Reddito di cittadinanza: Di Maio presenta la card. Domande dal 6 marzo

Di Maio presenta la card numero 1 del reddito di cittadinanza. "Lo Stato torna amico dei cittadini", dice. "Una misura di equità sociale", per Conte. Domande sul portale dal 6 al 31 marzo. Platea di 1,2 milioni di famiglie, 2,4 milioni di persone. Tridico: "Sono di più". Secondo l’Istat, un quarto dei beneficiari saranno casalinghe. Confindustria dice no: "L'assegno è alto e scoraggia il lavoro". Critica anche la Corte dei Conti. Dall’audizione del presidente dell’Inps Boeri sul decretone, i dati su quota 100. 18mila le domande arrivate fino ad oggi per la pensione anticipata: un terzo da dipendenti pubblici, il 40% dal Sud. Per Boeri, "Il grosso di quota 100 graverà sulle generazioni future", perché la riforma "aumenterà" il debito implicito di 38 miliardi.

"FONDI A RISCHIO", SCONTRO UE-ITALIA SULLA TAV

TENSIONE NEL GOVERNO. SALVINI, "BASTA INSULTI"

Scontro Ue-Italia sulla Tav. "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all’Italia i contributi già versati" e "se i fondi non sono impiegati, c'è il rischio che siano allocati ad altri progetti europei", ha ricordato un portavoce della Commissione. Inoltre, "l'analisi costi-benefici era già stata presentata nel 2015". Dura replica di Toninelli: "L'analisi costi-benefici è stata decisa da un governo sovrano. L'Ue stia tranquilla, presto avrà tutta la documentazione". Nel governo sale la tensione tra Lega e M5S. "Basta insulti o le cose si complicano", avverte Salvini."Consob? Savona benissimo", aggiunge. Si tratta anche sull'Inps.

L’EUROPA RICONOSCE GUAIDO', MATTARELLA RICHIAMA L’ITALIA

ROMA NON SI SCHIERA. MADURO SCRIVE AL PAPA PER IL DIALOGO

Diciotto Paesi Ue su 28 riconoscono Juan Guaidó come presidente ad interim del Venezuela. Ma l’Italia non si schiera e blocca ancora la dichiarazione congiunta dell’Unione. Al governo arriva il richiamo di Mattarella: "Non ci può essere incertezza né esitazione nella scelta tra la volontà popolare e la richiesta di autentica democrazia da un lato e dall’altro la violenza della forza". "Non stiamo facendo una bella figura", dice Salvini. Maduro intanto si appella al Papa per il dialogo e Mosca gli Usa per l’ipotesi di azione militare.

IL PAPA NEGLI EMIRATI, PROFANA DIO USARLO PER L’ODIO

"NON ESISTE VIOLENZA CHE SIA GIUSTIFICATA DALLA FEDE"

"Nel nome di Dio Creatore, va senza esitazione condannata ogni forma di violenza, perché è una grave profanazione del nome di Dio utilizzarlo per giustificare l’odio e la violenza contro il fratello. Non esiste violenza che possa essere religiosamente giustificatA", ha detto il Papa nell’incontro interreligioso sulla Fratellanza umana ad Abu Dhabi. Alla fine Francesco ha firmato, insieme al grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, un documento congiunto sulla "Fratellanza umana, per la pace mondiale e la convivenza comuna".

"MANUEL NON MUOVE LE GAMBE", BRACCATI GLI AGGRESSORI

LA RABBIA DEL PADRE, "A TREVISO NON SAREBBE SUCCESSO"

Manuel Mateo Bortuzzo, il 19enne talento del nuoto ferito ieri a Roma per un tragico scambio di persona, è cosciente ma per ora non muove le gambe. L’inchiesta sulla sparatoria sotto il pub dell’Axa va avanti e la polizia sta stringendo il cerchio sugli aggressori. "Adoro Roma, ma qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un panino. A Treviso non sarebbe successo", dice il padre del ragazzo arrivato nella Capitale inseguendo il sogno del nuoto. 'Chi sa ora deve parlarè, il suo invito.

SPERONA L’AUTO DELL’EX E LE DA' FUOCO, LEI L’AVEVA DENUNCIATO

L’AGGRESSIONE IN UN PARCHEGGIO A VERCELLI, LA DONNA E’ GRAVE

Un uomo di cinquant'anni ha speronato l’auto sulla quale viaggiava una sua ex, poi ha picchiato la donna, l’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. La vittima, di quarant'anni, è ricoverata in gravi condizioni con ustioni sul 45% del corpo. L'uomo è stato arrestato.

BAGLIONI, SANREMO NON SARA' UN FESTIVAL POLITICO

DE SANTIS ESCLUDE CHE CI SIA CONFLITTO D’INTERESSI

"Non sarà un festival politico", ma "si baserà sulle canzoni". Acqua sul fuoco delle polemiche: è il leitmotiv della vigilia a Sanremo. Baglioni assicura che "nella parte dell’intrattenimento vincerà la leggerezza", la direttrice di Rai1 Teresa De Santis esclude ogni conflitto di interessi che infici la qualità.

SALVATO IL CUORE DI SAMMY, IL RAGAZZO VECCHIO TROPPO PRESTO

SOFFRE DI UNA RARA MALATTIA. A ROMA PRIMO INTERVENTO AL MONDO

E' stato realizzato all’ospedale San Camillo di Roma il primo intervento al mondo al cuore di un paziente affetto da progeria, una rarissima sindrome che causa invecchiamento molto precoce. Il paziente, Sammy Basso, che grazie all’associazione che ha fondato ha fatto conoscere al mondo questa malattia, è stato operato una settimana fa e sarà dimesso domani in condizioni "eccellenti", dicono i medici.