Il Fondo Monetario: dall'Italia rischio di contagio globale

La crescita in Italia è rallentata e il rischio recessione è aumentato. E’ l’avvertimento del Fmi. Non solo: in caso di un acuto stress dell’Italia l’effetto contagio potrebbe essere globale e significativo. Per il Fondo l’economia italiana crescerà quest’anno dello 0,6% dopo il +1,0% del 2018. Criticate, in quanto 'misure rischiosè, reddito e quota 100. Di Maio, Fmi ha affamato popoli, non può criticare. Intanto la Commissione Ue si appresta a rivedere le stime di crescita dell’Italia per il 2019, con un drastico taglio della sua ultima previsione sul Pil di novembre (1,2%) e di quella inserita dal governo in manovra (1%). Nelle previsioni economiche invernali che la Commissione pubblicherà domani, il Pil 2019 dovrebbe essere rivisto a 0,2%. Un dato, precisano fonti europee, che tiene in considerazione anche gli effetti della manovra.

DURA PROTESTA DI PARIGI PER L’INCONTRO DI MAIO-GILET GIALLI

E GUAIDO' CHIEDE UN INCONTRO AI DUE VICEPREMIER ITALIANI

L'incontro di ieri in Francia fra Di Maio e alcuni responsabili dei gilet gialli è 'una nuova provocazione inaccettabile fra paesi vicini e partner in seno all’Unione europeà, così un portavoce del Quai d’Orsay. Ribatte il M5S, abbiamo cercato dialogo, non alleanze. I gilet gialli prendono però le distanze dal M5S. «Non dico che non dobbiamo incontrare Di Maio. Anzi, sarei onorata di poterlo incontrare, ma non ora, è troppo presto», ha detto la capolista della lista Ric dei gilet gialli, Ingrid Levavasseur. Intanto, Juan Guaidò ha chiesto un incontro ai vicepremier Salvini e Di Maio a Roma con una delegazione ufficiale del Parlamento del Paese sudamericano, per illustrare 'il piano di azione per il ripristino della democrazia in Venezuela mediante l’indizione di elezioni libere e trasparentì. L’incontro avverrà lunedì prossimo al Viminale.

TAV, ALTA TENSIONE SALVINI-M5S SUL DOSSIER ALLA FRANCIA

"STRANO CHE ANALISI COSTI-BENEFICI VADA A PARIGI E NON A ME"

Matteo Salvini è pronto a querelare chi parla di voto di scambio Tav-Diciotti con il M5s e critica la consegna ai francesi dell’analisi costi-benefici della Tav prima di renderla nota ai partner di governo. 'Io non ho l’esame costi-benefici della Tav, ma pare che ce l’abbiano a Parigi. Questo è abbastanza bizzarro...'. Il Mit replica: 'Gli interlocutori diretti sono Francia e Uè. 'Salvini stia tranquillo, neanche io ho letto l'analisì, dice Di Maio. 'Oggi la consegniamo all’Ue, Salvini attenda 24 orè, fa eco Toninelli. Intanto la Camera approva la fiducia posta dal governo sul decreto semplificazioni. Arriva il manifesto Zingaretti per le primarie, manca il simbolo del Pd. Cantone, voglio andarmene dall’Anac ma non mi dimetto.

TRUMP VUOLE UNITA' MA SUL MURO VA AVANTI CON LA LINEA DURA

POMPEO, ISIS RESTA UNA MINACCIA PERICOLOSA IN SIRIA E IRAQ

'Abbiamo un potenziale illimitato. Voglio lavorare con il nuovo Congresso. Dobbiamo governare non come due partiti ma come un solo Paesè: così Donald Trump al Congresso durante il discorso sullo stato dell’Unione, ribadendo in più passaggi un appello all’unità. Non sono mancati però momenti di tensione, come quando ha ribadito che il muro con il Messico sarà costruito. 'Contro il Califfato sono stati fatti molti progressi ma l’Isis resta una pericolosa minaccia in Siria e in Iraq', ha detto il segretario di stato Usa Mike Pompeo.

JUNCKER CHIUDE LE PORTE: "L'ACCORDO CON MAY NON SI RINEGOZIA"

"L'INFERNO PER CHI HA VOLUTO LA BREXIT", E’ BUFERA SU TUSK

Jean Claude Juncker chiude le porte a un supplemento di trattativa con il governo May: 'Non accettiamo l’idea che l'accordo di divorziò sulla Brexit 'possa essere riapertò e che si torni a negoziare sul backstop. 'La Commissione Ue non è pronta a riaprire la questionè, chiarisce il presidente della Commissione stessa. Ed è polemica tra Downing Street e Donald Tusk. 'Sta a lui valutare se usare questo tipo di linguaggio sia d’aiutò, così un portavoce risponde gelido alla richiesta di commenti sul riferimento del presidente del Consiglio Europeo ai brexiteers che meriterebbero 'l'infernò.

MANUEL, IMPRONTE SU PISTOLA, INTERROGATORIO PER DUE SOSPETTATI

IL PADRE: "HA SAPUTO DELLA PARALISI MA NON HA PIANTO"

Due sospettati per il ferimento di Manuel Bortuzzo, il nuotatore ventenne ferito nei giorni scorsi all’Axa, si trovano in Questura per essere interrogati. Lo sviluppo dopo che era stata trovata su un prato la pistola usata con ogni probabilità nel ferimento. L’ipotesi è che sia stata lanciata lì durante la fuga. Chi ha sparato non avrebbe usato guanti e lasciato perciò tracce sulla pistola, una calibro 38. E intanto il padre di Manuel rivela: 'Ha saputo della paralisi ma non ha piantò.

ABUSI SU 3 BAMBINI, ARRESTATO UN EDUCATORE PARROCCHIALE

LE VIOLENZE NELLA SUA CASA A MILANO. VITTIME PICCOLI CINESI

Un pensionato di 67 anni, che frequentava come educatore una parrocchia a Milano, è stato arrestato con l’accusa di aver abusato nella sua abitazione di tre bambini cinesi, di 10, 11 e 12 anni, che frequentavano la stessa parrocchia.