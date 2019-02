Consob, Savona presidente: insorgono le opposizioni

Intesa nella maggioranza sulla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, ratificata dal Cdm. Il premier Conte prenderà l’interim degli Affari europei. Il Pd accusa: «E' incompatibile e in conflitto con le leggi Madia e Frattini». Ma Salvini lo difende: «E' una garanzia». Proseguono intanto le audizioni sul decretone in commissione Lavoro. Allarme dei sindacati sul reddito: si rischia una guerra fra poveri. Per la Caritas possibili diseguaglianze. L’ufficio parlamentare di bilancio avverte: svantaggiate le famiglie più numerose, non raggiunto più di un quarto dei nuclei in povertà assoluta.

DI MAIO A PARIGI VEDE GILET GIALLI: BATTAGLIE IN COMUNE

INCONTRO CON CHALENCON CHE VERRA' A ROMA, "ACCORDO SU TUTTO"

Il vicepremier Di Maio, insieme con Alessandro di Battista, ha incontrato a Parigi Christof Chalencon, uno dei leader dei «gilet gialli» che in alcune occasioni aveva invocato la «guerra civile». Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi», commenta Di Maio. Per il M5s sono «molte le posizioni e i valori comuni che mettono al centro i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l’ambiente». «Non parliamo ancora di alleanza, ma certamente di dialogo», dice Chalencon, che la prossima settimana sarà a Roma. «Siamo d’accordo su tutto».

SALVINI NON VA IN GIUNTA SULLA DICIOTTI: "PORTO UNA MEMORIA"

"IO A TESTA ALTA, RISPETTERO' LE SCELTE". M5S, NIENTE DECISO

Matteo Salvini non parlerà in Giunta per le autorizzazioni del Senato sul caso Diciotti, convocata per il 7 febbraio, ma ha presentato una memoria. «Porto uno scritto, perchè scripta manent, spiegando quello che non ho fatto da solo ma tutti insieme per la sicurezza, per difendere i confini, la legalità e il decoro del Paese», afferma. «Andrò in Senato a testa alta. Il Senato deciderà con coscienza e rispetterò qualsiasi decisione venga presa». Il vicepremier nega problemi nel governo o scambi col M5s sulla Tav. Assemblea dei senatori Cinquestelle, nessuna decisione politica sul mandato ai componenti della Giunta.

MANUEL HA UNA LESIONE AL MIDOLLO, NON POTRA' PIU' CAMMINARE

PROSEGUONO LE INDAGINI, RESTA LA PISTA DELLO SCAMBIO DI PERSONA

Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito da un colpo di pistola all’Axa a Roma, ha «una lesione midollare completa» e non potrà più camminare. Alberto Delitala, direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma, ha annunciato che «la possibilità di riacquisto del movimento delle gambe con le conoscenze mediche attuali non è possibile». La prognosi resta riservata, servirà ancora qualche giorno per considerarlo fuori pericolo. Proseguono intanto le indagini e al momento la pista dello scambio di persona resta la più accreditata. Gli investigatori hanno ascoltato la fidanzata ed altri testimoni per individuare i due uomini che hanno sparato.

L’ANNUNCIO DELLA RAGGI: "LO STADIO DELLA ROMA SI FA"

SERVIZI PER 500MILA CITTADINI". M5S: PROMESSA MANTENUTA

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato la svolta sulla costruzione dello stadio della Roma: «Si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri entro l’anno», ha detto presentando la relazione del Politecnico sulla mobilità relativa all’impianto di Tor di Valle. Raggi calcola «un miliardo di euro di investimenti» e «oltre mezzo milione di cittadini» che «beneficerà di servizi e nuove infrastrutture». Esulta il M5s: «Quello che promettiamo facciamo». Per il presidente del Coni Malagò «non può che essere la volta buona». Prossimo passaggio in primavera in Campidoglio, poi l’ok definitivo dalla Regione.

LA SFIDA DI MADURO, NO A ELEZIONI PRESIDENZIALI ANTICIPATE

SALVINI: E’ FUORILEGGE, SI VOTI. M5S, IL GOVERNO E’ PRUDENTE

Il presidente Nicolas Maduro ha escluso che in Venezuela si tengano elezioni presidenziali anticipate, sostenendo che le uniche all’orizzonte sono le legislative del 2020. Mosca continua a puntare su una soluzione basata sul dialogo fra Maduro e l’opposizione. Salvini attacca Maduro: «E' fuorilegge. Spero in elezioni libere e democratiche il prima possibile». Il M5s se la prende con le opposizioni italiane che criticano «il supplemento di prudenza che il governo si vuole garantire». In Uruguay il vertice del «gruppo di contatto» convocato dal governo di Montevideo e dall’Alto Rappresentante Ue, Mogherini.

PRIMA MANO BIONICA IMPIANTATA AD UNA DONNA, DURERA' PER SEMPRE

INTERVENTO IN SVEZIA, CON UNA TECNOLOGIA CHE PARLA ITALIANO

Per la prima volta al mondo una mano robotica è stata impiantata in modo permanente e potrà essere utilizzata quotidianamente. L'intervento è stato eseguito in Svezia su una donna di 45 anni che aveva subito l’amputazione della mano nel 2002. L’arto robotico è stato costruito grazie ad un progetto europeo guidato dall’italiano Christian Cipriani della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si sta lavorando in vista di altri due interventi, il prossimo sarà eseguito in Italia.