interim fino a nuove elezioni. Appello di Tajani: «L'Italia mostri coesione con l’Ue». Intanto Guaidò chiude a qualsiasi negoziato con Maduro «per mantenere al potere - attacca - chi viola i diritti umani» e denuncia l’uccisione di 70 giovani da parte dalle forze speciali di polizia. Il governo italiano «ribadisce la necessità di indire quanto prima nuove elezioni presidenziali» e chiede di «non alimentare divisioni».

GLI USA ESCONO DAL TRATTATO CON LA RUSSIA SULLE ARMI NUCLEARI

POMPEO: VIOLATO PER ANNI. PRONTI A NUOVA INTESA ENTRO 6 MESI

Il segretario di Stato Usa Pompeo annuncia il ritiro degli Usa dal trattato Inf sulle armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov e che pose fine alla Guerra Fredda. «La Russia - ha detto Pompeo motivando la scelta - lo ha violato per anni». «Siamo pronti e disponibili a un nuovo accordo», ha aggiunto ricordando che ci vorranno sei mesi perchè il ritiro entri in vigore. La Nato chiede alla Russia di uniformarsi al trattato con la «distruzione verificabile di tutti i suoi sistemi missilistici 9M729». Intanto Trump e il leader nordcoreano Kim Jong, secondo quanto riferito dalla Cnn, terranno un secondo summit in Vietnam.

"NO AI RACCOMANDATI", M5S BOCCIA LA MAGLIE PER STRISCIA RAI1

RICORDANO L’INTERVISTA NELLA QUALE AMMISE UN AIUTO DA CRAXI

'No ai raccomandati in Raì. Lo sottolineano fonti parlamentari del M5S bocciando il profilo di Maria Giovanna Maglie, come conduttrice della striscia quotidiana dopo il Tg1. Nel 1991, ricordano, la Maglie in una intervista diceva: 'Credo che Craxi mi abbia, diciamo così, dato una mano per entrare in Raì. Maglie, insistono M5s, non è un profilo 'adeguatò per il servizio pubblico dove 'serve meritocrazià. La replica della giornalista: 'E' una polemica politica. Non c'entro io. Ma se verrò insultata mi rivarrò nelle sedi opportunè.

NUOVO CASO DI USO DEL TERMINE "RAZZA" IN UN REFERTO IN VENETO

LA SEGNALAZIONE IN GIUNTA DI DUE CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

Una nuova segnalazione in Veneto dell’indicazione della 'razzà di un paziente in un referto sanitario. La denuncia è dei consiglieri regionali Ruzzante (Leu) e Bartelle (Misto). «E' di aprile - ricordano - il voto che dispone l’eliminazione della dicitura 'razzà dai referti, termine che non ha valenza medico-scientifica». Nei giorni scorsi il caso di un modulo della neuropsichiatria infantile di Favaro Veneto che chiedeva la 'razza-etnià di un minore.