Di Battista: "Salvini vuole la Tav? Torni con Berlusconi"

'Salvini non rompa. Se vuole la Tav se ne torni con Berlusconì. 'Finchè il M5s è al governo la Torino-Lione non ha futuro. La vogliono le peggiori lobby'. Il combinato disposto delle parole di Di Battista e Di Maio, in campagna elettorale insieme in Abruzzo sono una sfida che il leader della Lega per ora non raccoglie. 'Troveremo un accortdo anche sulla Tav', risponde. Mentre lo scontro si sposta anche alla nomina del presidente della Consob. Dai 5S arriva un no a Savoina, idea di Palazzo Chigi. 'Il candidato di un coraggioso governo del cambiamento è uno solo: Minennà, twitta il presidente dell’Antimafia Morra. Replica Salvini: 'Minenna o Savona mi vanno bene, basta fare velocè.

VISCO AL GOVERNO: I RISCHI SUL PIL DA DEBOLEZZE ITALIANE

SU DOMANDA INTERNA E SPREAD HA PESATO LO SCONTRO CON L’UE

Critiche al governo dal numero uno di Bankitalia Visco, secondo il quale i rischi sul Pil 2019 sono in parte di origine estera, ma riflettono fortemente del debolezze del nostro paese. E lo scontro con Bruxelles sulla manovra ha pesato sulla domanda interna e sullo spread. Secondo Bankitalia restano le incertezze sulla politica di bilancio, mentre ancora è da definire il futuro delle clausole di salvaguardia. Il mondo rallenta, nota Visco, ma senza le riforme questa condizione potrebbe trasformarsi in qualcosa di peggio, con un ristagno o un calo.

CAOS NEVE IN ALTO ADIGE, INCUBO PER GLI AUTOMOBILISTI IN A22

TIR DI TRAVERSO AL VALICO. LA SOCIETA': NON RISPETTANO LE REGOLE

Caos neve in Alto Adige, incubo in autostrada per migliaia di automobilisti costretti anche 12 ore in coda sulla A22. L'autostrada è stata chiusa nella notte in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per tir bloccati. 'Siamo bloccati da ieri sera, non abbiamo nè cibo nè acquà, dicono. Valanghe al Brennero, dove l’A22 era già chiusa e anche in Val Sarentino e in Valdurna. Le Fs hanno attivato la stato di emergenza grave. La società dell’Autobrennero se la prende con il mancato rispetto degli obblighi di pneumatici invernali o catene da neve da parte dei tir.

MAREA DI VENEZUELANI CONTRO MADURO, PER LUI PRONTO UN AEREO

UN GENERALE VA CON L’OPPOSIZIONE. GUAIDO': VINCE LA SPERANZA

Centinaia di migliaia di venezuelani in piazza contro Maduro. E' la risposta alla chiamata dell’opposizione. 'Sta vincendo la speranza di cambiare il Paesè, dice il presidente del Parlamento che ha assunto i poteri dell’esecutivo. Un generale dell’aviazione è passato dalla parte dell’opposizione: 'Maduro ha un aereo sempre pronto per scappare. E’ ora che se ne vadà, ha detto, aggiungendo che ìil 90% delle forze armate non sta con Maduro, ma con il popolò. Lettera-appello degli italovenezuelani a Mattarella: 'L'Italia dalla parte sbagliatà.

L’EX PORTAVOCE DELLA APPENDINO LICENZIATO DALLA CASTELLI

INCHIESTA A TORINO PER ESTORSIONE. SI DIFENDE, EQUIVOCO

La viceministra dell’Economia Castelli interrompe la collaborazione con Luca Pasquaretta, ex portavoce della sindaca di Torino dopo l’indagine aperta dalla Procura per estorsione ai danni proprio della Appendino. 'Non l’ho mai ricattata. E’ tutto un equivoco che chiarirò nelle sedi opportunè, si difende Pasquaretta. L’inchiesta riguarderebbe tra l’altro un 'incarico di consulenza per l’ufficio comunicazione istituzionalè affidato, a Matera, dal Consorzio di bonifica della Basilicata. ---.



ALTA TENSIONE AI FUNERALI DEL BIMBO UCCISO A CARDITO

PARENTI DEL PADRE SEPARATO INVEISCONO CONTRO LA MADRE

Funerali a Cardito, nel Napoletano, del bimbo di 7 anni ucciso domenica dal convivente della madre. Alta tensione all’ingresso in chiesa del feretro. I parenti del papà del piccolo, da anni separato, hanno inveito contro la donna, ma sono stati bloccati e invitati a uscire dalle forze dell’ordine. Nella chiesa di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine, padre e madre del piccolo, seduti in file diverse, non si sono degnati di uno sguardo. 'Il dolore ci toglie il respiro. Ora serve un silenzio che possa oltrepassare il frastuono attorno alla morte di Giuseppè, ha detto l’arcivescovo di Pompei.

SCONTRI CON I GILET GIALLI A PARIGI, CARICHE DELLA POLIZIA

DODICESIMA MANIFESTAZIONE, TENSIONE A PLACE DE LA REPUBLIQUE

Tensione e scontri a Parigi fra gilet gialli e Polizia, nel dodicesimo sabato di protesta. Disordini a Place del Rapublique, dove gruppi di casseur hanno rifiutato l’ordine di disperdersi e gli agenti hanno lanciato delle cariche per far allontanare tutti dalla piazza, dove è stato danneggiato l’arredo urbano, le pensiline, un’edicola. Alcuni monopattino elettrici e un cassonetto sono stati dati alle fiamme.