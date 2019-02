Italia Francia, è scontro: Parigi richiama l'ambasciatore

PARIGI RICHIAMA L’AMBASCIATORE, 'ATTACCHI SENZA PRECEDENTI'

SALE LA TENSIONE ITALIA-FRANCIA, CONTE E MOAVERO STEMPERANO La Francia ha richiamato a Parigi l’ambasciatore a Roma Christian Masset per consultazioni. Una nota durissima del Quai d’Orsay parla di 'attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamentò e 'dichiarazioni oltraggiosè da parte del governo italiano. Le reazioni in Italia sono prudenti. 'Non vogliamo litigare con nessuno - commenta Matteo Salvini -. Disponibilissimi a incontrare il presidente Macron e il governo francesè. Di Maio, popolo Francia amico, Macron spesso contro di noi. Conte, rapporto con Francia antico, non in discussione. Moavero, Italia-Francia amiche al di là del confronto. Ieri il ministero degli Esteri francesi aveva protestato per l’incontro di Di Maio a Parigi con alcuni responsabili dei gilet gialli.

L’UE GELA ROMA SUL PIL: PESA L’INCERTEZZA DELLE POLITICHE

MA TRIA CONFERMA LE PREVISIONI. SPREAD AI MASSIMI DA DUE MESI

Nel 2019 il Pil italiano 'scenderà a +0,2%, considerevolmente meno di quanto anticipatò nelle previsioni autunnali (+1,2%): lo scrive la Commissione Ue nelle nuove stime. La revisione, la più ampia in Ue, è dovuta all’'incertezza di policy globale e domesticà. La stima del Pil 2018 è 1%, nel 2020 0,8%. 'In Italia l’incertezza sulle politiche economiche ha avuto ripercussioni negative sulla fiducia delle impresè, dice Dombrovskis. Lo spread Btp chiude a 283 punti, ai massimi da due mesi. 'La Commissione ha preso atto dell’inatteso peggioramento del ciclo economico sul finale del 2018', fattori però 'non duraturì, secondo il ministro Tria. Conte, i conti torneranno, non ci facciamo dettare l’agenda.

COGNE, ANNAMARIA FRANZONI E’ LIBERA, HA SCONTATO LA PENA

NEL 2008 FU CONDANNATA A 16 ANNI PER L’OMICIDIO DEL FIGLIO

Annamaria Franzoni è una donna libera. Condannata nel 2008 a 16 anni per l’omicidio del figlio Samuele di tre anni, a Cogne il 30 gennaio 2002, nelle scorse settimane è stata informata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna che la sua pena è espiata, con mesi di anticipo rispetto alle previsioni, potendo usufruire di molti giorni di liberazione anticipata per la buona condotta. Da giugno 2014 era in detenzione domiciliare a Ripoli Santa Cristina, sull'Appennino bolognese.

CASO DICIOTTI IN GIUNTA. CONTE, SCELTE CONDIVISE CON SALVINI

STRASBURGO PREOCCUPATA PER IL DECRETO SICUREZZA

Riunione della Giunta delle Immunità del Senato sul caso Diciotti. Conte blinda Salvini: 'Ho condiviso le scelte del ministrò, scrive nell’allegato alla memoria del ministro. Ma proprio sugli allegati scoppia un caso. LeU solleva la questione della loro irricevibilità. Gasparri annuncia: voto Giunta entro il 20. Lattanzi (presidente Corte Costituzionale), il reato può essere di tutto il Governo. Intanto il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Dunja Mijatovic, esprime 'profonda preoccupazionè per il divieto di sbarco nei porti italiani, e le possibili conseguenze del decreto sicurezza. Iniziato lo sgombero del Cara di Mineo.

BREXIT, PRIMO ROUND DEI NUOVI COLLOQUI TRA GB E LA UE

MAY: VIGOROSI MA COSTRUTTIVI. TUSK: ANCORA NESSUNA SVOLTA

Primo round di colloqui a Bruxelles tra Theresa May e i leader Ue. La premier britannica li giudica 'vigorosi, ma costruttivì, vuole condurre in porto la Brexit e farlo 'nei tempi previstì. Si è poi detta certa del desiderio degli interlocutori di arrivare a un divorzio 'con un accordò. E ha insistito sulla necessità di cambiamenti 'legalmente vincolantì al backstop sul confine irlandese. Tusk, 'ancora nessuna svolta in vista. I negoziati continuerannò.

MANUEL: ACCUSA DI TENTATO OMICIDIO, C'E' PREMEDITAZIONE

BLUE WHALE: A PROCESSO UNA 23ENNE, PRIMO CASO A MILANO

A Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi fermati per il ferimento di Manuel Bortuzzo, viene contestato il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dai motivi abietti. Primo caso di processo a Milano per un caso di 'Blue Whalè, il gip ha mandato a giudizio una 23enne con le accuse di atti persecutori e violenza privata. Si sarebbe spacciata per 'curatorè e dietro minacce di morte avrebbe costretto una ragazzina, ora di 14 anni, a infliggersi tagli sul corpo e ad inviarle le foto, come primo step delle 50 prove di coraggio.