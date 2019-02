Resa dei conti sulla Tav: botta e risposta Di Maio-Salvini

Resa dei conti nel governo sulla Tav. Dopo lo stop di Salvini ai 5Stelle, da Di Maio arriva un aut aut alla Lega: 'Finchè saremo noi al governo, la Tav non si fa. Il ridimensionamento dell’opera è una supercazzolà, 'sconsiglio di spingere su cose su cui non siamo d’accordo per creare tensionì. 'Io non faccio saltare il governo. Ma le cose bisogna farle, non bloccarlè, replica Salvini. Un botta e risposta che incrocia anche il voto in Giunta sul caso Diciotti: 'Non servono aiutini. Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello. In Senato ognuno sarà libero di votare come credè, dice Salvini. 'Noi mai stati per l'immunità, ma stavolta leggeremo le cartè, replica Di Maio.

CAOS SULLA A22. TONINELLI: LA GESTIONE TUTTA ALLO STATO

SCOPPIA UN NUOVO CASO. IN GIOCO DIVIDENDI E EXTRAPROFITTI

Dopo i disagi sulla A22 del Brennero, il ministro Toninelli annuncia 'un’ispezionè per verificare che il concessionario abbia garantito 'adeguatamentè la sicurezza e il 'ritorno a una gestione totalmente pubblica e più convenientè, 'basta con la grande mangiatoià. 'Un’altra gaffè, per Michaela Bianfofiore, di Fi: 'La società è già partecipata all’81% da enti pubblicì. 'Idea del 2014', dice il presidente della Provincia di Bolzano Kompatscher. 'Accordo del 2016', per il presidente della società Olivieri. In gioco c'è la riduzione delle tariffe e la limitazione di extraprofitti e dividendi.

SPARI DAVANTI AL PUB A ROMA, GRAVE UNA PROMESSA DEL NUOTO

UNO SCAMBIO DI PERSONA, IDENTIFICATO UNO DEI DUE AGGRESSORI

Gli hanno sparato pensando fosse un altro. Ora rischia la vita Manuel Mateo Bortuzzo, 19enne di Treviso, promessa del nuoto. E' stato ferito la scorsa notte davanti a un pub all’Axa, quartiere a sud di Roma. Due operazioni, all’ospedale San Camillo, per bloccare l’emorragia toracica e rimuovere il proiettile dall’undicesima vertebra. La prognosi è riservata, solo tra 48 ore si potranno stabilire eventuali danni per la mobilità. Manuel si allena al Polo della federazione con gli azzurri Paltrinieri e Detti. 'E' un bravo ragazzo, si è messo in gioco, ma ora lo sport non contà, dice l’allenatore della Nazionale. E' caccia ai 2 aggressori in scooter, uno è stato identificato.

MADURO E TRUMP EVOCANO LA GUERRA, L’UE TENTA IL DIALOGO

CON GUAIDO' ANCHE UN AMBASCIATORE, IL PRIMO AD ANDARSENE

Trump non esclude l’opzione militare, Maduro evoca le armi contro il presidente Usa. In Venezuela si rischia l’escalation mentre scade l’ultimatum delle quattro capitali europee (Parigi, Londra, Berlino e Madrid), che hanno chiesto di indire elezioni subito, altrimenti sono pronte a riconoscere a Guaidò il potere esecutivo. Intanto, dopo il generale, anche il primo diplomatico, l’ambasciatore in Iraq Jonathan Velasco lascia Maduro e indica Guaidò quale legittimo presidente. 'L'Assemblea nazionale è l’unico potere della Repubblica che ha etica, legittimità e legalita», dice Velasco in un video.

REDDITO DI CITTADINANZA, VIA IL VELO SULLA CARD E IL SITO

GIALLA E SENZA NOME, COME UNA POSTE PAY, DOMANDE DAL 6 MARZO

Il governo domani toglie il velo alla card e al sito per il reddito di cittadinanza, la misura bandiera del M5s inserita nel decretone con quota 100 per andare in pensione. Una carta gialla, simile alla Poste Pay, senza nome. 'La prima di milioni di card elettroniche che erogheranno il reddito e permetteranno all’economia di crescere perchè i soldi saranno spesi presso i commercianti e le imprese di tutto il Paesè, dice Di Maio. Le domande dal 6 marzo.

DI BATTISTA ALLA RAI, GIU' GLI STIPENDI DI FAZIO E VESPA

TAGLI ANCHE PER I PARLAMENTARI E I CONSIGLIERI REGIONALI

E' ora di tagliare gli stipendi dei giornalisti conduttori Rai, di parlamentari e consigli regionali. In un post, Di Battista scrive che 'è il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo. Fazio e Vespa sono giornalisti e guadagnino come lorò. Inoltre, l’esponente M5s chiede la riduzione di 3.500 euro al mese degli stipendi dei parlamentari e dei consiglieri regionali; l’abolizione delle doppie indennità e del tfr ai parlamentari che devono essere 'oltre 300 in menò.

PRIMARIE DEL PD, PARTE LA CORSA. OBIETTIVO UN MILIONE DI VOTI

PRIMO CONFRONTO ZINGARETTI-MARTINA-GIACHETTI ALLA CONVENZIONE

Parte la corsa per le primarie del Pd del 3 marzo. Alla Convenzione nazionale primo confronto tra i tre candidati. 'Niente abiure, no a un partito costruoito sugli anti. Nessuna alleanza con M5s', dice Zingaretti. Martina lancia la mozione di sfiducia a Salvini. Giachetti chiede un confronto in tv con gli altri due candidati.